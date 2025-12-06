Manjares bonaerenses: alfajor clásico de Mar Chiquita

El alfajor de Mar Chiquita se ganó su lugar en el corazón y el paladar argentinos.

A la hora de elegir la golosina más tradicional de Argentina no hay grieta, es el alfajor . Y aunque en el país hay casi tantas variedades como provincias, como sucede con las empanadas, Mar Chiquita se posicionó como el polo del alfajor “gourmet”, uno de los manjares bonaerenses propuestos por la Subsecretaría de Turismo.

Teatro del Lago: una joya en pleno corazón del bosque platense que busca volver a brillar

Como con tantas comidas y bebidas, el alfajor es producto de la cocina española-musulmana, cuando los árabes dominaron la península ibérica durante siete siglos.

La palabra "alfajor" proviene del árabe andalusí "al-hasú" , que significa "el relleno" . El "al-hasú" era una pasta hecha con miel, frutos secos (almendras, nueces) y especias, muy similar al turrón o el alajú.

Los españoles llevaron el alfajor a América donde se adaptó los ingredientes locales, pero el gran cambio se produjo con la invención del dulce de leche, y así el alfajor se impuso en Latinoamérica, en especial en Argentina, Uruguay (muy similar al nuestro) y en menor medida, Perú (de maicena y relleno de manjar blanco, una versión peruana del dulce de leche).

A mediados del siglo XIX ya existía el alfajor santafesino tal como lo conocemos hoy, el Merengo. Poco después fue el turno del cordobés, más chiquito, con dos tapas de galletitas y mermeladas de la zona. Y hace un siglo apareció el alfajor “contemporáneo” que se masificó hacia la década del 50, con la puja Havanna-Balcarce, en Mar del Plata.

El auge de nuestra golosina nacional se refleja en el consumo de entre 10 y 12 millones de alfajores diarios, es decir, unos 4 mil millones por año.

Alfajores-Armandine-de-Mar-Chiquita-premiados-en-la-Fiesta-Nacional-del-Alfajor-2048x1367

La Capital del alfajor artesanal y gourmet

El partido de Mar Chiquita (que incluye Santa Clara del Mar, Mar de Cobo y el Balneario Parque Mar Chiquita) es el centro de producción artesanal de alfajores por excelencia, a media hora de Mar del Plata.

Hay variantes gourmets y exóticas, como el primer alfajor artesanal de cerveza, creacipon de Dulce Cobo; el de manzana con nuez de El Castillito, en Santa Clara del Mar; los alfajores veganos de Lourdes; los de café y moka de La Albúfera; o el de dulce de leche con baño glaseado, de Armandine-Dozouville, estos tres últimos del Balneario Mar Chiquita.

alfajores de Mar Chiquita El clásico alfajor de Mar Chiquita. @turismopba

La receta del clásico alfajor de Mar Chiquita

Ingredientes

1 huevo

30 grs de cacao en polvo

110 grs de azúcar

60 cc de aceite

40 cc de leche

300 grs de harina 0000

1 cucharadita de polvo de hornear,

1/2 de bicarbonato

1 de esencia de vainilla

100 grs de chocolate cobertura

Dulce de leche o mermelada de frambuesa c/n

Preparación

Batir el huevo con el azúcar, el cacao y la esencia de vainilla.

Añadir el aceite y la leche.

Tamizar la harina con el polvo de hornear y el bicarbonato.

Agregar a la preparación y mezclar hasta formar una masa.

Llevar a frío durante 40 minutos.

Estirar la masa con un poco de harina debajo para que no se pegue.

Cortar las tapitas y colocarlas en una bandeja enmantecada.

Cocinar por 20 minutos a horno medio.

Dejar enfriar.

Colocar la cantidad deseada de dulce de leche o mermelada sobre una tapita y tapar con otra.

Derretir el chocolate y bañar cada alfajor.

Dejar enfriar hasta que el chocolate se endurezca.