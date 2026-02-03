Llega la edición número 21 de la Fiesta del Tomate Platense

Con la llegada de la Fiesta del Tomate Platense , el próximo 7 de febrero de 10 a 18, el sabor y la tradición se adueñarán de la Estación Experimental Gorina , perteneciente al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, ubicada en las calles 148 y 501 de La Plata. En su 21ª edición , la propuesta invita a recorrer, conocer y disfrutar una producción emblemática de la región a través de talleres, feria, recorridas guiadas y actividades culturales, con entrada libre y gratuita.

El tomate platense es una variedad tradicional reconocida por su sabor intenso, aroma característico y pulpa carnosa , que durante gran parte del siglo XX fue uno de los pilares productivos del actual Cinturón Hortícola Platense , una de las principales regiones proveedoras de hortalizas frescas del país.

Hacia fines del siglo pasado, el avance de semillas híbridas orientadas a la resistencia al transporte y a una mayor duración comercial provocó una fuerte retracción de su presencia en las quintas de la región. A pesar de ese proceso, un grupo de familias productoras logró preservar semillas propias y sostener la producción, sentando las bases para su recuperación.

En ese camino, la Fiesta del Tomate Platense se consolidó, por más de 20 años, como un espacio de encuentro entre productores, instituciones y la comunidad, orientado a rescatar y valorizar un patrimonio productivo, cultural y genético de la región.

Producción con identidad

“El tomate platense expresa una forma de producir con identidad y arraigo territorial. Esta fiesta permite visibilizar el trabajo de las familias productoras y acercar a la comunidad alimentos de calidad, producidos localmente”, destacó el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez.

Desde su cartera, a través de la Estación Experimental Gorina, se acompaña el proyecto desde sus inicios y se integra la comisión organizadora del evento. Actualmente, tres poblaciones de tomate platense seleccionadas en la Estación se encuentran en proceso de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares (INASE), como resultado del trabajo conjunto entre equipos técnicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y del ministerio.

Talleres y recorridos

Durante la jornada, el público podrá participar de talleres de cocina, huerta y agroecología, recorrer las parcelas productivas de tomate platense, en producciones al aire libre y en estructuras protegidas, visitar la Planta Procesadora de Alimentos, y disfrutar de una feria de productos regionales, propuestas culturales, música en vivo y actividades pensadas para las infancias.

La 21ª Fiesta del Tomate Platense es organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario, grupos de productores de tomate platense, la Municipalidad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, Radio Estación Sur y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Propone una jornada abierta para celebrar una producción que forma parte del patrimonio productivo y cultural bonaerense.

