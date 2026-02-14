domingo 15 de febrero de 2026
14 de febrero de 2026 - 22:10

Menú bonaerense: pejerrey frito de la laguna Sistina, en Guaminí

Juan Braceli viajó a Guaminí, y desde allí nos regala una fácil receta para hacer pejerrey, el más bonaerense de los peces lacustres.

Por Agencia DIB
Braceli y Tomi, en la laguna Sistina, de Guaminí, el paraíso del pejerrey.

La laguna Alsina, más conocida como Sistina.

gentileza Eduardo Torres
El filet de pejerrey en su más pura esencia.

Eduardo Torres
El pejerrey frito, según Braceli.

Eduardo Torres

El pejerrey es la joya más buscada de la pesca deportiva en las lagunas de la provincia de Buenos Aires. Y el pejerrey frito es el plato favorito para los amantes del más bonaerense de los pescados. ¿No lo creen? Por algo su nombre científico es odontesthes bonariensis.

Los alevinos de Chascomús llegan a toda la Provincia.

La Estación Hidrobiológica de Chascomús, la "fábrica del pejerrey" de la Provincia
Juan Braceli y la carne asada, inseparables.

Juan Braceli: "La cocina bonaerense es la más federal del país"

Juan Braceli, quien está al frente de "Cocineros argentinos" (en YouTube @cocinerosarg) viajó hasta Guaminí, más precisamente a la laguna Alsina, hoy más conocida como laguna Sistina. Allí, junto al pescador artesanal Tomi Ramos, elaboró la receta de esta semana de Menú bonaerense.

laguna rs
La laguna Alsina, más conocida como Sistina.

Su majestad, el pejerrey

Los entendidos aseguran que la mejor época para la pesca del pejerrey en las lagunas bonaerenses comienza con los primeros fríos y se extiende hasta fines de agosto. Sin embargo en verano también se pueden obtener buenas piezas del pejerrey de laguna, también llamado matungo o flecha de plata.

Este pez es codiciado por tener un pique rápido y poco previsible, y por ser uno de los más ricos para comer fileteados con harina y fritos en la sartén.

El tamaño medio de pesca está alrededor de los 40 centímetros y los 800 gramos. Los ejemplares más grandes ("matungos") pueden superar los 60 centímetros y llegar a pesar más de 3 kilos.

En los tradicionales destinos de pesca deportiva regularmente se realiza la siembra de alevinos de pejerrey (generalmente entre agosto y noviembre) para mantener y fomentar la población. En esos meses rige la veda de la pesca que, si bien no se interrumpe, tiene límites de días y tamaños de las piezas.

En la llanura de la provincia existen muchas lagunas, de extensiones variadas, en las que se practica la pesca de pejerrey; por ejemplo, en las Encadenadas que pertenecen al partido de Chascomús, Laguna de Lobos, Laguna de San Miguel del Monte, Laguna Blanca Grande -en Olavarría-, por mencionar solo algunas. Y claro, la Sistina, en Guaminí

Celebrando al pejerrey en la Provincia

Fiesta Nacional del Pejerrey de Río (Berisso), Fiesta Provincial del Pejerrey (Guaminí), Fiesta del Pejerrey (Junín) y la Fiesta Nacional de la Federación (Monte).

La receta del pejerrey frito

pejerrey filete rs
El filet de pejerrey en su más pura esencia.

Ingredientes para 6 porciones

2 kg de pejerrey cortado en trozos de 2 x 4 cm

2 tazas de harina 0000 o 000

6 huevos

sal c/n

pimienta negra c/n

aceite de girasol c/n

Para el mejunje

1 atado de perejil picado

jugo de 3 limones

2 dientes de ajo picados

ají molido c/n

80 cc de aceite de oliva extra virgen

pejerrey rs
El pejerrey frito, según Braceli.

Preparación

1. Limpiar cada pejerrey y cortar en trozos de 2 x 4 cm.

2. Mezclar todos los ingredientes del mejunje.

3. Para la fritura: en un bol grande batir los huevos y salpimentar.

4. Pasar los trozos de pejerrey por huevo, luego por harina y freír en abundante aceite caliente hasta dorar.

5. Escurrir, mezclar con el mejunje y servir.

Fuente Agencia DIB

Braceli y Tomi, en la laguna Sistina, de Guaminí, el paraíso del pejerrey. video

