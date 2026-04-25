Menú bonaerense: fideos con tuco

“No hay nada más lindo que la famiglia unita”, decían hace décadas por televisión Los Campanelli, alrededor de una enorme fuente de fideos con tuco . Una comida traída al país por inmigrantes italianos que se incorporó de inmediato al menú bonaerense.

Esta semana, Juan Braceli (en YouTube @cocinerosarg) nos cuenta -junto a Luisa Pilla, una inmigrante italiana que vive en Villa Bosch, partido de Tres de Febrero- cómo amasar fideos caseros, como los que hacía la nonna. Con una salsa para mojar el pancito y el riquísimo estofado de carne y salchicha parrillera.

Según investigaciones recientes, el origen de la reconocida pasta italiana sería árabe , cuando conquistaron Sicilia entre los siglos IX y X, y el trigo duro se convirtió en el cereal más cultivado de la región . Sin embargo, la primera receta de los clásicos fideos con salsa pomodoro aparecería en Italia siglos más tarde, dado que el tomate ingresó a Europa luego de la conquista de América y durante mucho tiempo fue considerado un fruto venenoso.

LA PLATA - Fiesta del Tomate Platense (1) @turismopba

Algunos de los inmigrantes italianos que llegaron a las tierras bonaerenses hace más de un siglo se instalaron en lo que hoy es el Cinturón Verde de la ciudad de La Plata y se dedicaron a la horticultura. Desde aquella época, una de las variedades de tomate que cultivaron se hizo conocida en todo el país: el Tomate Platense. Debido a su sabor intenso, su forma irregular achatada y su gran calidad, esta variedad fue la que más se cosechó hasta la década de 1980. A fines de esa década, este tomate comenzó a ser desplazado por una variedad híbrida que había sido “mejorada” para alargar la vida del fruto después de la cosecha y para lograr mayor firmeza.

Obviamente, el sabor del tomate no volvió a ser el mismo. En el año 1999, nació el proyecto de rescate y difusión del Tomate Platense, como una forma de revalorizar este cultivo. Un equipo de docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de La Plata rastreó sus semillas y vincularon a los productores que lo seguían cultivando para darles apoyo y difusión.

Cada febrero, la ciudad de La Plata y alrededores es la sede de la Fiesta del Tomate Platense.

La receta de los fideos con tuco

Ingredientes 8 a 10 porciones

Para la masa

1 kg de harina 0000

10 huevos

1 pizca de sal

estofado fideo con tuco rs Gentileza Eduardo Torres

Para el estofado

1 1⁄2 kg de carne vacuna (paleta o roast-beef)

2 cebollas

1 zanahoria

1 morrón rojo

1 rama de apio

1 puñado de albahaca

1⁄2 kg de salchicha parrillera

2 dientes de ajo1 puñado de perejil

1 vaso de vino blanco

4 botellas de tomate triturado

sal c/n

pimienta negra c/n

ají molido c/n

pimentón c/n

aceite de girasol u oliva

extra virgen c/n

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Pasos a seguir

Para los fideos

fideos fuente rs rs Gentileza Eduardo Torres

Integrar todos los ingredientes de la masa, amasar unos 10 minutos, tapar y dejar reposar al menos 30 minutos antes de estirar.

Estirar la masa hasta que quede de 1 a 2 mm de espesor.

Cortar con la máquina de pastas o a cuchillo y luego dejar airear 30 minutos antes de cocinarla.

Hervir la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente.

Retirar, mezclar con la salsa y servir.

mezclando fideos rs Gentileza Eduardo Torres

Para el estofado

En una olla grande, colocar un poco de aceite y calentar.

Agregar la carne, dorar de un lado, dar vuelta y sumar la salchicha parrillera.

Cortar las cebollas y el morrón en cuartos, la zanahoria al medio a lo largo y luego incorporar a la olla, junto con el ajo y la rama de apio. Rehogar 5 minutos.

Condimentar, agregar vino blanco y cocinar un par de minutos más para que evapore el alcohol.

Agregar tomate triturado, albahaca, perejil, y cocinar a fuego muy bajo de 2 a 2 1⁄2 h.

Fuente: Agencia DIB