viernes 06 de marzo de 2026
6 de marzo de 2026 - 09:37

Laguna Chasicó: estiman que recién a mediados de 2027 se podrá volver a pescar

Debido a la sequía de los últimos años y el incremento de la salinidad en esta laguna bonaerense, el pejerrey fue desapareciendo.

Por Agencia DIB
La laguna de Chasicó.&nbsp;

Pese a que 2025 fue un año de buenas lluvias, el arrastre de temporadas de sequías y por ende incremento de la salinidad en la laguna Chasicó trajo problemas para ese espejo de agua a unos 45 kilómetros de Bahía Blanca, y se espera que recién se pueda volver a pescar hacia mediados de 2027.

La falta de agua fue erosionando la vida en la laguna por el aumento del nivel de salinidad por encima de lo pensado. Por ende, su recurso natural más preciado, el pejerrey, que vivía en su interior no resistió ni pudo reproducirse.

Como consecuencia de ello, los habituales pescadores dejaron de llegar hasta el lugar y el sector turístico, que depende fundamentalmente de esta actividad, se vio duramente afectado. Según publicó el diario La Nueva, muchos operadores y comerciantes del balneario Chapalcó, en laguna Chasicó, debieron bajaron las persianas y emigraron de la población.

Pese a los problemas que viene arrastrando la villa balnearia en el partido de Villarino, las precipitaciones del año pasado trajeron algo de alivio y el nivel de salinidad bajó a valores aceptables e incluso se llegaron a sembrar alevinos en algunos afluentes de la laguna, con la esperanza de comenzar su repoblamiento. Sin embargo, en caso de que todo resulte bien, recién se podría pensar en reactivar la pesca a mediados de 2027.

Si bien Chapalcó recibe visitantes durante los meses cálidos del año, es la pesca la que mueve el turismo durante los doce meses. Por eso la falta de peces impactó en la llegada de pescadores y por ende eso impactó en la economía local. De hecho, hacia agosto del año pasado se creía que la población estable se había reducido a la mitad y se temía que el éxodo continuase hasta que no quedara nadie.

Fuente: Agencia DIB

