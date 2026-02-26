Moto3: arranca la temporada para Valentín Perrone y Marco Morelli

La temporada 2026 de Moto3 está a punto de comenzar y la categoría ligera del Mundial de Motociclismo vuelve con un plantel de jóvenes talentos y varios cambios estratégicos en las estructuras de los equipos.

Con el salto de figuras dominantes de la temporada pasada a Moto2, como José Antonio Rueda, la parrilla de este año se presenta más equilibrada, ofreciendo oportunidades para que nuevas promesas se consoliden. Entre ellos, Valentín “El Coyote” Perrone y Marco “Rayo McQueen” Morelli se preparan para ser protagonistas en sus respectivos equipos, con la meta de dejar su huella en un campeonato que año tras año se vuelve más exigente y táctico.

Valentín combina una historia de vida particular con un talento que crece a pasos acelerados. Nacido en Barcelona, hijo de Marcelo, porteño, y Ruth, ibérica, cuenta con doble nacionalidad, pero desde sus primeros pasos sobre una minimoto que compite con la bandera argentina. Sus padres emigraron en 2001, buscando mejores oportunidades y un futuro más sólido para su familia; desde entonces, el sacrificio familiar se convirtió en eje central de su vida: trabajos constantes, renuncias personales y la firme decisión de brindar a “El Coyote” la posibilidad de perseguir su pasión por las motos.

Valentín renovó con Red Bull KTM Tech3 para su segundo año en Moto3, respaldado por la experiencia acumulada en su temporada de debut, marcada por regularidad, dos podios y dos poles que demostraron su capacidad para adaptarse rápidamente a distintos trazados.

Estilo agresivo

En la pista, Valentín destaca por un estilo agresivo en la zona de frenada y una lectura precisa de las curvas, características que lo hacen competitivo tanto en carreras de ritmo sostenido como en sprints finales. A pesar de haber saltado directamente al Mundial sin experiencia previa en Moto3, se ha adaptado rápidamente.

Morelli: primer año a tiempo completo

Marco encara su primera temporada completa en Moto3 con el Aspar Team, luego de haber tenido contacto con el equipo en etapas formativas y en la recta final de la pasada temporada. Nació el 2 de julio de 2007 en Barcelona, hijo de un padre argentino, comercial en una multinacional, y una madre peluquera. Desde muy chico se le inculcó el amor por el motociclismo y, con apenas un año y ocho meses, ya sabía lo que era subirse a una moto, siguiendo los pasos de su padre, quien practicaba el deporte como aficionado. Marco no tiene hermanos, está nacionalizado argentino y sueña con llegar a MotoGP, siguiendo los pasos de su ídolo: Jorge Lorenzo.

Morelli. Primer año a tiempo completo.jpg

Su experiencia en la Red Bull Rookies Cup y European Talent Cup le permitió acumular conocimiento y competir a nivel internacional, sumando 18 puntos y alcanzando un undécimo puesto como mejor resultado en Portugal durante la pasada temporada.

Adaptación a la categoría

Marco se puso como objetivo consolidar su ritmo y adaptarse al nivel de exigencia de la categoría. Por suerte, el Aspar Team ofrece una estructura que prioriza la adaptación de cada piloto al estilo de carrera del campeonato, con un enfoque minucioso en la puesta a punto de la moto y la comunicación con los mecánicos. “Tenía muchas ganas de empezar los test, de trabajar con mis mecánicos y de ponerme a tono con la moto. Pasaremos una buena temporada juntos”, confió Marco a sobre su expectativa para 2026, apuntando a sumar experiencia y pelear por posiciones de vanguardia.

La parrilla y los desafíos del campeonato

La parrilla de Moto3 2026 está compuesta por 16 equipos, entre los que destacan Leopard Racing, Liqui Moly Intact GP, Red Bull KTM Ajo, MLav Racing y LEVELUP – MTA. La mezcla de pilotos veteranos y jóvenes promesas promete carreras abiertas, donde la estrategia de cada equipo, la gestión de neumáticos, la elección de mapas de motor y la lectura de la pista serán decisivas.

Para Valentín y Marco, la clave será mantener la concentración durante toda la temporada, adaptarse rápidamente a cada circuito y capitalizar cada sesión de entrenamientos para mejorar la puesta a punto de sus motos. Con la salida de los dominadores de la temporada pasada, se abre un campeonato más competitivo y lleno de oportunidades para que los jóvenes talentos argentinos se destaquen.

Temporada de vértigo y expectativas

Para los aficionados, la temporada promete emoción y seguimiento constante. Valentín y Marco representan la nueva generación que busca dejar huella en Moto3. Y aunque el camino será desafiante, ambos cuentan con el potencial y el respaldo de equipos sólidos para luchar por destacarse en cada fecha. Con un calendario que combina circuitos históricos como Jerez y Mugello con nuevas pistas que pondrán a prueba la adaptabilidad de los pilotos, cada carrera será una oportunidad para aprender, crecer y sorprender, consolidando así una temporada de alto voltaje para los seguidores del motociclismo argentino.

Temporada de vértigo.jfif

Detrás de cada adelantamiento y cada podio de Valentín, se percibe la historia de una familia que emigró, trabajó sin descanso y creyó desde el primer momento en el talento de su hijo. En el caso de Marco, su pasión nació desde la cuna, con un padre que practicaba motociclismo y enseñó el amor por la moto desde muy pequeño. Esa mezcla de raíces, esfuerzo y pasión será, seguramente, la base sobre la que se construya la temporada 2026, donde cada victoria y cada punto sumado resonarán mucho más allá de la pista.

