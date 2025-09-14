lunes 15 de septiembre de 2025
14 de septiembre de 2025 - 18:26

La Noche de la Pizza y la Empanada se enciende en toda la provincia

Descuentos en pizzas y empanadas en Buenos Aires: 537 locales en 102 ciudades participan de la gran noche gastronómica. Mar del Plata es la ciudad líder.

Por Agencia DIB
Pizza Margarita, ideal para celebrar la Noche de la Pizza y la Empanada

Pizza Margarita, ideal para celebrar la Noche de la Pizza y la Empanada

La 42ª edición de la Noche de la Pizza y la Empanada, organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), se prepara para teñir de sabor a todo el país. El evento, con reconocida declaración de Interés Turístico Nacional y Provincial, ofrece el próximo martes 16 de septiembre descuentos del 50% en pizzas y promociones de 3×2 en empanadas en miles de locales de todo el territorio.

El impacto bonaerense será contundente: 537 locales distribuidos en 102 ciudades y localidades de la provincia se suman a esta gran movida gastronómica. Se trata de la jurisdicción con mayor despliegue en el mapa nacional, con Mar del Plata como ciudad líder en cantidad de adherentes: 40 pizzerías y casas de empanadas confirmadas.

En el Top 10 provincial aparecen además Quilmes (25 locales), San Martín (18), La Plata (17), Morón (16), Lomas de Zamora (15), Bahía Blanca (14), Vicente López (13), General Pueyrredón (12) y Avellaneda (12).

El evento ofrece, como cada año, la posibilidad de disfrutar de pizzas a mitad de precio y empanadas con la promo 3×2, tanto en salón como en delivery o take away, según defina cada comercio. Para conocer las condiciones y medios de pago aceptados.

La movida arranca con la gran previa en el Obelisco: el lunes 15 de septiembre, de 11 a 15, diez maestros pizzeros y sus equipos elaborarán 4000 porciones de muzza en vivo, con donaciones solidarias a la Fundación Margarita Barrientos y al SAME.

La lista completa, ciudad por ciudad

Aunque APYCE actualiza diariamente la nómina de participantes en su sitio oficial https://lanochedelapizzaylaempanada.com.ar/ en la provincia de Buenos Aires serán 537 los locales participantes en 102 localidades distintas. A continuación, está la nómina completa, ciudad por ciudad, con las direcciones de cada establecimiento adherido.

Abasto

  • Olivia: C. 208 & Av. 520, B1903 Abasto, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

Adrogué

  • Costumbres: Av. Hipólito Yrigoyen 13407, B1851 Adrogué, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Olivia Adrogué. Tel: 4976-5324 / 6089-0272: Amenedo 101, B1846DGD Adrogué, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

Avellaneda

  • PIZZA LO+HOT: Monseñor Piaggio 135, B1870CKC Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 011 42228922

  • Olivia Avellaneda Tel: 11-2628-4607: Av. Bartolomé Mitre 1830, B1873AME Crucecita, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Kiosco De Empanadas Avellaneda: 25 de Mayo 131, B1870 Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

  • La Autentica: Parque Comercial Avellaneda, B1872 Sarandí, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01147395555

Bahía Blanca

  • Hell's Pizza-Bahia Blanca: Av. 1º de Mayo 22, B8000 Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 7170-9700

  • Donatellos Pizzería: AMI, Patricios 328, B8000 Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2914231676

  • Olivia Bahía Blanca. Tel: 2914 40-0056: Martiniano Rodriguez 896, B8000 Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Big Pizza B BLANCA: Av. Lainez 2297, B8000 Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 20304050

  • Big Pizza B BLANCA 2: San Martín 236, B8000FIF Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 20304050

Banfield

  • Pizzeria La Fama: Av. Adolfo Alsina 902, B1828 Banfield, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01142428531

  • Kingo Beers: Av. Adolfo Alsina 1198, B1828ABJ Banfield, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1168871790

  • PIZZA LO+HOT BANFIELD 11 3861-6866: Av. Adolfo Alsina 802, B1828ABD Banfield, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 011 42228922

  • Pizza Hot Banfield: Av. Adolfo Alsina 802, B1828ABD Banfield, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1132747562

  • LA ESQUINA 1101: Av. Adolfo Alsina 1101, B1828ABI Banfield, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01151586828

  • Bodegón y Museo Cosa Nostra: Carlos Croce 2080, B1828 Banfield, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1168639246

  • Central de pizzas y empanadas Banfield: Av. Adolfo Alsina 1053, B1828ABG Banfield, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

  • Cerveceria Beerfield: ILE, Cochabamba 242, B1828 Banfield, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1540755762

Béccar

  • La Aldea Pizzas y Empanadas: CGI, Av. Centenario 2129, B1643 Béccar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 47477886

Belén de Escobar

  • Costumbres: Mitre 613, B1625GDE Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Don Antonio Escobar: Av. 25 de Mayo 798, B1625 Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1156092619

  • Olivia Escobar. Tel: 11-7652-4848: Av. 25 de Mayo 1209, B1625DYZ Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Solo Empanadas Escobar: DVD, Spadaccini 1085, B1625 Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6425-2400

Bella Vista

  • Costumbres: Av. Tte. Gral. Ricchieri 951, B1661 Bella Vista, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Morita Bella Vista: Av. Senador Morón 1192, B1661INW Bella Vista, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1132071127

Berazategui

  • Quiero más: Av. 7 2181, B1884BDQ Berazategui Oeste, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01158351299

  • Olivia Berazategui. Tel: +54-911-2282-4728: C. 148 879, B1880DRQ Berazategui, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Central de pizzas y empanadas Berazategui Centro: C. 148 1156, B1880DRX Berazategui, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

  • Solo Empanadas Berazategui: C. 10 4758, B1880AXH Berazategui, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6425-2400

  • La Cosa Nostra Ranelagh: C. 137 2802, B1884 Berazategui, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1130397959

Bernal

  • Costumbres: Belgrano 327, B1876 Bernal, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • El Nuevo Candil: Belgrano 445, B1876 Bernal, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1140795618

  • Olivia Bernal. Tel: 3750-0093 - 3998-1043: Cramer 893, B1876 Bernal, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Central de pizzas y empanadas Bernal: Montevideo 1100, B1876 Bernal Oeste, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

  • Sucursal Bernal: Zapiola 1105, B1876 Bernal, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01143992772

Boulogne

  • Costumbres: Antonio Sáenz 2042, B1609HWB Boulogne, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

Burzaco

  • Polaris: Adolfo Alsina 1050, B1852 Burzaco, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1176421465

Campana

  • Costumbres: Balcarce 349, B2804 Campana, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Kentucky - Campana: San Martín 402, B2804 GBJ, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 5931-4050

  • Morita Campana: Av. Int. Jorge Ruben Varela 984, B2804 Campana, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1132071127

Canning

  • Hell's Pizza - Canning: Mariano Castex 1725, B1801 Canning, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 7170-9700

  • Kentucky - Canning: Mariano Castex 1277, B1804 Canning, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 5931-4050

Capilla del Señor

  • Julien´s Pizza: Moreno 466, B2812CZJ Capilla del Señor, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01130172633

Carapachay

  • Las Masitas de Pau: EGB, Juan José Castelli 5690, B1606 Carapachay, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1533376309

Cariló

  • Cariló: Castaño 234, B7167 Cariló, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2234485798

  • Almacén de Pizzas: Castaño 244, B7167 Cariló, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +5491134931609

Caseros

  • Costumbres: Av. San Martín 2684, B1678GQP Caseros, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Don Antonio Caseros: Mariano Moreno 4695, B1678AMM Caseros, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1156092619

  • Kentucky - Caseros: Justo José de Urquiza 4797, B1678 Caseros, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 5931-4050

  • Central de pizzas y empanadas Caseros: AEA, Justo José de Urquiza 4545, B1678 Caseros, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Castelar

  • Costumbres: Timbúes 854, B1712 Castelar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • MACONDO CASTELAR: Carlos Casares 1135, B1712JLG Castelar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4661-1730 4489-3109

  • Central de pizzas y empanadas Castelar: Los Incas 2341, B1712DIB Castelar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Chascomús

  • La Toscana: Lavalle 139, B7130 Chascomús, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2241569094

Ciudadela

  • MURAROA: Av. Gaona 4277, B1702 Ciudadela, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1166315181

Claypole

  • Gretsch: Joaquín V. González 2795, B1849HJB Claypole, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1139513430

Coronel Brandsen

  • Olivia Brandsen. Tel: 2223-477000: Bv. San Martín 578, B1980AFF Coronel Brandsen, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

Don Torcuato

  • Costumbres: Sgto. Cabral 2490, B1611 Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Costumbres: M.T. de Alvear 755, B1611ELJ Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Kiosco De Empanadas Don Torcuato: Av. Ángel T. de Alvear 1362, B1611 Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

El Palomar

  • Don Diego: Av. Dr. Ricardo Balbín 2687, B1684BPF CIUDAD JARDIN, El PALOMAR, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01130087596

  • Ill nonno: Gral. Victorica 296, B1685DGB El Palomar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 61638098

El Talar

  • Costumbres: Av. Hipólito Yrigoyen 1804, B1618 El Talar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Don Antonio El Talar: Av. Hipólito Yrigoyen 2035, B1617 El Talar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1156092619

Ezpeleta

  • Central de pizzas y empanadas Ezpeleta: Almte. Brown, Ezpeleta, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

  • Horno de barrio: Av. San Martín 5031, B1882 Ezpeleta, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1134483277

  • Sucursal Ezpeleta O.: Uruguay 3094, B1879 Ezpeleta Oeste, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01143992772

Florida

  • La Aldea Pizzas y Empanadas: Gral. José de San Martín 1971, B1602BWE Florida, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 47477886

  • Kiosco De Empanadas Florida: Gral. José de San Martín 2541, B1602 Florida, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

  • Morita Florida: DEF, Gral. José de San Martín 3685, B1604 Florida Oeste, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1132071127

Francisco Alvarez

  • Central de Pizzas y Empanadas - Francisco Álvarez: José Ignacio Gorriti 1201, B1746 Francisco Alvarez, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Garin

  • Kiosco De Empanadas Garin: Av. Gral. Belgrano 896, B1619AVT Garin, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

General Belgrano

  • Mamma Mia: Av. Larrea 770, B7223 Gral. Belgrano, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2243435700

General Pacheco

  • Costumbres: Av. Hipólito Yrigoyen 565, B1617 Gral. Pacheco, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Kentucky - Pacheco: Av. Hipólito Yrigoyen 850, C1086AAN Gral. Pacheco, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 5931-4050

  • Kiosco De Empanadas Pacheco: Av, Av. Hipólito Yrigoyen 1112, B1617 Gral. Pacheco, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

General Rodríguez

  • Atenas: Av. San Martín 598, B1748 Gral. Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1123607322

  • Kiosco De Empanadas General Rodriguez: GAS, Av. San Martín 538, B1748 Gral. Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

  • Empanadas de 10: Saavedra 215, B1748 Gral. Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4650 8144

Gonnet

  • Olivia Gonnet. Tel: 484-7489 / 484-7512: C. 505 2292, B1897GHB Gonnet, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Central de pizzas y empanadas Gonnet: C. 487 2689, B1897 Gonnet, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Guillermo Enrique Hudson

  • Olivia Hudson. Tel: 15-3010-7626 / 15-3010-7627: Calle 137 & Ombues, B1885 Guillermo Enrique Hudson, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Central de pizzas y empanadas Hudson: C. 58 5802, B1885IJB Guillermo Enrique Hudson, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

  • La cosa Nostra Maritimo: C. 53 3104, B1885CKB Guillermo Enrique Hudson, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1130397959

Gutiérrez

  • Central de pizzas y empanadas Gutiérrez: Cno. Gral. Belgrano, Juan María Gutiérrez, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Haedo

  • Don Antonio Haedo: Av. Pres. Perón 2133, B1706 Haedo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1156092619

  • Gran Pablo: Dr. Jerónimo Fasola 547, B1706ELL Haedo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1134076714

  • Haedo: Av. Rivadavia 15795, B1706 Haedo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01130087596

  • Empanadas de 10: Carlos Tejedor 1187, B1706BGA Haedo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4650 8144

  • Empanadas de 10: Av. Rivadavia, Haedo, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

  • Hola Piedra Libre Haedo: Obispo Raspanti 301, B1706 Haedo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 011 4460 3655

Hurlingham

  • Costumbres: Gral. Pedro Díaz 1601, B1686 Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Don Antonio Hurlingham: Av. Gdor. Vergara 4040, B1686 Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1156092619

  • Pizzuela Garage: Av. Gdor. Vergara, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01568842940

Ingeniero Maschwitz

  • La Guitarrita Maschwitz: Mendoza 1599, B1623CSC Ingeniero Maschwitz, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 0810 444 0755

  • Hell's Pizza - Maschwitz: Mendoza 1667, B1623 Ingeniero Maschwitz, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 7170-9700

  • Morita Maschwitz: Colectora Este Ramal Escobar 2451, B1623 Ingeniero Maschwitz, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1132071127

  • Central de pizzas y empanadas Maschwitz: Paso 1696, B1623CBW Ingeniero Maschwitz, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Ingeniero Juan Allan

  • Pizzas Raul: Calle 1282 & Juan Bialet Massé, B1891 Ingeniero Juan Allan, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1169218647

  • Central de pizzas y empanadas Ing. Allan: C. 1282 444, B1891CPD Ingeniero Juan Allan, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Ituzaingó

  • Costumbres: Cnel. Pablo Zufriategui 687, B1714GDG Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Don Antonio Ituzaingo: Gral. Félix Olazábal 706, B1714 FZL, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1156092619

  • Don Flores pizzaxmetro: Cnel. Brandsen 805, B1714 Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1160883166

  • Ituzaingó: Cnel. Brandsen 805, B1714 Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1160883166

  • Olivia Ituzangó. Tel: 11-4145-4156: Manuel Rodríguez Fragio 286, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Central de pizzas y empanadas Ituzaingo: Gral. Juan Lavalleja 12, B1714NLB Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Junín

  • Historietas Resto Bar: Julio Campos 75, B6022 Junín, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2364368762

La Plata

  • Lontano: Pl. Hipólito Yrigoyen 132, B1904 La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2213563659

  • Costumbres: C. 9 750, B1900 La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Costumbres: C. 8 630, La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Hell's Pizza - La Plata: C. 10 810, La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 7170-9700

  • Kentucky - La Plata 1: Av. 7 esquina 47, B1900 La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 5931-4050

  • Kentucky - La Plata 2: Calle 11, Diag. 74 &, La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 5931-4050

  • Olivia La Plata 72. Tel: 451-9850 / 417-7439: Av. 72 802, B1904 La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Olivia La Plata 13. Tel: 482-0843 / 482-0886: Av. 13 276, B1902CSS La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Tienda de Empanadas La Plata 2: C. 57 858, B1900BNJ La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1136998014

  • Tienda de Empanadas La Plata 5: Av. 7 1057, B1900 La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1136998014

  • Como en Casa: Pl. Alsina 67, B1902 La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2212260017

  • Jason's Pizzas: C. 511 1615, B1900 Ringuelet, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 221 6736288

  • Central de pizzas y empanadas La Plata: La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

  • Central de pizzas y empanadas La Plata: Av. 1 & C. 45, B1902 La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

La Reja

  • El Abuelo: Jerónimo Luis de Cabrera 815, B1739FTQ La Reja, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1123249498

La Tablada

  • Big Pizza Tablada: Av. Crovara 1447, B1752 La Tablada, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 20304050

Lanús

  • Pizzería 314, pizza argenta: Gdor. Manuel Ocampo 2094, B1822BVB Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01141603609

  • PIZZA LO+HOT LANÚS OESTE 11 42257979: E. Del Valle Iberlucea 2750, B1826 Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 011 42228922

  • PIZZA LO+HOT LANÚS ESTE 11 4225-8706: Oncativo 1898, B1824CDE Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 011 42228922

  • Olivia Lanús. Tel: +54 9 11 2288-7281: Av. Hipólito Yrigoyen 3894, B1824 Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • BARRIO: Mendoza 2107, B1824FKS Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 42621616

  • Central de pizzas y empanadas Lanús: Oncativo 1893, B1820ATS Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Longchamps

  • El Horno Oriental: Ricardo Davel 1206, B1854CBD Longchamps, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1127965906

  • Todos al Horno: Boulogne Sur Mer 1515, B1854 Longchamps, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 011 68677614

Lomas de Zamora

  • Costumbres: CGN, Av. Hipólito Yrigoyen 8899, B1828 Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • GLUTEN FREE LOMAS: DIC, Sarmiento 107, B1832 Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1165551270

  • Lomas de Zamora: Laprida 267, B1832 Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 011 4122-1400

  • Pin Pun: Cornelio Saavedra 311, B1832DJH Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01142435617

  • Vito: Av. Colombres 290, B1832 Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 112662526762

  • Siglo XX1: Simón Bolívar 196, B1832CHD Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1126826008

  • PIZZA LO+HOT LAS LOMITAS 11 3942-6590: DGE, Italia 287, B1832 Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 011 42228922

  • La Guitarrita Lomas de Zamora: Italia 459, B1832 Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 0810 444 0755

  • Brandi: Cornelio Saavedra 551, B1832 Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1164740559

  • Hangar Olimpico: Cornelio Saavedra 612, B1832DJN Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 6121-4916

  • Olivia Lomas de Zamora. Tel: 2097-6821 / 7509-6660: Manuel Acevedo 208, B1832 Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Tosh: Av. Meeks 1387, B1834 Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 115 619 9114

  • La Fronterita 3: Av. Adolfo Alsina 2014, B1832 Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 21181039

Lomas del Mirador

  • Don Antonio Lomas Del Mirador: Av. General Enrique Mosconi 1128, B1752CXY Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1156092619

Luján

  • Kentucky - Luján: San Martín 201, B1004 Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 5931-4050

  • Olivia Luján. Tel: 23-2346-2641: Gral. las Heras 999, B6700ATS Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Kiosco De Empanadas Luján: Av. Humberto Primo 953, B6700 Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

Manuel Alberti

  • Mi gusto: Golf Club San Antonio De Areco 1715, B1667 Manuel Alberti, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 000000

  • Tartaruga: Golf Club Necochea 3030, B1664 Manuel Alberti, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01155787300

Manzanares

  • Costumbres: Av. Bartolomé Mitre 600, B1633 Manzanares, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

Maquinista Savio

  • Señor Bajón Uno: 9 de Julio 188, B1620 Maquinista Savio, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1144498421

Mar del Plata

  • Che Picadas: Olavarría 3325, B7602 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 22363557854

  • La esquina de Guemes: Martín Miguel de Güemes 2606, B7600EMN Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2235977799

  • La Musa: CCM, Santiago del Estero 3475, B7602 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4937070

  • La musa: Av. Constitución 4181, B7600ISB Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4937070

  • La musa puerto: 12 de Octubre 3139, B7603 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4937070

  • La musa peña: Rodríguez Peña 3990, B7600 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4937070

  • La musa edison: BMO, Av. Edison 2645, B7603 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4937070

  • La musa: Catamarca 825, B7600DKC Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4937070

  • PARLIAMO: Gral. Roca 1272, B7602 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2234485798

  • Constitución: Av. Constitución 4756, B7600ISU Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2234485798

  • Los Gallegos: Rivadavia 3050 local 119, B7600GNT Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2234485798

  • Sur: Av. Edison 2247, B7603BMG Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2234485798

  • P&P Pizza y Plancha: San Juan 433, B7600BUI Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2235598808

  • P&P Pizza y Plancha: San Juan 433, B7600BUI Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2235598808

  • Stooges: Almte. Brown 5778, B7604BJP Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 02236035025

  • Tomasso MDQ Centro: Entre Ríos 1942, B7600EDJ Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1127678315

  • Doña Rosita: Av. Juan Héctor Jara 1372, B7600 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2233452308

  • Timoteo: Av. Constitución 5371, B7600 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2235045290

  • Timoteo: FIT, Alberti 2266, B7600 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2235045290

  • Del Virrey: Alberti 2674, B7600FJB Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 223 65-6583-3

  • Hell's Pizza - Mar del Plata: Castelli 1398, B7600HLD Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 7170-9700

  • La roca mdq: San Martín 3209, B7600GQW Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 0223-3448493

  • Rabona: Córdoba 3502, B7602CAT Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2235110913

  • Rabona Castelli: HLF, Castelli 1474, B7602 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2235110913

  • Rabona Constitución: Av. Constitución 4293, B7600 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2235110913

  • Via Sara: Dorrego & Necochea, B7600 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4752638

  • Empanadas Mayoristas: Av. Pedro Luro 4264, B7600GVQ Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2235790842

  • Empanadas Casilistas: Brandsen 3802, B7600HVN Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2236939328

  • Las Palmeras: Av. Fortunato de la Plaza 2910, B7603 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2235406117

  • La Maga: Martín Miguel de Güemes 2221, B7600 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2234861180

  • ocho88ahumados: San Juan 1099, B7611GUJ Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2236170788

  • ALCIRA: Avenida Mario Bravo & Vergara, B7600 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 223 355 3030

  • El Loco Fast Food: Av. Dr. Arturo Alió 1932, B7600 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2236049493

  • Valentinomdp: Rawson 1774, B7600FEL Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2235656330

  • Gino's: Tucumán 2671, B7600EFM Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2235526298

  • Poppy nueva era fast food: 20 de Septiembre 2501, B7600CUY Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2235824586

  • Poppy nueva era fast food: Gascón 3602, B7600FNV Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2235824586

  • Kentucky - Mar del Plata: Maipú 3111 B7600HLA, B7600HLA Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 5931-4050

  • Olivia Mar del Plata. Tel: 223-423-0853: Av. Jacinto Peralta Ramos 1073, B7608CFU Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Big Pizza MDP: Av. Juan B. Justo 1791, B7600 Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 20304050

Martínez

  • La Guitarrita Dardo Rocha: Dardo Rocha 1934, B1640 Martínez, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 0810 444 0755

  • Hell's Pizza - Martinez: Ladislao Martínez 42, B1640EYB Martínez, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 7170-9700

  • Tomasso San Isidro: Av. Centenario 436, B1642 San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1127678315

  • GABYS: Paraná 2275, B1640 Martínez, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 47330376

  • Olivia Martinez. Tel: 11-2875-6839: Hipólito Yrigoyen 212, B1640HEF Martínez, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Morita Martinez: Hipólito Yrigoyen 202, B1640HEF Martínez, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1132071127

  • Almacén de Pizzas: Paraná 3745 B1640FRC, B1640FRC Martínez, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +5491134931609

  • Questapizza: Paraná 3745 B1640FRC, B1640FRC Martínez, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01147395555

  • LA FAROLA MARTINEZ: Av. Sta Fe 2501, B1640IFM Martínez, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01135616278

Merlo

  • Kentucky - Merlo: Juncal 898-850, B1722 Merlo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 5931-4050

  • Mi Gusto: Av. Calle Real 223, B1722 Merlo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 000000

  • La Culinaria Gourmet: Solanet 501, B1722JQL Merlo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1159364589

  • Empanadas de 10: ESG, Juncal 391, B1722 Merlo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4650 8144

Miramar

  • Mima: Avenida 9 1414, B7607 Miramar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01138382818

Monte Grande

  • PIZZA LO+HOT MONTE GRANDE 11 2520-0501: Gral. Las Heras 309, B1842DKH Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 011 42228922

  • Morita Monte Grande: Cnel. Dorrego 389, B1842 Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1132071127

  • Central de pizzas y empanadas Monte Grande: Avenida Leandro N. Alem, B1842 Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Moreno

  • Costumbres: España 192, B1744 Moreno, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Mi Gusto: Av. del Libertador 899, B1744 Moreno, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 000000

  • Onixpiedranegra shopping Nine: Av. Victorica 1128, B1744BWY Moreno, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1128864699

  • Empanadas de 10: FDF, Martínez Melo 274, B1744 Moreno, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4650 8144

Morón

  • Don Antonio Moron: Av. Rivadavia 17832, B1706 Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1156092619

  • Kentucky - Morón: JAB, 25 de Mayo 52, B1708 Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 5931-4050

  • Kentucky - Vergara: Blvd. Juan Manuel de Rosas 618, B1708 Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 5931-4050

  • INTENDENCIA: Gral. José de San Martín 179, B1708IHC Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1134258849

  • Olivia Morón. Tel: 11-5622-1102: Ing. Ernesto C. Boatti 258, B1708JGF Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Morita Morón: ECP, Ntra Sra del Buen Viaje 844, B1708 Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1132071127

  • Central de Pizzas y Empanadas - Moron: Independencia 22, B1708JQB Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Munro

  • Tomasso Munro: Maquinista Carregal 2476, B1605BVJ Munro, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1127678315

  • Mi gusto: Av. Bartolomé Mitre 2510, B1605 Munro, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 000000

  • Central de pizzas y empanadas Munro: CFI, Sgto. Baigorria 2469, B1605 Munro, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Muñiz

  • Pavlo Cocinero: José María Paz 990, B1663 Muñiz, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1158753527

  • Costumbres: Av. León Gallardo 586, B1662ASS Muñiz, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Don Antonio Muñiz: Av. León Gallardo 257, B1662ASC Muñiz, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1156092619

  • Mi Gusto: Av. León Gallardo 333, B1663 Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Nordelta

  • La Guitarrita Nordelta: Av. Sta. María de las Conchas 4711, B1648 Rincón de Milberg, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 0810 444 0755

  • Morita Nordelta: Av. Sta. María de las Conchas 4711, B1624 Rincón de Milberg, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1132071127

Olivos

  • Costumbres: Av. Maipú 2350, B1636AAQ Olivos, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • La Guitarrita Olivos: Av. del Libertador 2845, B1636DSI Olivos, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 0810 444 0755

  • Hell's Pizza - Vicente Lopez: Av. Maipú 1224, B1638AAM Vicente López, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 7170-9700

  • Kiosco De Empanadas Olivos: Ricardo Gutiérrez 1325, B1636FXI Olivos, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

  • Olivia Olivos. Tel: 11-2519-0678: Gdor. Marcelino Ugarte 1890, B1636BWQ Olivos, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Multicositas: B1636 Olivos, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1125985725

Pablo Nogués

  • Kiosco De Empanadas Pablo Nogues: Av. del Sesquicentenario, Ingeniero Pablo Nogués, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

Pinamar

  • El Rey de la Media Masa: Av. Enrique Shaw 497, B7167 Pinamar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2254416928

Pilar

  • Costumbres: Bernardino Rivadavia 550, B1629AAL Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Porto Pizza Tel: 11 2682 8640: Av. Pres. Juan Domingo Peron 670, B1629 Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1150376278

  • La Guitarrita Pilar: Lavalle 995, B1629 Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 0810 444 0755

  • La Payada (Pilar Centro): San Martín 689, B1629 Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1126217623

  • Hell's Pizza- Palmas Pilar: Las Magnolias 754, B1629 Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 7170-9700

  • DON CAMILLO: Independencia 7090, B1669FYV Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 02320472506

  • La Imperial: Av. Luis Lagomarsino, B1629 Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1136618912

  • Morita Pilar: Av. Tratado de Pilar 291, B1629ANE Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1132071127

  • Morita Pilar Palmas: Las Magnolias 705, B1629 Pilar Centro, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1132071127

  • Mi gusto: Lorenzo López 523, B1629 Pilar Centro, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 000000

  • Mi gusto: Av. Sgto. Cayetano Beliera 1334, B1629 Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 000000

  • Kiosco De Empanadas Pilar 2: Avenida Tratado de Pilar & Juan Sanguinetti, B1629 Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

  • Empanadas de 10: Chacabuco 520, B1629APH Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 6002 2315

  • BANCHERO PILAR: Colectora Este Ramal Pilar 181, B1631 Pilar Centro, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4382-4669

Plátanos

  • Central de pizzas y empanadas Plátanos: C. 152 3388, B1861BND Berazategui, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Quilmes

  • Costumbres: Andrés Baranda 239, B1879 Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Quilmes: Av. Hipólito Yrigoyen 578, B1879 Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 011 4122-1400

  • El Nuevo Candil Quilmes: El nuevo candil, Alvear 393, B1879 Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1140795618

  • Queen's pizza: Rodolfo López 415, B1879 Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1161532551

  • Olivia Quilmes Centro. Tel: 4224-1176 / 4224-4074: Av. Hipólito Yrigoyen 265, B1879 Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Olivia Quilmes Oeste. Tel: 11-3149-3723: Av. 12 de Octubre 1330, B1878 Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Kentucky - Factory Quilmes: Av. Calchaquí 3950, B1879 Quilmes Oeste, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 5931-4050

  • Tienda de Empanadas Bernal: 9 de Julio 8, B1876AXB Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1136998014

  • Horno de barrio: Suipacha 50, B1878 Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1134483277

  • Pizza picante: Av. Oscar Smith 331, B1878 Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1123728302

  • Pizza Cheff Quilmes: Olavarría 40, B1878 Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01143992772

  • Central de pizzas y empanadas Quilmes: Andrade & Miguel Cané, B1879 Quilmes Oeste, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

  • Central de pizzas y empanadas Quilmes: Garibaldi 302, B1879 Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

  • Central de Pizzas y Empanadas - Quilmes 2: Av. Rivadavia 346, B1878 Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Rafael Calzada

  • Pizzeria La Fama: Colón 3185, B1847 Rafael Calzada, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01142190265

Ramos Mejía

  • Costumbres: Av. de Mayo 933, B1704 Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Don Antonio Ramos Mejia: Av. de Mayo 1160, B1704 BUY, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1156092619

  • Roto panes y pizzas: Av. de Mayo 359, B1704 Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1167823308

  • Solo Empanadas Ramos Mejía: Bartolomé Mitre 129, B1704EUC Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6425-2400

Remedios de Escalada

  • PIZZA LO+HOT REMEDIOS DE ESCALADA 11 3332-9369: Dr. A Melo 4509, B1823BQN Remedios de Escalada, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 011 42228922

  • La Avenida - Pizzas & Empanadas: Av. San Martín 3603, B1824GVN Remedios de Escalada, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1134428758

Rincón de Milberg

  • La Guitarrita Nordelta: Av. Sta. María de las Conchas 4711, B1648 Rincón de Milberg, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 0810 444 0755

  • Kiosco De Empanadas Rincón de Milberg: Avenida Santa María de las Conchas, B1624 Rincón de Milberg, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

Ringuelet

  • Jason's Pizzas: C. 511 1615, B1900 Ringuelet, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 221 6736288

Sáenz Peña

  • La Universal: José Marin 2704, B1674 Sáenz Peña, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 7223-4940

Saladillo

  • Rotiseria La Rotonda: M. Ibañez Frocham 3952, Saladillo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2344475080

San Bernardo del Tuyú

  • Olivia San Bernardo. Tel: +54 9 2257-41-0513: Chiozza 1989, B7111 San Bernardo del Tuyú, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

San Fernando

  • Costumbres: Constitución 1214, B1646 San Fernando, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Tomasso San Fernando: GCG, Colón 1170, B1646GCG San Fernando, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1127678315

  • Tomasso San Fernando: Constitución 1602, B1646CYH San Fernando, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1127678315

  • Don Antonio San Fernando: Av. Pres. Perón 1305, B1646DAA San Fernando, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1156092619

  • Mi gusto: Av. Pres. Perón 2240, B1646 San Fernando, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 000000

  • Kiosco De Empanadas San Fernando: Constitución 1114, B1646CXX San Fernando, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

  • Central de pizzas y empanadas San Fernando: Constitución 1114, B1646CXX San Fernando, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

San Francisco Solano

  • Don Aieta: C. 898 4435, B1881 San Francisco Solano, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1173693851

  • Lo de Juan: C. 893 3701, B1881 San Francisco Solano, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1142126750

  • Central de pizzas y empanadas Solano: Av. Tte. Gral. Donato Álvarez 4330, B1881BEW San Francisco Solano, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

San Isidro

  • Tomasso San Isidro: Av. Centenario 436, B1642 San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1127678315

  • Kentucky - San Isidro: Gral. Manuel Belgrano 14, B1642DJA San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 5931-4050

  • LA FAROLA: Av. Centenario 600, B1642 San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01135616278

  • Morita San Isidro: Martin y Omar 486, B1642DHJ San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1132071127

  • Solo Empanadas San Isidro: Av. Centenario 557, B1642 San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6425-2400

  • Kiosco De Empanadas Olivos: Ricardo Gutiérrez 1325, B1636FXI Olivos, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

  • Central de pizzas y empanadas San Isidro: CAC, Av. Centenario 207, B1642 San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

San Justo

  • Costumbres: Dr. Ignacio Arieta 3584, B1754AQL San Justo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Don Antonio San Justo: Mariano Santamaría 2508, B1754AER San Justo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1156092619

  • Kentucky - San Justo: Dr. Ignacio Arieta 3099, B1754 San Justo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 5931-4050

San Martín

  • Costumbres: Oscar Salguero 2116, B1650 San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • San Antonio: Av. 25 de Mayo 1900, B1650 San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 47544707

  • Mi gusto: Int. Alberto M. Campos 1876, B1650 San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 000000

  • Big Pizza S Mart: Bartolomé Mitre 3615, B1650 San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 20304050

  • Kiosco De Empanadas San Martín: Dr. Ramón Carrillo 2207, B1650BSC San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

  • Kiosco De Empanadas San Martín 2: Av. 25 de Mayo 1983, B1650 San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

  • Central de pizzas y empanadas San Martin: Tucumán 2110, B1650BPB Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

  • Central de pizzas y empanadas San Martín 2: Int. Alberto M. Campos 1966, B1650 San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

San Miguel

  • Kentucky - San Miguel: Av. Dr. Ricardo Balbín 1280, B1663NCM San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 5931-4050

  • VERNE: Domingo Faustino Sarmiento 1216, B1663ODY San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 30081212

  • Mi Gusto: Serrano 1665, B1663 San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 000000

  • Morita San Miguel Centro: NCT, Av. Dr. Ricardo Balbín 602, B1663NCT San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1132071127

  • Central de pizzas y empanadas San Miguel: B1663GOG, Maestro Ángel D'Elía 1405, B1663GOG San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

  • Central de pizzas y empanadas San Miguel: B1663GOG, Maestro Ángel D'Elía 1405, B1663GOG San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

San Nicolás de Los Arroyos

  • Morfar Sabores Que Unen: Juan Manuel de Rosas 114, B2900 San Nicolás de Los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 3364609282

  • Bar del Teatro: Maipú & De la Nación, B2900 San Nicolás de Los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 3364609282

  • Big Pizza San Nico: Bartolomé Mitre 187, B2900 San Nicolás de Los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 20304050

Santos Lugares

  • BIG PIZZA SANTOS LUGARES: Av. Rodríguez Peña 1630, B1676BUH Santos Lugares, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01148299335

Sarandí

  • PIZZA LO+HOT SARANDÍ (COMPLEJO ESTACIÓN 98) 11 3147-9360: Av. Bartolomé Mitre 3951, B1872GGE Sarandí, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 011 42228922

  • LOS 3 ASES, El templo de la pizza: Av. Bartolomé Mitre 2772, B1872GFS Sarandí, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01178991783

  • Pizza Maniia A La Parrilla: Av. Manuel Belgrano 2531, B1872FVE Sarandí, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1131623805

Tandil

  • Hell's Pizza- Tandil: Leandro Alem 675, B7000 Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 7170-9700

  • Big Pizza Tandil: Belgrano 731, B7000GEO Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 20304050

  • La Sirena Pizzería: Pinto 890, B7000GHR Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 249-4602-113

  • Central de pizzas y empanadas Tandil: San Martín 571, B7000 Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Tapiales

  • Don Antonio Tapiales: M. Altolaguirre 374, B1770 Tapiales, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1156092619

  • Kentucky - Tapiales: Tuyutí 1433 B1770AWL, B1770 Tapiales, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +54 9 11 5931-4050

Temperley

  • Vieja Esquina: Av. Meeks 1100, B1834GBS Temperley, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1166197621

  • RODERICK TEMPERLEY: GNS, Miguel Estanislao Soler 997, B1834 Temperley, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1131872362

  • La Fronterita 2: Av. Almte. Brown 3277, B1834FPG Temperley, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 21181039

Tigre

  • La Guitarrita Tigre: Av. Liniers 2025, B1648 Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 0810 444 0755

  • La Guitarrita Euskal: Av. Cnel. Escalada 1200, B1617 Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 0810 444 0755

  • Mi gusto: Av. Cazón 699, B1648EWG Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 000000

  • PIZZERIA VICTORICA: Av. Victorica 290, B1648 Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1127376185

  • Big Pizza Tigre: Albarellos 506, B1648AJL Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 20304050

  • Big Pizza Tigre 2: Av. Italia 892, B1648EEV Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 20304050

  • Central de pizzas y empanadas Tigre: Av. Cazón 1317, B1648EXA Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Tortuguitas

  • Almacén de Pizzas: Ramal Pilar Km 36.5, B1667 Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +5491134931609

  • Questapizza: Ramal Pilar Km 36.5, B1667 Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01147395555

  • Morita Tortuguitas: Av. Directorio 791, B1667 Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1132071127

Tres Arroyos

  • Cuatro Tres Cinco: Rodríguez Peña 435, B7500 Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2983650435

  • Rincón de Sabores: Dorrego 98, B7500 Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 2983351744

  • PIZZERIA LA TABLA: Hipólito Yrigoyen 151, B1031 Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 02983 605040

Valentín Alsina

  • Costumbres: Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2776, B1824DKA Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • PIZZA LO+HOT V. ALSINA 11 2637-5681: Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3062, B1822 Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 011 42228922

Victoria

  • Central de pizzas y empanadas Victoria: Av. Pres. Perón 3282, B1644CYW Victoria, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Villa Adelina

  • Mi gusto: Av. de Mayo 99, B1605 Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 000000

  • Mi gusto: Av. Bernardo Ader 4084, B1606 Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 000000

  • Big Pizza V Adelina: Paraná 6590, B1605BJD Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 20304050

  • Big Pizza V Adelina 2: Av. de Mayo 485, B1607DCE Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 20304050

  • Solo Empanadas Villa Adelina: Av. de Mayo 1144, B1607DCY Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6425-2400

  • Morita Villa Adelina: EDA, Paraná 6353, B1607 Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1132071127

  • Kiosco De Empanadas Villa Adelina: Av. Bernardo Ader 4084, B1606 Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

Villa Ballester

  • Costumbres: Alvear 2519, B1653 Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1133026848

  • Don Antonio: Pueyrredón 2513, B1653 Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1156092619

  • Don Antonio Ballester: Pueyrredón 2513, B1653 Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1156092619

  • Mi gusto: Bv. Ballester 4816, B1653 Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 000000

  • Solo Empanadas Villa Ballester: Pueyrredón 2741, B1653 Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6425-2400

  • Morita Villa Ballester: Lacroze 5824, B1653 Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1132071127

Villa Bosch

  • Villa Bosch: Gaucho Cruz 5018, B1682CIA Villa Bosch, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 01130087596

Villa Domínico

  • Central de pizzas y empanadas Villa Domínico: Centenario Uruguayo 1073, B1874DOO Villa Dominico, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Villa Elisa

  • El Rincon Empanadas horno al disco: C. 132 3086, B1894 Villa Elisa, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 02215935079

Villa José León Suárez

  • Don Bastian: José Madero 8799, B1655 Villa José León Suárez, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1166523476

Villa Luzuriaga

  • Don Antonio Luzuriaga: América 2489, B1753FJO Villa Luzuriaga, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1156092619

Villa Martelli

  • Kiosco De Empanadas Villa Martelli: Francisco N. de Laprida 3809, B1603 Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

  • Big Pizza V Martelli: Francisco N. de Laprida 3683, B1603AAK Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 20304050

  • Big Pizza V Martelli 3: Francisco N. de Laprida 4168, B1603AAV Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 20304050

Villa Rosa

  • Porto Pizza Tel: 011-5771-4001: Roberto Caamaño 844, B1631 Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1150376278

  • Banchero: Torres del Sol, B1631 Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 02304668700

  • Almacén de Pizzas: Torres del Sol, B1631 Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires, Argentina | +5491134931609

  • Solo Empanadas Villa Rosa: Moreno 1233, B1631DJAAAY Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6425-2400

Villa Udaondo

  • Italica Leloir: Martín Fierro 3351, B1713 Villa Udaondo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 011 27243607

Virreyes

  • Kiosco De Empanadas Virreyes: Av. Avellaneda 3030, B1645 Virreyes, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

Wilde

  • PIZZA LO+HOT WILDE 11 4206-2175: B1834 Wilde, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 011 42228922

  • Olivia Wilde. Tel: 7517-6663 / 7518-9944: Martín Fierro 249, B1875 Wilde, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6491-0440

  • Big Pizza Wilde 1: Bolívar 6178, B1875BVB Wilde, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 20304050

  • Big Pizza Wilde 2: Guaminí 6588, B1875CGV Wilde, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 20304050

  • Central de pizzas y empanadas Wilde: Av. Bartolomé Mitre 6199, B1875 Wilde, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 45661284

Zárate

  • Morita Zarate: Dr. Félix Pagola 257, B2800DCE Zárate, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 1132071127

  • Kiosco De Empanadas Zárate: Ituzaingó 898, B2800 Zárate, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 4201-4687

  • Solo Empanadas Zárate: 19 de Marzo, B2800 Zárate, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11-6425-2400

  • Big Pizza Zárate: Justa Lima de Atucha 522, B2800AQL Zárate, Provincia de Buenos Aires, Argentina | 11 20304050

