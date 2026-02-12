jueves 12 de febrero de 2026
12 de febrero de 2026 - 09:36

Todos los cambios que impulsa la Ley de Reforma Laboral aprobada en el Senado

De las cambios en el sistema de indemnizaciones a la rebaja de aportes patronales para incentivar la contratación de empleo. La Reforma Laboral en detalle.

Por Agencia DIB
La senadora Patricia Bullrich, presidenta de la bancada de La Libertad Avanza, dio el discurso de cierre antes de que se votara la Ley de Reforma Laboral.

La senadora Patricia Bullrich, presidenta de la bancada de La Libertad Avanza, dio el discurso de cierre antes de que se votara la Ley de Reforma Laboral.

Prensa Senado.

Estos son los puntos centrales del proyecto de Reforma Laboral que se aprobó en la madrugada de este jueves con media sanción en el Senado, tal como analizó Noticias Argentinas. La intención del Gobierno es que sea tratada -y aprobada- en la Cámara de Diputados en los últimos días de febrero.

Más noticias
Tensión por el debate en el Senado de la reforma laboral.

La reforma laboral en el Senado: fuertes cruces en el recinto y enfrentamientos fuera del Congreso
El Senado dio media sanción a la Ley de Reforma Laboral.

Reforma laboral: el Gobierno logró una victoria clave en el Senado

Los cambios de la Ley de Reforma Laboral

Despidos

  • Las indemnizaciones tendrán un tope de un salario promedio del convenio por año, donde se excluyen los bonos, premios, y otros rubros especiales que no sean mensuales.
  • Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para solventar los despidos para aquellas firmas que no puedan afrontar esos despidos, que estará financiado con el aporte del 1% de las contribuciones de las grandes empresas que destinan el Anses, y el 2,5% de las grandes empresas.
  • La justicia laboral no podrá incrementar los créditos laborales con montos superiores al aumento de la inflación más un 3% anual.
  • Las pymes podrán pagar las indemnizaciones en 18 cuotas mientras que las grandes empresas lo podrán hacer en 12 cuotas.

Sindicatos, bancos y Justicia

  • Se mantienen los aportes voluntarios y obligatorios de los trabajadores a los gremios, pero con un tope del 2%.
  • Las obras sociales sindicales mantendrán el aporte del 6% de las empresas, en lugar del 5% como proponía el Gobierno.
  • Los bancos serán los únicos autorizados a poder pagar los sueldos y se descartó que puedan cumplir esa función las billeteras virtuales.
  • Se traspasará la justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires

Horas extras y vacaciones

  • Se crea una banco de horas para compensar las horas extras con francos compensatorios u otro sistema, siempre respetando los descansos mínimos legales.
  • Las vacaciones se podrán realizar entre el 1 de octubre y el 30 de abril y se podrán fraccionar pero debe cumplir siete días

Certificados médicos

  • Establece una serie de requisitos de validez para los certificados médicos que justifiquen las inasistencias por enfermedad o accidente inculpable.
  • Ante la discrepancia de certificados médicos entre la empresa y un trabajador se podrá pedir una junta médica

Nuevos empleos

  • Habrá incentivos para aquellas empresas que contraten nuevo personal que podrá tener rebaja de contribuciones patronales
  • Se crea un nuevo Régimen de Inversiones para las pequeñas y medianas empresas (RIMI) para nuevos emprendimientos, con beneficios de amortización de Ganancias e Iva.

Trabajadores de plataformas

  • Se denomina a los repartidores como “prestadores independientes” sin relación de dependencia, aunque las empresas tendrán que contratar seguros de accidentes, y brindar capacitación a esos trabajadores.

Impuestos

  • Se derogan impuestos internos a las embarcaciones, aviones, automóviles, celulares y productos santuarios, pero estableciendo obligaciones para las empresas como seguros de accidentes, capacitación en seguridad vial y transparencia en bloqueo.
  • Establece un régimen de servicios privados de movilidad de personas y/o reparto a través de plataformas tecnológicas, en el cual establece los derechos y obligaciones de los prestadores independientes, así como las obligaciones de las empresas dueñas de las plataformas.

Convenios

  • Se permite el convenio por empresa y establece que uno del ámbito mayor no puede modificar ni disponer el contenido de convenios de ámbito menor.
  • Al vencer el convenio colectivo de trabajo habrá un año para negociar las cláusulas, limita la vigencia de los convenios colectivos una vez vencido su plazo, así como también establece un plazo de 1 año desde la promulgación de esta ley para que se convoque a las partes.
  • Las asambleas se podrán realizar sólo mediante la autorización previa del empleador.

Fuente Agencia DIB

Temas
Ver más

La reforma laboral en el Senado: fuertes cruces en el recinto y enfrentamientos fuera del Congreso

Reforma laboral: el Gobierno logró una victoria clave en el Senado

Ley de Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

El debate de la reforma laboral arrancó con un quórum de 38 manos y enseguida hubo serios disturbios afuera

El Senado debate la Ley de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno

Un paro de pilotos afectará los vuelos en Aeroparque y Ezeiza

¿Pagar para cobrar? La reforma laboral podría terminar con la gratuidad de la cuenta sueldo

Los gremios duros marcharon contra la reforma laboral y lanzaron una advertencia: "vamos a incendiar el país"

Comienza una semana decisiva en el Congreso con la reforma laboral en el centro del debate

Seguridad: Kicillof y Alonso firmaron convenios del programa "Entramados" con intendentes del Conurbano

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Senado dio media sanción a la Ley de Reforma Laboral.

Reforma laboral: el Gobierno logró una victoria clave en el Senado

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Día Mundial del Preservativo: se redujo un 30% su uso en el mundo y hay brotes de sífilis y otras ITS

Día Mundial del Preservativo: se redujo un 30% su uso en el mundo y hay brotes de sífilis y otras ITS

Por  Ana Roche