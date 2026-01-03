Manjares bonaerenses: Rosca de Reyes de La Plata

En La Piedad, con las manos en la masa.

Rosca de Reyes de La Piedad, un clásico de La Plata.

Después de tanta comida y bebida de Navidad y Año Nuevo, la sencillez de la Rosca de Reyes es un oasis de sencillez y sabor, ya sea para el desayuno o la merienda del 6 de enero. Pero, ¿cuándo nació la costumbre de la Rosca de Reyes?

Mucho antes del cristianismo, en la Antigua Roma, se celebraban las Saturnales, fiestas en honor a Saturno, dios de la Agricultura , para festejar el solsticio de invierno y el alargamiento de los días.

Para la ocasión, se preparaban unos bollos redondos con higos, dátiles y miel . En su interior se escondía un haba seca, símbolo de la fertilidad y la prosperidad. Quien encontraba el haba era nombrado "Rey de Reyes" por un tiempo limitado. Es decir que el nombre de Rosca de Reyes no tendría que ver con los zapatitos, los camellos, el niño Jesús y el 6 de enero.

La Iglesia adaptó muchas de esas fiestas paganas . En el siglo IV, se comenzó a celebrar la Epifanía (la manifestación de Jesús a los Reyes Magos) y tomó este pan circular para darle un nuevo simbolismo: la forma circular representaba el amor infinito de Dios; las frutas abrillantadas simbolizaban las joyas de las coronas de los Reyes Magos; y se cambió el haba por una pequeña figura que representa al niño Jesús. Esconderlo simboliza el momento en que María y José ocultaron a Jesús de Herodes para salvar su vida.

En Argentina, la rosca que consumimos habitualmente tiene una fuerte influencia de la pastelería italiana y española: es una masa tipo brioche, más esponjosa y decorada con crema pastelera, cerezas y a veces higos.

Rosca de Reyes y Rosca de Pascuas: ¿son diferentes?

En Argentina, la realidad es que la masa base suele ser la misma; las diferencias fundamentales están en el simbolismo y la decoración.

Mientras la Rosca de Reyes representa la Epifanía, la de Pascuas, en Semana Santa, simboliza la Resurrección y el renacer de la vida.

En cuanto a la decoración, la de Reyes, además de la crema pastelera suele llevar frutas abrillantadas, higos en almíbar y cerezas rojas y verdes, que simulan las piedras preciosas y joyas de las coronas reales. En cambio, la de Pascuas tiene como protagonista central al huevo que se pone entero sobre la masa antes de hornearla o de chocolate, al sacarla del horno.

En los últimos años, la de Pascuas ha evolucionado hacia versiones más modernas, con relleno de dulce de leche, crema de chocolate o pasta de almendras, alejándose un poco de la sobriedad de la de Reyes.

La Rosca de Reyes de La Piedad

Las roscas de esta tradicional panadería de La Plata -tanto en Reyes como en Pascuas- son un clásico desde hace décadas. La característica principal es la cantidad de crema pastelera, que excede en peso a la masa. En cuanto a la decoración, en Reyes tiene higos, grana y cerezas al Marraschino, además de la crema pastelera, claro está. ¿Cuánto sale una Rosca de Reyes en La Piedad? La más chica está a 14 mil pesos.

Ingredientes

Para la masa

1k de harina 0000

50 g levadura

250 g azúcar refinada

250 g manteca

10 huevos frescos

Aromatizado con esencia de vainilla y sin ningún otro aditivo o conservante.

Esa masa modelada en forma de rosca, una vez que haya levado, es cubierta con crema pastelera fresca.

roscas de la Piedad Casi listas para el último golpe de horno.

Para la crema

1 litro de leche fresca

350 g azúcar refinada

8 huevos frescos

100 g maicena

Sobre la masa se decora con abundante crema pastelera, los higos en almíbar y las cerezas, para finalmente espolvorear con azúcar grana antes de llevarla al horno.

Cómo conservar la rosca que nos sobra

En las primeras 48 horas hay que tenerla en papel film o bolsa hermética, y en lugar fresco y oscuro. Sólo hay que ponerla en la heladera si hace muchísimo calor y siempre en un recipiente hermético, para que no absorba otros olores.

Antes de comerla, se puede dar un toque -no más de 15 segundos- en el microondas. O en el horno común, pero envuelta en papel aluminio, durante 5 minutos.

Finalmente si se va a guardar durante un tiempo mayor en el freezer, se aconseja envuelta en papel film y en rodajas.

Fuente: Agencia DIB