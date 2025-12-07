Franco Colapinto 20º en Abu Dabi: "Gracias a Dios ya terminó este año"

Franco Colapinto cerró su año en la Fórmula 1. Alpine

El británico Lando Norris (McLaren) se coronó por primera vez campeón de la Fórmula 1 tras finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, prueba ganada por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). En el extremo opuesto, el argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, cerró una temporada difícil con un “gracias a Dios ya terminó este año”.

Colapinto, que fue vigésimo y último en la carrera que puso fin al campeonato, destacó el trabajo del equipo pese a los malos resultados: “Creo que me quedo con muchas cosas esta temporada: un equipo que no se rindió a pesar de los resultados malos que tuvimos. Es muy importante eso y nos prepara para cuando vaya mejor”. Y completó: “Así que nada, queda mucho por mejorar todavía, pero gracias a Dios ya terminó este año”.

El argentino volvió a padecer la falta de rendimiento de su auto, una constante durante todo el campeonato. Fue uno de los dos pilotos que no sumaron puntos a lo largo del año, junto con el australiano Jack Doohan, quien solo participó en las primeras seis fechas.

Para Norris, en cambio, el tercer puesto fue suficiente para quedarse con el título, al concluir el torneo con 423 puntos y una ventaja de dos sobre Verstappen. El podio del circuito de Yas Marina lo completó Oscar Piastri (McLaren), segundo.

El logro de Norris puso fin a la racha de cuatro títulos consecutivos de Verstappen (2021-2024) y le dio a McLaren su primer campeonato de pilotos desde 2008, cuando Lewis Hamilton se consagró en una recordada definición. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







