Se palpita la primavera y la provincia de Buenos Aires lo sabe

MONTE HERMOSO
31° Fiesta Nacional de la Primavera
Del viernes 19 al domingo 21, desde el mediodía, en la Plaza Parque General San Martín. Entrada gratis.
Se viene la estación más querida y los municipios bonaerenses se visten de fiesta… Por eso toda la provincia lo celebra con propuestas culturales, gastronómicas y productivas. (@turismoba)
Tres días para disfrutar comidas, música en vivo, DJs y actividades para toda la familia. El sábado 20, estarán Luceros y El Ojo Daltónico, y el domingo 21, El Zar, una de las bandas revelación del indie argentino.
Más información: https://montehermoso.gov.ar/sitio/eventos/31primaveras/
Del viernes 19 al domingo 21, de 10:00 a 20:00, en la plaza Dr. Buján. Entrada gratis.
Gran feria de las y los floricultores de Moreno. Habrá exposición y venta de plantas y flores de producción local, charlas, talleres, feria, sorteos y shows en vivo. Moreno es la Capital Provincial del Plantín Floral.
Más información: www.instagram.com/imdel_moreno/
Sábado 20 y domingo 21, desde el mediodía, en diferentes espacios físicos de Berisso. Entrada gratis.
Sábado, té de representantes infantiles (Colectividad Ucraniana Prosvita); domingo 21, a las 15:00 se hará desembarco Simbólico con la tradicional recreación histórica de la llegada de los inmigrantes, en la explanada del Puerto La Plata,. Desde el mediodía estará el patio gastronómico. La fiesta continuará el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre; y los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre finalizando el domingo 12 con el desfile de clausura.
Más información: www.instagram.com/fiestaprovincialdelinmigrante/
Sábado 20, a las 18:00; y domingo 21, desde las 13:00, en el predio del ex ferrocarril de la localidad de Moquehúa.
El sábado será una noche a puro ritmo con artistas en vivo y el gran cierre del DJ Toto Cajales. El domingo a partir de las 13:00, se presentarán espectáculos para toda la familia, peñas, folklore y un show final con El Inicio. Además, habrá concurso de asadores, feria de artesanos y emprendedores, desfile criollo, y muchas sorpresas más. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/fiestadelasado.moquehua
Domingo 21, de 09:00 a 19:00, en el Centro Tradicionalista El Resero (San Lorenzo y Mitre).
Música en vivo con la presentación del Ballet Corazón Argentino, El León Talense, el Grupo de Baile Folkloreando, Estampa Litoraleña, Latidos de Mi Tierra – Danzas folklóricas, Los Porteñitos-Dueños de la Diversión, Facu Larrieta. Además, concurso de baile, canto y sapucay, paseo de artesanos, parque infantil, patio de mates, y sorteos con la entrada. Entrada $4.000, menores de 10, gratis, Estacionamiento (opcional) $3.000. Organiza el Centro Tradicionalista El Resero con el acompañamiento de la Municipalidad de Baradero.
Más información: www.instagram.com/fiestadelavaquillonaconcuero/ -
Domingo 21, a las 12:00, en el predio de la Estación Oliden (Ruta 36 Km 77).
Descripción: Venta de galleta de campo local, patio gastronómico, feria de artesanías y números artísticos en vivo, entre otras propuestas. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/turismo_brandsen
Domingo 21, a las 09:00, en instalaciones del CEPT n°30
Patio de comida, espectáculos, feria de artesanos y productores, stands demostrativos y recreativos, charlas, talleres y paneles de debate y espectáculos de música y danza. Organiza la escuela CEPT N° 30 de la localidad con el acompañamiento del Municipio de Puan.
Más información: www.instagram.com/turismopuan/ -
Domingo 21, a partir de las 11:00, en el Predio de la Estación de Ferrocarril de Azcuénaga.
Exposición y venta de galleta de campo hecha en horno a leña, paseo de artesanos, patio de comidas, stands de feriantes, shows artísticos en vivo y muestra fotográfica.Azcuénaga forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/municipiosag/ -
Domingo 21, desde las 10:00, en el Club de Pesca (Laguna Mulitas).
Espectáculos en vivo, Concurso del Mejor Puchero, y la chacarera más grande del mundo. Será un día único, con sabor, tradición y fiesta popular. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/turismo.25demayo/ -
143º Aniversario de Coronel Pringles
Miércoles 24 a las 11:00 en la explanada municipal y sábado 27 a partir del mediodía en el Balneario Municipal.
El miércoles se hará el acto protocolar. En caso de mal tiempo se realizará en la Casa del Bicentenario. El sábado habrá desfile de instituciones, shows musicales, peñas, emprendedores y patio de comidas. El espectáculo serán Los Totora. Actividad gratuita.
Más información: www.instagram.com/municipiocoronelpringles/ -
Sábado 20, de 19:00 a 24:00, en Casa de Casco.
Feria de vinos, música y tapeo en la Casa de Casco. Degustación de una selección especial de vinos, sabores de la gastronomía local y un set musical en vivo de los DJs de Kambass Music. Organiza la Municipalidad de Chascomús, Lo de Toribio, La Cata, La Posta de las Brujas, La Bodeguita, Casa Laurel, Chancho Aurelio.
Más información: www.instagram.com/culturaabiertachascomus/ -
Viernes 19, de 16 a 21:30, en la Carabela de Santa Teresita.
Bandas emergentes, DJs, streamers y artistas locales, en un espacio pensado para todas las edades. Además, habrá food trucks, ferias y stands, cosplay y pintura en vivo. Entrada gratuita.
Más información:www.instagram.com/turismolacosta
Viernes 19, a las 17:30; sábado 20, a las 10:00; y domingo 21, a las 11:30, en el Paseo Público Municipal y otros espacios de San Pedro.
Tres días para los fanáticos del icónico Jeep. Organiza Fanáticos del Jeep IKA con el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro.
Más información: www.instagram.com/fanaticos_del_jeep_ika/?hl=es -
Viernes 19, a las 16:00; y sábado 20, a las 14:00, en la Plaza Dr. Buján (Ruta Provincial N°7. Km 35.5 - Paso del Rey).
Música y danzas, comidas típicas, artesanías y productos regionales, entre otras propuestas. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/culturaeducacionydeportemoreno/
Sábado 20, a las 15:00, en la Casa Museo Histórico Provincial El Molino.
La tarde de las Camelias. Sabores, lectura y patrimonio.
Merienda arancelada en el patio de la Casa Museo Histórico Provincial “El Molino”. Reserva de tarjetas comunicarse al (2346) 362575. Organiza la Municipalidad de Alberti.
Más información: www.instagram.com/albertiturismo/ -
Sábado 20, de 10:00 a 18:00, en el Parque de la Esperanza.
Muestra de autos clásicos y antiguos frente a la laguna. Habrá food trucks, música en vivo y sorteos. En caso de lluvia se posterga para el sábado 27/09. Entrada gratuita. A beneficio de la Cooperadora del Hospital Municipal de Chascomús.
Más información: www.instagram.com/caacmach/
Sábado 20, a las 00:00, en el Club Jorge Newbery
Shows musicales y la presentación de Ariel El Traidor y Los Pibes, DJ Tiziano, y El Tanque, entre otros. Una noche explosiva, con espuma, cumbia y calor de Maipú. Entrada arancelada.
Más información: www.instagram.com/carnavaldemaipu/ -
Sábado 20, desde las 18:00, Anfiteatro Roberto Etchegaray.
Bandas en vivo y DJ locales. Con la presentación especial, desde Santa Rosa, del grupo Tréboles, y gran cierre con Agapornis. Además, clases de baile, juegos, sorteos, y feria de emprendedores. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/municipio_de_pellegrini/
Sábado 20, desde las 16:00, en Plaza San Martín y sobre calle Villegas.
Gran fiesta al aire libre con la presentación de cuatro bandas locales y un gran cierre a cargo de “Cruzando el Charco”. La propuesta incluye también música en vivo con artistas locales, feria de artesanos, y puestos gastronómicos. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/trenquelauquen/
Sábado 20 y domingo 21, desde el mediodía, en el Parque Ingeniero Hiriart.
Bandas de rock en vivo, mercado artesanal local y regional, patio gastronómico, viveros y espacios verdes, actividades para todas las edades. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/cultura_lobos/ -
Sábado 20 y domingo 21, de 10:00 a 20:00, en el Zaparrancho, predio cercano al acceso de Villars.
Música en vivo, fiestas, food trucks, camping y otras propuestas. Evento pet friendly. Entrada $15.000 por persona (incluye la visita de los dos días). Menores de 12 años, gratis.
Más información: www.instagram.com/gobiernodelasheras -
Sábado 20, a las 15:00, en la Casa Museo Histórico Provincial El Molino.
Sabores, lectura y patrimonio. Merienda arancelada en el patio de la Casa Museo Histórico Provincial “El Molino”. Reserva de tarjetas comunicarse al (2346) 362575. Organiza la Municipalidad de Alberti.
Más información: www.instagram.com/albertiturismo/ -
Domingo 21, a las 14:30, en el Centro Cultural Estación Pla.
A las 19:00, acto de apertura de la Semana de la Juventud, presentación de los equipos y de las mascotas, en el Parque Municipal General San Martín. Desde el 21 al 26 de septiembre estudiantes de secundaria y de segundo ciclo de primaria realizarán diferentes actividades culturales y deportivas en el marco de la semana de la juventud. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/albertiturismo/ -