Mariano Navone: el tenista de 9 de Julio ganó su primer torneo ATP en Rumania

Mariano Navone se llevó su primer título ATP en Rumania. Mariano Navone, a los 25 años, logró su primer título ATP.

En una verdadera y cambiante batalla, el tenista de 9 de Julio, Mariano Navone, derrotó al español Daniel Mérida en la final del ATP 250 de Bucarest, Rumania, al imponerse 6-2, 4-6 y 7-5 en dos horas y 18 minutos de partido.

Así, a sus 25 años, Navone logró su primer título en la máxima categoría del tenis en el polvo de ladrillo rumano, donde hace dos años también había llegado a la final y la perdió ante el húngaro Márton Fucsovics.

La palabra del campeón de Bucarest "Mi primer título ATP, soñé con esto y lo conseguí, así que en este momento no sé qué más decir. Todos mis partidos parece que son a tres sets, es un gran rival Daniel, fue un partido difícil, tuve dos match points, hice una doble falta, después terminé convencido de que podía sacarlo. Fueron muchos altos y bajos", expresó Navone ante el público y la leyenda local Ilie Nastase y de los hijos de Ion Tiriac, que le da nombre al torneo y fuera el histórico coach de Guillermo Vilas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ATP Tour (@atptour) Tanto en cuartos, como en semi y en la final, Navone -fanático de Argentinos Juniors- se vio obligado a pelear en tres sets para vencer. Incluso en la semifinal, frente a Botic van de Zandschulp, tenis de Países Bajos, tuvo que levantar dos match points en contra.

Navone había llegado a Rumania en el puesto 60 del ranking mundial. Con este título escalará hasta el lugar 42, y será el tercer argentino en el escalafón, detrás de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry. Fuente Agencia DIB

Para compartir en redes







