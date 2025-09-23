Se viene un fin de semana con fiestas populares, asados, cabalgatas, TC, rock y el maratón de Tinelli

El alfajor La Olla de Cobre, de San Antonio de Areco. (laolladecobre.com.ar)

Los Toldos, el pueblo quesero que supo ser un refugio holandés

Con alrededor de setenta shows en el marco de las Fiestas Populares sampedrinas, el Paseo Público será el punto de encuentro para quienes disfrutan de la música country y otros géneros que también son parte de la propuesta, el baile en línea y la energía de un evento que desde 2003 reúne artistas, público y comunidad.

Viernes 26, desde las 10:00, en la Plaza Independencia y otros espacios de la ciudad; y sábado 27, a las 14:00, en Plaza Independencia.

Viernes ,a las 13:00, jineteada en el predio Sueño Gaucho. A las 21:00, peña en el Club Argentino. Sábado, a las 14:00 en la plaza Independencia, TallerArte (muestra de talleres municipales); y, a partir de las 16:00, la presentación sobre el escenario de música en vivo con artistas locales y de la zona. Cierre con Flor Álvarez. Puesto gastronómicos y paseo de artesanos. Entrada gratuita.

Más información: turismo.carmendeareco.gob.ar -

113°Aniversario de Huanguelén (Coronel Suárez)

Sábado 27, a partir de las 08:00, en varios espacios de la localidad.

A las 11:00, desfile cívico institucional, en calle 9. El patio de comidas abrirá a las 12:00 en la estación Roca en la que también habrá artesanos, exposición de autos y espectáculos musicales. Entrada gratuita.

Más descripción: www.instagram.com/delegacionhuanguelen/

01. berisso

48º Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso

Sábado 27 y domingo 28, desde el mediodía, en diferentes espacios físicos de Berisso.

Festival de Colectividades, patio gastronómico y paseo de artesanos en la carpa instalada en el Centro Cívico. El sábado se hará la presentación de representantes culturales adultos y al otro día, las infantiles. Entrada gratuita. La fiesta continuará del 3 al 5/10 y del 10 al 12/10.

Más información: www.instagram.com/municipiodeberisso/

4º Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá, partido de Chivilcoy

Sábado 27, de 14:00 a 02:00; y domingo 28, desde las 08:00, en el predio del ex ferrocarril de la localidad de Moquehuá.

Sábado, a las 14:00, largada de cicloturismo, a partir de las 18:00, comienzo de los espectáculos musicales con artistas en vivo y el gran cierre del DJ Toto Cajales. El domingo, a las 08:00, gran concurso de asadores; a las 10:00, desfile tradicionalista, desfile de autos y motos clásicos; desde las 13:00, números musicales para toda la familia. A las 15:00, entrega de premios. Además, feria de artesanos y emprendedores, y patio de comidas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestadelasado.moquehua

Fiesta de la Galleta de Campo-oliden

8º Fiesta de la Galleta de Campo en Oliden, partido de Brandsen

Domingo 28, a las 12:00, en el predio de la Estación Oliden (Ruta 36 Km 77).

Venta de galleta de campo local, patio gastronómico, feria de artesanías y números artísticos en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo_brandsen

02. puan

16° Cabalgata y Peregrinación a la Virgen Del Carmen en López Lecube, Puan

Domingo 28, a las 09:00, desde Felipe Solá.

Cabalgata con la participación de más de trescientos jinetes, que partirá desde Solá rumbo a López Lecube. Al mediodía, se realizará el acto protocolar, el desfile criollo, y el ingreso de la virgen a la iglesia escoltada por los Granaderos. Posteriormente, almuerzo, peña, números musicales y la celebración de la Santa Misa.

Más información: www.instagram.com/turismopuan/

129° Aniversario de Cazón, partido de Saladillo

Domingo 28, a las 10:00, en el Parque Recreativo.

Artesanías, emprendedores, juegos para las infancias, patio de comidas, desfile gaucho-institucional y espectáculos musicales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismosaladillo

15º Cabalgata Cándido Mansilla en Rivadavia

Del miércoles 1, a las 13:00, desde Corrientes y esquina Cdte. Hillcoat (Frente a Camuzzi), hasta el domingo 5 de octubre.

En la tradicional cabalgata Cándido Mansilla cientos de jinetes recorren a caballo, en carro o sulky, las localidades del distrito. Con un trayecto de 180 kilómetros, que pasará por América, Fortín Olavarría, González Moreno, Roosevelt, Sansinena y Sunblad.

El domingo 5, luego de recibir a los participantes, comenzarán los shows musicales en el predio frente al Galpón Cultura y Deporte, con stands gastronómicos, feria de emprendedores, juegos para chicos y el cierre musical a cargo de Los Tipitos y Los Reyes del Cuarteto. Inscripción: https://forms.gle/b4dgY4S7wnVoT1QaA .

Más información: www.instagram.com/municipalidadrivadavia/

4° Kermesse Rural y 3° Concurso de Asado en Tandil

Sábado 27 y domingo 28, de 10:00 a 21:00, en el Parque de la Industria y el Comercio.

En ambas jornadas habrá feria de emprendedores rurales, degustaciones, juegos para la familia, espectáculos teatrales y folklóricos. Las cantinas estarán a cargo de clubes de la Liga Tandilense de Fútbol. El concurso se realizará en base a asado de carne vacuna, al asador en cruz, respetando la cultura gastronómica de los pueblos rurales. Entrada gratuita.

Más información: www.tandil.gov.ar/novedades/576205

La Ruta del Alfajor en San Miguel del Monte

Viernes 26 al domingo 28, a partir de las 11:00, en av. Raúl Basualdo e Yrigoyen.

Talleres de elaboración de alfajores destinado a las infancias, la clase magistral a cargo de Gladys Mabel Olazar, cocinera y pastelera. Habrá 15 puestos de alfajores y stands de comidas típicas de diferentes países, y se realizarán presentaciones de shows artísticos, con gran cierre de Los Chakales.

Más información: www.instagram.com/municipalidadmonte

Miramar Rock Fest, partido de General Alvarado

Sábado 27, a las 14:00, en el anfiteatro Lolita Torres.

El punk, el metal y el rock en una jornada a beneficio del Hogar de Niños Aleluya, con presentaciones de distintas bandas como Visitantes del Espacio, Eskinner, Sala Salvia, The Offspring, El Tributo y Los Cítricos. Entrada: un alimento no perecedero.

Más información: www.instagram.com/miramararg/?hl=es

2° Primavera Fest en Bordenave, partido de Puan

Sábado 27, a las 11:00, en la Casa de la Cultura.

Peñas El Fortín y Danza y Sentimiento; talleres municipales de Mix Dance y Murga y Proyecto Cumbia. Entrada gratuita. Artesanías, juegos y patio de comidas.

Más información:www.instagram.com/casadelaculturabordenave/

Visita Teatralizada al Pueblo Turístico Dufaur, partido de Saavedra

Sábado 27, a las 16:00, en el Parque Municipal Dufaur.

En el Día del Turismo, la comunidad recreará parte de la historia del lugar, dando vida a personajes y momentos importantes. Actividad a la gorra. Dufaur forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires.

Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/agenda-turistica-cultural-y-deportiva/

Brazilian Day en La Plata

Domingo 28, desde las 10:00, en Plaza Moreno.

Festival de música, danza y sabores de Brasil con la presentación de más de veinte grupos musicales, cuarenta puestos gastronómicos y toda la alegría brasileña en un solo lugar. Entrada gratuita. Organizan la Municipalidad de La Plata, el Consulado General de Brasil y la Institución Patria Brasil.

Más información: www.instagram.com/turismo.laplata

Fiesta de San Agustín, en Agustín Mosconi, partido de Veinticinco de Mayo

Sábado 27, a las 15:00; domingo 28, desde las 10:00, en diferentes espacios físicos de Agustín Mosconi.

Sábado, bendición de hogares y peña en el Centro de Jubilados.

Domingo, concentración en la Ermita de San Agustín, desfile criollo, presentación del Coral del Sur, almuerzo, carrera de sortija, prueba de riendas y cierre musical con Los Cachis. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo.25demayo/-

Bicicleteada Saludable De Primavera en General Belgrano

Sábado 27, a las 14:00, punto de encuentro en el Monumento al Bicentenario.

Paseo por el pueblo hasta colonia El Salado, visita guiada con Silvina Risso. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/deportesmunigb/

2º Trail Puan Desafío Millennium

Sábado 27, a las 15:00 desde el Balneario Municipal.

Con la participación de corredores de la región, que recorrerán 10 y 21 kilómetros por puntos más atractivos de la localidad de Puan. Medalla finisher para todos los participantes. Con la presencia de grandes atletas: Kevin Duré, Brian Rudolf, Victoria Viñuela. Inscripciones (hasta el 26/09) ingresando a: www.bahiacorre.com.ar Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/turismopuan

Maratón Pre Tinelli "Juan Carlos Tinelli" en Bolívar

Domingo 28, a las 10:30, en la Escuela Secundaria N° 6 Juan C. Bellomo de Bolívar.

Con circuitos en las distancias 8 kilómetros competitivo y 4 kilómetros, participativo, además habrá estaciones de juegos para las infancias, música y parrilla. Inscripción arancelada. Más información: www.instagram.com/secu6.bellomo/

Eco Aventura 2025 en Merlo

Domingo 28, a las 08:00, desde el Camino de la Ribera y Arquímedes, Río Alegre.

La Eco Aventura consta de 10 kilómetros competitivo individual; 3 km, participativo; 1 km participativo kids. Inscripción (hasta el 22/09): https://ticketsati.com/evento/ecoaventura-2025 Actividad gratuita, colaborando con un alimento no perecedero.

Más información: www.merlo.gob.ar/ecoaventura/

Carrera Comunidad de Tigre, edición Troncos del Talar 2025

Domingo 28, a las 10:00, desde Plaza Troncos del Talar.

En el marco del 76° Aniversario de Troncos del Talar se llevará adelante con una distancia de 5 kilómetros. Además, se realizará la caminata familiar con un recorrido de 2 kilómetros. Inscripción gratuita.

Más información: www.instagram.com/tigremunicipio/

Duatlón con MTB en Capitán Sarmiento

Domingo 28, a las 09:30 desde el Monumento a la Bandera.

La competencia propone el desafío de correr y pedalear. Duatlón sprint: 5 km, 40 km y 2,5 km; y duatlón Super Sprint: 2,5 km; 15 km y 1,5 km. Contacto: 2478-541411. La acreditación será de 08:15 a 09:00.

Más información: www.instagram.com/deportes_sarmiento/

3F Corre Aventura 2025 en Tres de Febrero

Domingo 28, a las 08:00, desde el Colegio Militar de la Nación (av. Matienzo y Ruta 201, El Palomar).

Emblemática carrera de obstáculos con diferentes categorías: 10 kilómetros para mayores de 18 años; 5 km para mayores de 18 años y desde 13 años con autorización de madre, padre o tutor; 1 km para personas mayores de 18 años con movilidad reducida; y por último, 1 km kids para niños/as de 3 a 12 años. Todas se realizarán en los terrenos naturales del establecimiento. Inscripción gratuita.

Más información: www.tresdefebrero.gov.ar/3fcorreaventura2025/

Museos Abiertos en Alberti

Sábado 27, desde las 15:00, en diferentes espacios físicos de la ciudad.

Visita guiada a la Casa Museo y Monumento Histórico Provincial “El Molino”, desde las 15:30. Tarde de las Bibliotecas, en el marco de la conmemoración del día de las bibliotecas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/albertiturismo/

General Madariaga y sus Aves

Sábado 27, desde las 09:30, en la Casa de la Cultura.

Charlas, picnic en el Parque de la Estación y, a las 15:00, salida de observación a la Laguna La Larga. Actividad gratuita.

Programación: https://acortar.link/jMLKIh. Más información: www.turismo.madariaga.gob.ar

Paseo de las Capillas Rurales de Balcarce

Sábado 27, a las 14:00, desde la parroquia San José de Balcarce.

Jornada de naturaleza, historia y contemplación por el camino de la fe en los pueblos de la ciudad. El circuito contempla: parroquia San José de Balcarce, las capillas Santa Cruz de Los Pinos, Sagrada Familia de San Agustín y Nuestra Señora de Lourdes de Mechongué, y la ermita de la Virgen del Rosario San de Nicolás. Al finalizar se realizará una merienda. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/turismobalcarce

Circuito Tradición Viva en Lobos

Sábado 27, a las 16:00 en el Museo Pago de Los Lobos, av. Alem 250.

Recorrido guiado por el centro de la ciudad para conocer los edificios icónicos, los espacios verdes y conectar con la esencia del lugar. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismolobos - (2227) 500405.

Viví la Granja Edición Primavera en Almirante Brown

Sábado 27 y domingo 28, de 10:00 a 20:00, en la Granja Educativa, Juan B. Justo 1000.

Circuito de viveros, con variedad de plantas, flores e insumos y venta directa de productores; feria de productores rurales y puestos gastronómicos, y actividades de intercambio de saberes rurales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/granjamunicipalbrown/ -

2° Cabalgata hacia Leubucó, en Adolfo Alsina

Domingo 28, a las 08:00, partirá de la Rural de Salliqueló hacia la localidad de Leubucó.

La concentración será a las 07:00 en La Rural de Salliqueló, una hora después partirá hacia la Leubucó, Adolfo Alsina. Actividad arancelada.

Más información: www.adolfoalsina.gov.ar/agenda/

Circuito Patrimonio en Lobos

Domingo 28, a las 12:00, en el Museo Pago de Los Lobos, avenida Alem 250.

Monumentos Históricos Nacionales, sitios o construcciones que narran una parte significativa de la historia del país. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismolobos

Desestrellar la Noche en Alberti

Martes 30, a las 16:00, en el Centro de investigación y divulgación astronómica.

En el marco de la Semana de las Artes, campamento de arte en el que se abordará la metáfora como derecho: observaciones guiadas, pintura en caballete, danzas lumínicas, atmósferas sonoras, performance y constelaciones poéticas. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/albertiturismo/

Las Glorias del TC en Veinticinco de Mayo

Viernes 26, desde las 18:00; y sábado 27, a partir de las 09:00, en la Plaza Mitre, Parque Cerrado y otros espacios de la ciudad.

Propuesta que reúne autos históricos del turismo carretera. Viernes, en la Plaza Mitre, exposición estática con la presentación de más de 90 autos y entrega de presentes en el Salón Blanco Municipal. Sábado, exhibición dinámica de autos en el acceso a 25 de Mayo (Ruta 51 y Ruta 46). Entrada: insumos a beneficio del Hospital Unzué.

Más información: www.instagram.com/municipalidad25demayo

1° Expo Luthería en La Plata

Sábado 27 y domingo 28, de 14:00 a 20:00, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas.

Exposición de instrumentos de autor, de las que participarán prestigiosos luthiers. Más información: www.instagram.com/laplata.ciudad

1° Muestra de Turismo en Coronel Suárez

Domingo 28, de 16:00 a 21:00, en el Mercado de Las Artes, entre Lamadrid y Brandsen.

Gastronomía típica y sabores locales, arte, música y experiencias.

Más información: www.instagram.com/mirasuarez_turismo/