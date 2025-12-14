¡Estudiantes nuevo campeón del fútbol argentino!

Estudiantes festejó en Santiago del Estero y es el nuevo campeón del fútbol argentino.

Estudiantes de La Plata volvió a escribir una página dorada en su historia al consagrarse campeón del Torneo Clausura 2025. En una final electrizante disputada este sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades, el Pincha y Racing empataron 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, pero el equipo dirigido por Eduardo Domínguez se impuso 5-4 en la definición por penales y se quedó con el trofeo.

Con un marco imponente y clima de final, el inicio del partido entre los dos equipos bonaerenses fue parejo y con pocas emociones. Ambos equipos se mostraron cautelosos, aunque Estudiantes fue el que logró generar las situaciones más claras. Allí emergió la figura de Facundo Cambeses, clave para sostener a Racing en los momentos de mayor dominio albirrojo.

Con más miedo de perder que hambre de ganar, Racing y Estudiantes protagonizaron una final cerrada con poquísimas ocasiones de gol porque priorizaron defender por sobre atacar. De esta manera, como en varios partidos de los playoffs, se apostó más a ganar algún duelo aéreo o aprovechar un error o desconcentración rival: hubo una distracción por lado y aprovechamiento por cada uno para igualar 1 a 1 en los 90 minutos.

El equipo de Gustavo Costas estuvo lejos de su brillo de juego de posesión y de dominio absoluto del balón y los comandados por Eduardo Domínguez de su verticalidad constante. Los dos se prestaron la pelota y se replegaron para defender ordenadamente el ataque del otro ante cada perdida como si fuera una partida de ajedrez con turnos.

Ahora, los dos mostraron la siempre efectividad brutal: marcaron un gol teniendo apenas dos ocasiones. La Academia abrió el marcador a los 36 minutos del segundo tiempo con un gol de Maravilla Martínez: tras un pase largo, desviado para atrás por Leandro González Pirez, el 9 le ganó el forcejeo a Santiago Núñez, llevó de un lado a otro a Fernando Muslera y terminó picando el balón de manera exquisita con destino de red.

Iniciativa de Estudiantes

En el complemento, el Pincha volvió a tomar la iniciativa y parecía estar más cerca de abrir el marcador. Sin embargo, con el correr de los minutos el equipo platense perdió precisión y le dio espacios a su rival.

En una ráfaga de errores defensivos, Racing aprovechó un contragolpe letal y, a los 81 minutos, Adrián “Maravilla” Martínez definió con sutileza por encima de Fernando Muslera para el 1-0.

Cuando el festejo académico parecía inevitable, Estudiantes encontró en la pelota parada su salvación. A poco del final, Guido Carrillo ganó en el área y, de cabeza, marcó el empate que llevó la definición al tiempo suplementario.

El alargue mantuvo la tensión. Lucas Alario tuvo la más clara para el Pincha, pero su remate se fue alto, mientras que Muslera respondió con seguridad ante un cabezazo de Martínez.

Todo se resolvió desde los doce pasos: los arqueros fueron protagonistas, pero el fallo de Franco Pardo selló la historia. Estudiantes ganó, celebró y aseguró su boleto a la próxima Copa Libertadores.