Club Colón, el cine rural que se instaló en un pueblo de 50 personas

Los caminos de tierra de La Paz Chica, en el partido bonaerense de Roque Pérez , enlazan sus históricos almacenes, la escuela rural de pocos alumnos, algunas pequeñas casas y un curioso cine que abrió sus puertas por primera vez un día antes del inicio de la primavera de 1934.

En este paraje 13 km del centro de Roque Pérez que en cada enero se organiza la “Noche de los Almacenes”, con eventos y sabores campestres, el festejo esta vez llega de la mano del Cine Club Colón , el único cine rural de la provincia y que permanece intacto gracias a una cuidadosa restauración promovida por los vecinos.

El Cine Club Colón, que este fin de semana celebra 91 años de vida, abrió sus puertas en 1934, y aún hoy mantiene las mismas características conque lo soñó su creador. Nadie sabe muy bien qué llevo a Don Jerónimo Coltrinari a instalar un cine en este pequeño paraje rural donde no vivían en aquellos años más de 50 personas.

“El cine era algo super novedoso y mi tío abuelo era, además de un visionario, un radioaficionado, un hombre de gran interés por la tecnología de su tiempo”, relató César Coltrinari , “El Coltri”, como lo conocen en Roque Pérez.

“Construyen el cine y lo dona al pueblo, pasando a ser de la comunidad, un lugar de encuentro, casamientos, bailes populares, carreras de sortijas, juegos de truco y todas las actividades culturales de la zona. Cada fin de semana llegaba una persona con un proyector y pasaba las últimas películas y, cuando se cortaba la luz, encendían la maquinola con la batería de un auto. Era una proeza ver cine en aquella época en medio del campo, donde lo único que había que hacer era criar animales, sembrar y pensar en los avatares del clima”, agregó Coltrinari.

Hubo un tiempo en que el lugar estuvo abandonado hasta que el pueblo, junto al Municipio, lo recuperaron en 2013 para reciclarlo y ponerlo en valor, tal como se lo ve y disfruta hoy.

El único cine rural en funcionamiento, abre para visitas por la tarde y los fines de semana suele ofrecer diversas actividades. Pero este fin de semana es especial porque el Cine Teatro Colón celebra su aniversario.

Agenda del fin de semana en Roque Pérez