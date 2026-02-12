Todos los cambios que impulsa la Ley de Reforma Laboral aprobada en el Senado

La senadora Patricia Bullrich, presidenta de la bancada de La Libertad Avanza, dio el discurso de cierre antes de que se votara la Ley de Reforma Laboral.

Estos son los puntos centrales del proyecto de Reforma Laboral que se aprobó en la madrugada de este jueves con media sanción en el Senado, tal como analizó Noticias Argentinas. La intención del Gobierno es que sea tratada -y aprobada- en la Cámara de Diputados en los últimos días de febrero.