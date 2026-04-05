domingo 05 de abril de 2026
5 de abril de 2026 - 11:31

Mariano Navone: el tenista de 9 de Julio ganó su primer torneo ATP en Rumania

En una definición para el infarto en la capital de Rumania, Mariano Navone se consagró campeón en el ATP 250 de Bucarest.

Por Agencia DIB
Mariano Navone se llevó su primer título ATP en Rumania.

Mariano Navone se llevó su primer título ATP en Rumania.

Mariano Navone, a los 25 años, logró su primer título ATP.

Mariano Navone, a los 25 años, logró su primer título ATP.

En una verdadera y cambiante batalla, el tenista de 9 de Julio, Mariano Navone, derrotó al español Daniel Mérida en la final del ATP 250 de Bucarest, Rumania, al imponerse 6-2, 4-6 y 7-5 en dos horas y 18 minutos de partido.

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Así, a sus 25 años, Navone logró su primer título en la máxima categoría del tenis en el polvo de ladrillo rumano, donde hace dos años también había llegado a la final y la perdió ante el húngaro Márton Fucsovics.

La palabra del campeón de Bucarest

"Mi primer título ATP, soñé con esto y lo conseguí, así que en este momento no sé qué más decir. Todos mis partidos parece que son a tres sets, es un gran rival Daniel, fue un partido difícil, tuve dos match points, hice una doble falta, después terminé convencido de que podía sacarlo. Fueron muchos altos y bajos", expresó Navone ante el público y la leyenda local Ilie Nastase y de los hijos de Ion Tiriac, que le da nombre al torneo y fuera el histórico coach de Guillermo Vilas.

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Tanto en cuartos, como en semi y en la final, Navone -fanático de Argentinos Juniors- se vio obligado a pelear en tres sets para vencer. Incluso en la semifinal, frente a Botic van de Zandschulp, tenis de Países Bajos, tuvo que levantar dos match points en contra.

Navone había llegado a Rumania en el puesto 60 del ranking mundial. Con este título escalará hasta el lugar 42, y será el tercer argentino en el escalafón, detrás de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry.

Fuente Agencia DIB

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