Menú bonaerense: fideos con tuco

“No hay nada más lindo que la famiglia unita”, decían hace décadas por televisión Los Campanelli, alrededor de una enorme fuente de fideos con tuco. Una comida traída al país por inmigrantes italianos que se incorporó de inmediato al menú bonaerense.
Esta semana, Juan Braceli (en YouTube @cocinerosarg) nos cuenta -junto a Luisa Pilla, una inmigrante italiana que vive en Villa Bosch, partido de Tres de Febrero- cómo amasar fideos caseros, como los que hacía la nonna. Con una salsa para mojar el pancito y el riquísimo estofado de carne y salchicha parrillera.
Los fideos en la historia
Según investigaciones recientes, el origen de la reconocida pasta italiana sería árabe, cuando conquistaron Sicilia entre los siglos IX y X, y el trigo duro se convirtió en el cereal más cultivado de la región. Sin embargo, la primera receta de los clásicos fideos con salsa pomodoro aparecería en Italia siglos más tarde, dado que el tomate ingresó a Europa luego de la conquista de América y durante mucho tiempo fue considerado un fruto venenoso.
LA PLATA - Fiesta del Tomate Platense (1)
Algunos de los inmigrantes italianos que llegaron a las tierras bonaerenses hace más de un siglo se instalaron en lo que hoy es el Cinturón Verde de la ciudad de La Plata y se dedicaron a la horticultura. Desde aquella época, una de las variedades de tomate que cultivaron se hizo conocida en todo el país: el Tomate Platense. Debido a su sabor intenso, su forma irregular achatada y su gran calidad, esta variedad fue la que más se cosechó hasta la década de 1980. A fines de esa década, este tomate comenzó a ser desplazado por una variedad híbrida que había sido “mejorada” para alargar la vida del fruto después de la cosecha y para lograr mayor firmeza.
Obviamente, el sabor del tomate no volvió a ser el mismo. En el año 1999, nació el proyecto de rescate y difusión del Tomate Platense, como una forma de revalorizar este cultivo. Un equipo de docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de La Plata rastreó sus semillas y vincularon a los productores que lo seguían cultivando para darles apoyo y difusión.
Cada febrero, la ciudad de La Plata y alrededores es la sede de la Fiesta del Tomate Platense.
La receta de los fideos con tuco
Ingredientes 8 a 10 porciones
Para la masa
1 kg de harina 0000
10 huevos
1 pizca de sal
estofado fideo con tuco rs
Para el estofado
1 1⁄2 kg de carne vacuna (paleta o roast-beef)
2 cebollas
1 zanahoria
1 morrón rojo
1 rama de apio
1 puñado de albahaca
1⁄2 kg de salchicha parrillera
2 dientes de ajo1 puñado de perejil
1 vaso de vino blanco
4 botellas de tomate triturado
sal c/n
pimienta negra c/n
ají molido c/n
pimentón c/n
aceite de girasol u oliva
extra virgen c/n
Pasos a seguir
Para los fideos
- Integrar todos los ingredientes de la masa, amasar unos 10 minutos, tapar y dejar reposar al menos 30 minutos antes de estirar.
- Estirar la masa hasta que quede de 1 a 2 mm de espesor.
- Cortar con la máquina de pastas o a cuchillo y luego dejar airear 30 minutos antes de cocinarla.
- Hervir la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente.
- Retirar, mezclar con la salsa y servir.
Para el estofado
- En una olla grande, colocar un poco de aceite y calentar.
- Agregar la carne, dorar de un lado, dar vuelta y sumar la salchicha parrillera.
- Cortar las cebollas y el morrón en cuartos, la zanahoria al medio a lo largo y luego incorporar a la olla, junto con el ajo y la rama de apio. Rehogar 5 minutos.
- Condimentar, agregar vino blanco y cocinar un par de minutos más para que evapore el alcohol.
- Agregar tomate triturado, albahaca, perejil, y cocinar a fuego muy bajo de 2 a 2 1⁄2 h.
Fuente: Agencia DIB