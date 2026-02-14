Menú bonaerense: pejerrey frito de la laguna Sistina, en Guaminí

Braceli y Tomi, en la laguna Sistina, de Guaminí, el paraíso del pejerrey.
La laguna Alsina, más conocida como Sistina.
gentileza Eduardo Torres
El filet de pejerrey en su más pura esencia.
Eduardo Torres
El pejerrey frito, según Braceli.
Eduardo Torres
El pejerrey es la joya más buscada de la pesca deportiva en las lagunas de la provincia de Buenos Aires. Y el pejerrey frito es el plato favorito para los amantes del más bonaerense de los pescados. ¿No lo creen? Por algo su nombre científico es odontesthes bonariensis.
Juan Braceli, quien está al frente de "Cocineros argentinos" (en YouTube @cocinerosarg) viajó hasta Guaminí, más precisamente a la laguna Alsina, hoy más conocida como laguna Sistina. Allí, junto al pescador artesanal Tomi Ramos, elaboró la receta de esta semana deMenú bonaerense.
Su majestad, el pejerrey
Los entendidos aseguran que la mejor época para la pesca del pejerrey en las lagunas bonaerenses comienza con los primeros fríos y se extiende hasta fines de agosto. Sin embargo en verano también se pueden obtener buenas piezas del pejerrey de laguna, también llamado matungo o flecha de plata.
Este pez es codiciado por tener un pique rápido y poco previsible, y por ser uno de los más ricos para comer fileteados con harina y fritos en la sartén.
Embed - Pejerrey frito
El tamaño medio de pesca está alrededor de los 40 centímetros y los 800 gramos. Los ejemplares más grandes ("matungos") pueden superar los 60 centímetros y llegar a pesar más de 3 kilos.
En los tradicionales destinos de pesca deportiva regularmente se realiza la siembra de alevinos de pejerrey (generalmente entre agosto y noviembre) para mantener y fomentar la población. En esos meses rige la veda de la pesca que, si bien no se interrumpe, tiene límites de días y tamaños de las piezas.
En la llanura de la provincia existen muchas lagunas, de extensiones variadas, en las que se practica la pesca de pejerrey; por ejemplo, en las Encadenadas que pertenecen al partido de Chascomús, Laguna de Lobos, Laguna de San Miguel del Monte, Laguna Blanca Grande -en Olavarría-, por mencionar solo algunas. Y claro, la Sistina, en Guaminí
Celebrando al pejerrey en la Provincia
Fiesta Nacional del Pejerrey de Río (Berisso), Fiesta Provincial del Pejerrey (Guaminí), Fiesta del Pejerrey (Junín) y la Fiesta Nacional de la Federación (Monte).
La receta del pejerrey frito
Ingredientes para 6 porciones
2 kg de pejerrey cortado en trozos de 2 x 4 cm
2 tazas de harina 0000 o 000
6 huevos
sal c/n
pimienta negra c/n
aceite de girasol c/n
Para el mejunje
1 atado de perejil picado
jugo de 3 limones
2 dientes de ajo picados
ají molido c/n
80 cc de aceite de oliva extra virgen
Preparación
1. Limpiar cada pejerrey y cortar en trozos de 2 x 4 cm.
2. Mezclar todos los ingredientes del mejunje.
3. Para la fritura: en un bol grande batir los huevos y salpimentar.
4. Pasar los trozos de pejerrey por huevo, luego por harina y freír en abundante aceite caliente hasta dorar.