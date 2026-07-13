Olavarría, Junín y Vicente López, entre las seis mejores ciudades para criar un niño

Olavarría está entre las mejores cuatro ciudades para que un chico se desarrolle.

La Fundación Bunge y Born presentó el Índice NIDO, una herramienta diseñada para identificar y visibilizar las desigualdades en las oportunidades de desarrollo de niños y niñas de hasta 5 años. Entre las seis ciudades más aptas para el desarrollo de las infancias hay tres bonaerenses: Vicente López, Olavarría y Junín.

En una reunión que convocó a unos 70 especialistas en primera infancia, Gerardo della Paolera, director ejecutivo de la Fundación remarcó que por lo general “a la educación y a la primera infancia no se le da toda la importancia que merece pese a que son centrales para el desarrollo económico y una sociedad más equitativa. La verdadera banca de inversión es la educación”.

¿Qué es el Índice NIDO? A diferencia de los abordajes tradicionales que evalúan la desigualdad únicamente a partir de los ingresos económicos, NIDO adopta una mirada integral que pondera cuatro dimensiones clave para el bienestar infantil:

Contexto socioeconómico (35%): evalúa el clima educativo del hogar, la privación material y el acceso a servicios esenciales.

evalúa el clima educativo del hogar, la privación material y el acceso a servicios esenciales. Salud (33%): mide la cercanía a efectores públicos y la cobertura sanitaria.

mide la cercanía a efectores públicos y la cobertura sanitaria. Educación (27%): analiza la distancia a establecimientos educativos estatales y las tasas de asistencia.

analiza la distancia a establecimientos educativos estatales y las tasas de asistencia. Espacios verdes (15%): registra la accesibilidad a entornos que favorecen la recreación y el juego. A partir del análisis de las localidades con más de 100.000 habitantes, el índice elaboró un listado de las ciudades que actualmente ofrecen mejores condiciones promedio para el desarrollo temprano.

Las 10 mejores ciudades argentinas para criar a un niño CABA, CABA – 59,33

Vicente López, Buenos Aires – 58,91

Rafaela, Santa Fe – 55,09

Olavarrí­a, Buenos Aires – 54,98

Mendoza, Mendoza – 54,77

Junín, Buenos Aires – 54,05

Paraná, Entre Rí­os – 51,97

Godoy Cruz, Mendoza – 51,94

Rosario, Santa Fe – 51,33

10. Río Cuarto, Córdoba - 50,77 El Índice NIDO es una iniciativa desarrollada desde Fractal, el laboratorio de bienes públicos de la Fundación Bunge y Born y el Programa de Primera Infancia de la entidad. “Con este proyecto -señala Della Paolera- buscamos fortalecer un ecosistema de datos abiertos y transparentes que permita a los gobiernos locales, organizaciones civiles e investigadores diseñar intervenciones focalizadas, equitativas y eficientes”. Fuente: Agencia DIB

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