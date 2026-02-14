Menú bonaerense: pejerrey frito de la laguna Sistina, en Guaminí

El filet de pejerrey en su más pura esencia.

Braceli y Tomi, en la laguna Sistina, de Guaminí, el paraíso del pejerrey.

El pejerrey es la joya más buscada de la pesca deportiva en las lagunas de la provincia de Buenos Aires. Y el pejerrey frito es el plato favorito para los amantes del más bonaerense de los pescados. ¿No lo creen? Por algo su nombre científico es odontesthes bonariensis.

Juan Braceli: "La cocina bonaerense es la más federal del país"

La Estación Hidrobiológica de Chascomús, la "fábrica del pejerrey" de la Provincia

Juan Braceli , quien está al frente de "Cocineros argentinos" (en YouTube @cocinerosarg) viajó hasta Guaminí , más precisamente a la laguna Alsina, hoy más conocida como laguna Sistina. Allí, junto al pescador artesanal Tomi Ramos, elaboró la receta de esta semana de Menú bonaerense .

Los entendidos aseguran que la mejor época para la pesca del pejerrey en las lagunas bonaerenses comienza con los primeros fríos y se extiende hasta fines de agosto. Sin embargo en verano también se pueden obtener buenas piezas del pejerrey de laguna, también llamado matungo o flecha de plata.

Este pez es codiciado por tener un pique rápido y poco previsible, y por ser uno de los más ricos para comer fileteados con harina y fritos en la sartén.

El tamaño medio de pesca está alrededor de los 40 centímetros y los 800 gramos. Los ejemplares más grandes ("matungos") pueden superar los 60 centímetros y llegar a pesar más de 3 kilos.

En los tradicionales destinos de pesca deportiva regularmente se realiza la siembra de alevinos de pejerrey (generalmente entre agosto y noviembre) para mantener y fomentar la población. En esos meses rige la veda de la pesca que, si bien no se interrumpe, tiene límites de días y tamaños de las piezas.

En la llanura de la provincia existen muchas lagunas, de extensiones variadas, en las que se practica la pesca de pejerrey; por ejemplo, en las Encadenadas que pertenecen al partido de Chascomús, Laguna de Lobos, Laguna de San Miguel del Monte, Laguna Blanca Grande -en Olavarría-, por mencionar solo algunas. Y claro, la Sistina, en Guaminí

Celebrando al pejerrey en la Provincia

Fiesta Nacional del Pejerrey de Río (Berisso), Fiesta Provincial del Pejerrey (Guaminí), Fiesta del Pejerrey (Junín) y la Fiesta Nacional de la Federación (Monte).

La receta del pejerrey frito

pejerrey filete rs El filet de pejerrey en su más pura esencia. Eduardo Torres

Ingredientes para 6 porciones

2 kg de pejerrey cortado en trozos de 2 x 4 cm

2 tazas de harina 0000 o 000

6 huevos

sal c/n

pimienta negra c/n

aceite de girasol c/n

Para el mejunje

1 atado de perejil picado

jugo de 3 limones

2 dientes de ajo picados

ají molido c/n

80 cc de aceite de oliva extra virgen

pejerrey rs El pejerrey frito, según Braceli. Eduardo Torres

Preparación

1. Limpiar cada pejerrey y cortar en trozos de 2 x 4 cm.

2. Mezclar todos los ingredientes del mejunje.

3. Para la fritura: en un bol grande batir los huevos y salpimentar.

4. Pasar los trozos de pejerrey por huevo, luego por harina y freír en abundante aceite caliente hasta dorar.

5. Escurrir, mezclar con el mejunje y servir.

Fuente Agencia DIB