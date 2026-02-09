Sofía Toccalino cumple 11 años en Las Leonas: "No hay nada más lindo que vestir la camiseta de Argentina"

2026 es el año del Mundial, también para la selección argentina femenina de hockey sobre césped . Y con la Copa del Mundo de agosto como objetivo, Las Leonas salen a la cancha en la FIH ProLeague , el torneo que tiene esta semana su primera ventana del año.

“Es una felicidad enorme poder estar otro año más cumpliendo mi sueño, que es estar en la Selección, representar al país, pelear un puesto para un mundial”, dice a la Agencia DIB Sofía Toccalino , Poy, una de las referentes de las medallistas olímpicas y subcampeonas mundiales. “Me siento una privilegiada, año tras año sigo dándome cuenta de lo que me enciende estar en la Selección, de lo que me gusta estar, de lo que significa”.

De Luján , Toccalino cumplirá 29 años el mes que viene. Y con la camiseta de la selección no solo ganó dos medallas olímpicas en Juegos de mayores (plata en Tokio y bronce en París), sino que además fue bronce también en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014, en Nanjing, en la modalidad de hockey 5.

Defensora y volante de St. Catherine’s, “creo que a mis 28 años también empiezo a verme desde otro lado. Hoy a la Selección vienen chicas jóvenes en las que me veo reflejada, me veo yo a esa edad. Y al verlo con otros ojos me hace seguir dándome cuenta de la importancia que tiene estar acá, lo que significa vestir la camiseta de Argentina, que no hay nada más lindo que eso”.

Y sigue sobre este sentir: “Cuando las chicas que subieron del Junior vienen con esas ganas, con esa frescura, preguntándote cosas de la Selección, del día a día… Y ver que sos vos la persona que buscan, a la que le preguntan, a la que tienen vista de tantos años en el seleccionado mayor, empatizo con esas situaciones y me siento una privilegiada del lugar en el que estoy. Y trato de disfrutarlo: nunca se sabe cuándo es el primer partido y menos cuándo será el último, y por eso siempre trato de darle el valor que se merece el estar acá, en la Selección”.

Toccalino Sofía 04 Sofía Toccalino, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Más de 200 partidos con Las Leonas

En diciembre del año pasado, en los primeros encuentros de esta temporada de la FIH ProLeague, Toccalino jugó su partido 200 en la selección mayor, el mismo año en que se cumplieron diez años de su primera convocatoria a Las Leonas, en febrero de 2015 para una serie de encuentros en Estados Unidos.

Su 2025 terminó con tres partidos de FIH ProLeague en Santiago del Estero y después vinieron algunas semanas de desconexión. “En el verano traté de despejarme: el año pasado fue muy intenso y busqué recargar energías porque los próximos seis meses van a ser todavía muchos más intensos, pero con un objetivo muy lindo”, dice de nuevo sobre la Copa del Mundo de Países Bajos. Toccalino jugó el Mundial 2022, en el que Las Leonas cayeron en la final justamente ante Países Bajos, en España. Y unos años antes, en 2016, fue campeona mundial con Las Leoncitas, en Santiago de Chile, y siempre contra las neerlandesas en la final.

Toccalino Sofía 05 Sofía Toccalino, bronce en París 2024, plata en Tokio 2020 y bronce también en los Juegos de la Juventud de 2010.

Con más de diez años en el seleccionado, ¿por dónde pasa la motivación? “Es tener la posibilidad de ponerme la camiseta argentina, eso es lo que me mueve hoy. Este es mi undécimo año con Las Leonas y sé bien lo que significa ponerse esta camiseta: no podría soñar con otra cosa, es lo que me enciende, lo que me mueve. Gracias a Dios, tuve la posibilidad de jugar finales mundiales, finales olímpicas, todos los torneos grandes. De vuelta, soy una privilegiada. Obviamente, me queda ese pasito de ganarlas, ese es mi sueño, es el sueño de muchas de las que estamos acá. Es por lo que nos levantamos temprano, por lo que nos cuidamos en vacaciones, por lo que nos matamos día a día, en las condiciones que haya. Sabemos nuestro objetivo, que es ir a ganar el Mundial y es ir a hacer nuestra mejor versión. Obviamente que es un camino, que es paso a paso, que hoy está primero la ProLeague, pero tenemos muy claro nuestro objetivo y vamos a ir por eso”.

Toccalino Sofía 06 Sofía Toccalino, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Toccalino, con el número 2 en la espalda, cree que su “diferencial” en estos once años de leonas “es estar para cubrir el hueco que se necesite cubrir, ayudar y colaborar, poniendo al equipo siempre primero”. “Una jugadora experimentada que se entrega para lo que el equipo la necesita”, define.

Por estos días, Las Leonas afrontan en Oceanía la primera ventana de partidos oficiales de 2026, con Toccalino entre ellas. “Cada lista que dan, es una felicidad enorme escuchar tu nombre. Sabemos que el objetivo grande de este año es el Mundial; una vez clasificadas, automáticamente pasamos a pensar en el Mundial. Pero también tenemos fechas de ProLeague, que están buenísimas para darles minutos a distintas jugadoras, para seguir probando nuestro sistema, para exponernos a distintas situaciones y trabajar detalles, porque donde se hace la diferencia es en los detalles, para lo bueno y para lo malo. Entonces, es hilar fino, y ese es el trabajo que nos proponemos para esta ProLeague, en el camino para llegar bien preparadas al Mundial”.

Toccalino Sofía 03 Sofía Toccalino, la leona representante de Luján.

La representante de Luján

Junto a Victoria Falasco (Las Flores) o Brisa Bruggesser (Tandil), Toccalino es una de Las Leonas que representan a ciudades del interior bonaerense. En su caso, ella es de Luján: “Para mí, Luján es familia. Es volver, es ir a comer a lo de mi abuela, que me cocine, que mi abuelo me espere con un asado. Es sentarme con ellos a tomar mates, como la Sofía que era cuando era chica, que charlaba con ellos, que me contaban cosas de cierta familia de Luján que muchas veces yo no conocía, pero me encantaba escuchar esas historias. Me encanta salir de todo este ‘modo hockey’ y de persona quizá un poco más conocida, y sentarme con ellos, con mi familia, con un mate por medio, con esas charlas, escucharlos, estar con ellos”. Así, con años “movidos, con muchos viajes, tener ese momento de estar en mi zona de confort, con ellos en Luján, me llena la barrita, la ‘batería’, para poder arrancar el año con todo”.

Fuente: Agencia DIB