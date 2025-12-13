sábado 13 de diciembre de 2025
13 de diciembre de 2025 - 17:30

Patricia Bullrich negocia contrarreloj para aprobar la reforma laboral la última semana del año

El martes intentarán armar las comisiones y el miércoles arrancar el debate. ¿Qué gobernadores aspira convencer Patricia Bullrich para destrabar el proyecto?

Por Agencia DIB
La senadora Patricia Bullrich.

Luego de que el proyecto de Reforma Laboral ingresara esta semana al Senado, Patricia Bullrich acelerará las negociaciones con gobernadores para intentar que esa cámara lo vote en la última semana de este año, mientras que el peronismo presentaría un proyecto propio como parte de un plan más general parar voltear la iniciativa del gobierno.

El objetivo de La Libertad Avanza implica una carrera contra el reloj, ya que la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel convocó recién para el martes próximo a los presidentes de bloque para intentar acordar la conformación de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto.

De esa manera, el debate en esos espacios, que deben emitir dictamen sobre la iniciativa, arrancará, con suerte, el miércoles. El proceso es engorroso, porque se prevé que muchos especialistas concurran, por invitación, a expresar su punto de vista. De hecho, los libertarios intentar reducir esa lista a la mitad, por lo menos.

Las fechas y el "poroteo"

Su plan es comenzar el debate en un plenario de comisioneslos días miércoles, jueves y viernes -si es necesario- para emitir dictamen y así poder tratarlo entre el viernes 26 y el martes 30, junto al Presupuesto 2026, proyecto que comenzará a ser debatido en la cámara de Diputados.

El objetivo de Bullrich requiere el acompañamiento de La Libertad Avanza completa, los tres votos del PRO, 10 de la UCR y, por lo menos, tres legisladores de bloques provinciales.

El principal problema es que muchos de los aliados son gobernadores de origen peronista que no van a querer enfrentarse a la CGT, como los casos de los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

La expectativa apunta a contar con el respaldo del mandatario del Chubut, Ignacio Torres, y de Neuquén, Rolando Figueroa, quienes tienen una senadora cada uno.

Desde el oficialismo ya saben que no contarán con el respaldo del ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora y del mandatario Raúl Jalil, que se mantienen dentro del bloque peronista.

En forma paralela, el peronismo, que tiene 28 legisladores entre sus respectivos subbloques, busca siete senadores para tumbar la ley l aboral, y para ello perseguirá acuerdos con legisladores de gobernadores del PJ, que serán aquellos a los que también intenta convencer el oficialismo de acompañar esta iniciativa.

Las reuniones de comisión se harán en medio de las protestas de la CGT y las CTA, que convocaron una marcha para el jueves a las 15 en Plaza de Mayo para rechazar de plano la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

