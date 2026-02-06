Días de mucho frío y nieve: largan los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Por qué no un poco de invierno para cortar el calor del verano. A partir de este viernes y hasta el domingo 22 se celebrarán en Milán, Cortina d'Ampezzo y otras localidades, obviamente todas en Italia, los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 . Se vienen días de esquí, patinaje, snowboard, hockey sobre hielo y biatlón, o bobsleigh, luge y skeleton, además del entrañable curling.

Habrá ocho deportistas argentinos en estos Juegos, varios de ellos ya presentes en Beijing 2022. Los abanderados serán Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra , de Bariloche los dos, los mismos que hace cuatro años en China . Baruzzi es representante del esquí alpino, junto con Nicole Begue y Tiziano Gravier . En tanto, Del Farra competirá en el esquí de fondo, al igual que Agustina Groetzner , Nahiara Díaz González y Mateo Sauma . En los trineos estará solo Verónica Ravenna , nuevamente olímpica en luge.

La actividad en realidad comenzó el miércoles, con los primeros encuentros del curling, aunque la Ceremonia de Apertura será este viernes a las 16 de Argentina en un sitio emblemático: el estadio Giuseppe Meazza del Milan o San Siro del Inter. Vaya que este escenario conoce de inauguraciones: allí Argentina cayó 1-0 frente a Camerún, en el encuentro que abrió la Copa del Mundo de 1990. El estadio celebrará 100 años en septiembre.

Baruzzi y Begue serán el domingo 8 las primeras de la delegación en competir. Lo harán por la mañana -entre las 7.30 y las 9.40-, en Cortina d'Ampezzo. Casi en simultáneo, Dal Farra y Sauma estarán en el Esquiatlón 10km+10km masculino del esquí de fondo, en Tesero, en la región del Val di Fiemme.

Milano Cortina 03 Verónica Ravenna, en luge, va por sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno entre los mayores.

La más distinta de las participaciones argentinas será la de Ravenna en el luge. Explica el Comité Olímpico Internacional que se trata del deporte más rápido de los Juegos de Invierno: los atletas se lanzan boca arriba en un pequeño trineo con los pies estirados hacia adelante y se deslizan por una pista helada a velocidades superiores a los 150 kilómetros por hora, sin frenos mecánicos”. Y completa la explicación: “Las cuchillas bajo el trineo también son más afiladas que las del bobsleigh o el skeleton [NdR: los otros trineos de estos Juegos], y más difíciles de controlar. A pesar de soportar 6Gs de presión en las curvas, los atletas deben permanecer físicamente relajados para mantener la velocidad máxima”.

Por si acaso, se aclara que en Argentina no hay pistas de luge. Como tampoco habrá transmisión televisiva de estos Juegos: la manera de verlos será a través de la plataforma de streaming de clarosports.com, aunque googleo mediante seguramente se encuentren otras alternativas.

Ravenna (olímpica en 2018 y en 2022, y también en los Juegos de la Juventud de 2016) iniciará su competición el lunes, con sus primeras dos carreras. Ese mismo día también tendrán acción Groetzner y Díaz González. Y el miércoles será el turno de Gravier.

Milano Cortina 04 Francesca Baruzzi, de Bariloche, abanderada en los Juegos Olímpicos de 2022 y ahora también en los de 2026.

Francesca Baruzzi, la abanderada

“Ser abanderada es un orgullo, pero también una enorme responsabilidad”, le dijo Francesca Baruzzi Farriol a la Agencia DIB, ya metida en los Juegos. De 27 años y olímpica en 2022 y en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud de 2016, en Lillehammer, Noruega, “ser abanderada representa que soy un referente dentro de los deportes de invierno y con ello viene la responsabilidad de ser un ejemplo, un modelo de los valores olímpicos y de los valores de los deportistas. Tengo esa responsabilidad, que me encanta: la responsabilidad de demostrar lo mejor de mí, como persona y como atleta; de representar al país, con muchas ganas de llevar la bandera lo más alto en estos Juegos de invierno”.

En la charla con DIB, Baruzzi cuenta sobre sus expectativas: “Mi objetivo realista es quedar dentro del Top 15 o incluso Top 7, lograr un diploma olímpico. Pero uno también sueña lo imposible, sueño con una medalla. Sé que sería algo muy difícil de lograr, pero si no lo sueño, es difícil que se haga realidad, así que por lo menos lo sueño con eso”.

Milano Cortina 05 En acción, la abanderada Francesca Baruzzi.

Vaya que es difícil, no solo Argentina no tiene medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno, desde aquellos primeros Juegos de Chamonix (Francia) en 1924. Si no que ningún país latinoamericano se subió jamás a un podio. A la cabeza del ranking está Noruega, seguido de Estados Unidos y Alemania. Luego aparecen la ya disuelta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en el quinto lugar el otro americano: obviamente Canadá.

Para destacar, en 1928 en los Juegos de Sankt Moritz, Suiza, la delegación argentina estuvo integrada por diez deportistas que compitieron en dos trineos de bobsleigh: terminaron en el cuarto y quinto puesto, entre más de veinte competidores. Es hasta hoy el mejor resultado de representantes argentinos en estos Juegos invernales.

Milano Cortina 06 Franco Dal Farra, de Bariloche, abanderado argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Franco Dal Farra, el abanderado

“Formar parte de la delegación olímpica y ser abanderado es un orgullo, y es un reconocimiento a cuatro años más de trabajo, cuatro años más de mantenerme siendo un referente en el esquí en Argentina. Estoy muy contento con haber podido mantenerme en este nivel”, le cuenta a DIB Franco Dal Farra, de 25 años, el otro abanderado, también olímpico en 2022.

Es una lástima que no haya transmisión televisiva de fácil acceso, aunque las redes y hasta la propia televisión difundirán clips de curling (ya se los ve), de hockey sobre hielo o de la magia del patinaje. También se verán los saltos -largos vuelos por los aires- y los descensos en velocidad del esquí, y la acción de los trineos.

Por ejemplo, cuenta Baruzzi del esquí alpino: “Lo que más me gusta, y por eso lo practico, es la adrenalina que genera bajar por una pista de hielo a 100 kilómetros por hora esquivando banderas”. Y recomienda: “Las disciplinas de velocidad me parece que son las más interesantes para ver, porque van a 150 kilómetros por hora haciendo saltos de 30 o 40 metros”.

Milano Cortina 07 Franco Dal Farra, representante argentino en el esquí nórdico.

O dice Dal Farra del esquí de fondo, el nórdico: “Es un deporte muy demandante físicamente, requiere mucha capacidad de resistencia y también mucha explosión, fuerza. Es una actividad muy difícil, y ver a los mejores del mundo hacer cosas que parecen de niños, pero que el 99,9% de la población no es capaz de hacer sobre los esquíes, como encarar subidas que en la tele parecen pequeñas y que los deportistas de élite las hacemos bastante rápido, y que los que están más cerca de la posición de medalla hacen mucho más rápido todavía…”.

Así, la invitación está hecha, son días para disfrutar del deporte de invierno de primerísimo nivel mundial, una agenda tan distinta como desconocida para gran parte del país. “Es que las montañas y la nieve están en otras provincias. Este año somos de Río Negro, de Neuquén, de Tierra del Fuego…”, explica Baruzzi.

Milano Cortina 08 Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra, también abanderados en los Juegos Olímpicos de 2022.

De la delegación argentina, Baruzzi, Groetzner, Dal Farra y Sauma son de Bariloche, Río Negro; Díaz González es de Caviahue, Neuquén; y Begue es nacida en 2006 en Estados Unidos, con raíces familiares en Ushuaia, Tierra del Fuego. Del resto, las “excepciones”, Gravier (los medios se encargan de recordar siempre que es el hijo de Valeria Mazza) nació en Buenos Aires pero se identifica con Vicente López, y también de CABA es Ravenna, radicada desde chica en Canadá.

Sigue Baruzzi: “Está buenísimo que se les dé visibilidad a otras provincias y a nuestros increíbles centros de aquí y montañas. Y es importante para el desarrollo, para que se apoye un poco a los deportistas y deportes que no se practican en el epicentro del país, que nos ayuden a desarrollar también esa parte”.

Y cierra Dal Farra: “Argentina es un país muy grande, y en este caso, vivir lejos de Buenos Aires, a nivel deportivo representa una ventaja. Y está bueno que la gente que no vive en lugares con nieve conozca y reconozca a los deportistas de invierno de Argentina: nos puede ayudar a dar más apoyo, más reconocimiento, y a fomentar que haya más gente practicándolos”.

