miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026 - 20:28

Automovilismo: el joven piloto Francisco Olaverria correrá este fin de semana en Estados Unidos

Oriundo de la localidad de Salazar (Daireaux), Francisco Olaverria se integró al Aventin Fórmula 4 Team, estructura liderada por Diego Aventin. Disputará una fecha de la Pro 4 - Fórmula FARA.

Diarios Bonaerenses | Gastón M. Luppi
Por Gastón M. Luppi
El piloto bonaerense Francisco Olaverria, oriundo de Daireaux.

El piloto bonaerense Francisco Olaverria, quien actualmente compite en la Fórmula 3 Metropolitana, viajó a Estados Unidos para disputar una fecha de la Pro 4 - Fórmula FARA, que se disputará este fin de semana -viernes, sábado y domingo- en el estado de Florida.

Oriundo de la localidad de Salazar, en el partido de Daireaux, Olaverria atraviesa una etapa de consolidación dentro de la Fórmula 3 Metropolitana, una de las principales categorías formativas del automovilismo local. En ella compite en las estructuras de Claverie Pro Racing y Satorra Competición, equipos con presencia y experiencia en la divisional. Allí Olaverria viene sumando ritmo, desarrollo técnico y crecimiento sostenido en un certamen que históricamente proyecta talentos hacia categorías superiores.

Francisco Olaverria 02

“Es una oportunidad muy importante para seguir creciendo y medirme en un contexto internacional. Vamos con muchas expectativas y con el objetivo de sumar experiencia y buenos resultados”, expresó Olaverria en la previa de su viaje.

Para este compromiso internacional, el piloto bonaerense se integró al Aventin Fórmula 4 Team, estructura liderada por Diego Aventin y orientada al desarrollo de jóvenes pilotos en el ámbito de las fórmulas promocionales. El equipo trabaja con foco en la formación técnica y deportiva, facilitando la inserción de talentos sudamericanos en escenarios internacionales.

Esta fecha de la Pro 4 - Fórmula FARA tendrá lugar en el Homestead-Miami Speedway, un circuito de referencia en el automovilismo estadounidense. El evento contempla entrenamientos oficiales, clasificación y carreras finales, bajo un formato que exige rápida adaptación al auto y al trazado.

La Fórmula FARA reúne a pilotos de distintos países en monopostos tipo Fórmula 4, considerados un escalón clave en el desarrollo hacia categorías de mayor proyección internacional. Esta participación en Estados Unidos representa un paso estratégico en la proyección deportiva de Olaverria, que continúa ampliando su horizonte competitivo y suma rodaje fuera del país.

Fuente: Agencia DIB

Por  Gastón M. Luppi