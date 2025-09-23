La OMS y la EMA desmienten los dichos de Trump sobre la relación entre el paracetamol y el autismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dijo que el consumo de paracetamol durante el embarazo “está directamente relacionado con el aumento en las tasas de trastornos del espectro autista” . Pero tanto la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) como la Agencia Europea del Medicamento (EMA) salieron al cruce de esta afirmación, y aseguraron que “no hay evidencia de ningún vínculo entre el consumo de paracetamol en el embarazo y el autismo” .

El vocero de la OMS, Tarik Jasarevic , dijo a la prensa que, si bien algunos estudios observatorios han sugerido una posible asociación entre el autismo y el acetaminofén o paracetamol, otros “no han demostrado tal relación”. “Las pruebas siguen siendo inconsistentes” , añadió.

No obstante, el portavoz indicó que la toma de cualquier medicamento, en particular por parte de una mujer embarazada, debe hacerse bajo la supervisión de médicos o trabajadores de la salud , quienes pueden evaluar las circunstancias individuales y recomendar los productos necesarios.

Mientras tanto, la EMA aseguró en un comunicado que “la evidencia disponible no ha encontrado ningún vínculo entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el autismo ”. El organismo europeo precisó que no existen datos nuevos que justifiquen modificar las recomendaciones actuales para el uso de este medicamento en mujeres embarazadas , y subrayó que el paracetamol puede emplearse cuando sea necesario, siempre en la dosis y frecuencia más bajas que resulten efectivas.

Qué dijo Trump

Este lunes, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. -un reconocido abogado antivacunas- y el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, Trump recomendó: “A menos que sea absolutamente necesario, no tomen Tylenol (el nombre comercial en Estados Unidos del acetaminofeno o paracetamol)”.

“El acetaminofeno (paracetamol) puede asociarse con un riesgo muy elevado de autismo”, dijo Trump en la sala Roosevelt. Y añadió: “Recomendamos firmemente que las mujeres limiten su uso durante el embarazo a menos que sea necesario desde el punto de vista médico, como una fiebre muy alta”.

Asimismo, el mandatario sugirió no vacunar a los recién nacidos contra la hepatitis B. “No hay motivos” para hacerlo, señaló, y recomendó a las familias que “esperen hasta que el bebé tenga 12 años y esté crecido”.

Vacunas

Además de desmentir el supuesto vínculo entre el consumo de paracetamol con el autismo, Jasarevic también se encargó de refutar la sugerencia del mandatario estadounidense de espaciar las dosis de vacunas en la primera fase de la vida en cuatro o cinco etapas en lugar de inocular varias vacunas en una sola vez.

Sobre este punto, el vocero resaltó que la OMS es una organización que basa sus recomendaciones en la ciencia y que el calendario de vacunación infantil que propone está basado en evaluaciones rigurosas. “Este calendario es esencial para la salud y el bienestar de cada niño y cada comunidad, y ha evolucionado de forma continua de la mano de la ciencia para proteger a niños, adolescentes y adultos contra 30 enfermedades infecciosas”, comentó. (DIB)