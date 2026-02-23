La Torre de Tandil y la Torre de La Plata.

Tomás Etcheverry campeón en Brasil: el planeta tenis está feliz con el primer título del platense

Tenis: el marplatense Horacio Zeballos es campeón del mundo de dobles

Tenis: la provincia de Buenos Aires, cuna de ganadores de Grand Slams

El polvo de ladrillo de Brasil terminó con la larga espera de Tomás Etcheverry , el tenista nacido en La Plata que a los 26 años ganó el Rio Open. La épica no fue ajena a su triunfo ya que la lluvía del sábado hizo que este domingo tuviera que disputar dos partidos casi sin pausas.

Fueron seis horas de tenis dominical, primero derrotando en semifinal al checo Vit Kopriva, y luego, en la final al chileno Alejandro Tabilo. En los dos partidos Etcheverry comenzó perdiendo el primer set. En los dos, venció a sus rivales y, en especial, al cansancio , con un score apretadísimo: 4-6, 7-6 y 7-6 ante Kopriva, y 3-6, 7-6 y 6-4, sobre Tabilo.

Este primer título para el platense -después de tres finales perdidas-, lo ubica a partir de este lunes en el puesto 33 del ranking mundial. Y el tenista de 1,96 -el más alto de la Legión argentina- quiere seguir subiendo.

En su cuenta de Instagram sintetizó su emoción:” El día más feliz de mi vida. ¡Soy campeón ATP! Gracias a todas las personas que me ayudaron a conseguir uno de mis mayores sueños”.

Como nunca, el mundo del tenis festejó un título

Apenas terminó la final, las redes se colmaron de felicitaciones para Etcheverry. Pero no cualquier felicitación sino las de sus colegas.

Novak Djokovic: "Congrats Tomy! Amazing week in Rio, well deserved". (¡“Felicitaciones, Tomy! Fantástica semana en Rio, bien merecido”.

Carlos Alcaraz: "¡Enhorabuena, Tomy! Qué nivel has mostrado estas semanas".

Juan Martín del Potro: el ídolo máximo de Etcheverry, fue uno de los primeros en postear: "Qué lindo ver este proceso, Tomy. Merecidísimo por el laburo y la humildad de siempre. ¡A seguir por más!".

Gaby Sabatini: "Grande @tometcheverry!"

Francisco Cerúndolo: "Mi hermano el retu, ya sabes todo"

Horacio Zeballos: "Que ejemplo de lucha, garra, corazón, y amor lo que haces me saco el sombrero por siempre!!. Felicitaciones animal , a disfrutar mucho!!. un ejemplo para todas las generaciones, en el deporte y en la vida!"

Federico Coria: “Disfrute, Campeón”

Pico Mónaco: “¡Toro, vamos por más!”

Román Burruchaga: “Grande, Tommy! ¡Felicidades!”

Los triunfos del tenis argentino

Guillermo Vilas 62

José Luis Clerc 25

Juan Martín del Potro 22

Martín Jaite 12

David Nalbandian 11

Guillermo Coria 9

Guillermo Pérez Roldán 9

Juan Mónaco 9

Gastón Gaudio 8

Guillermo Cañas 7

Sebastián Báez 7

Juan Ignacio Chela 6

Francisco Cerúndolo 4

Diego Schwartzman 4

Horacio de la Peña 4

Franco Squillari 3

Mariano Puerta 3

José Acasuso 3

Mariano Zabaleta 3

Franco Davín 3

Alberto Mancini 3

Javier Frana 3

Agustín Calleri 2

Leonardo Mayer 2

Carlos Berlocq 2

Federico Delbonis 2

TOMÁS ETCHEVERRY 1

Facundo Díaz Acosta 1

Juan Manuel Cerúndolo 1

Pedro Cachín 1

Guido Pella 1

Juan Ignacio Londero 1

Horacio Zeballos 1

Roberto Argüello 1

Christian Miniussi 1

Gabriel Markus 1

Hernán Gumy 1

Los argentinos hoy en el ranking

19 Francisco Cerúndolo

33 Tomás Etcheverry

52 Sebastián Baéz

59 Camilo Ugo Carabelli

70 Juan Manuel Cerúndolo

76 Thiago Tirante

77 Mariano Navone

82 Francisco Comesaña

96 Román Burruchaga

Fuente Agencia DIB