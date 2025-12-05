Teatro del Lago: una joya en pleno corazón del bosque platense que busca volver a brillar

El Teatro del Lago, tras varios años de abandono, se encuentra en pleno proceso de recuperación. (Foto: Agencia DIB/Merlín Aspiroz)

En el corazón del Paseo del Bosque de la Plata se encuentra una joya arquitectónica y sonora: el antiguo Anfiteatro Martín Fierro, d onde tocaron desde orquestas sinfónicas hasta figuras del rock nacional.

Actualmente, el también llamado Teatro del Lago, tras varios años de abandono, se encuentra en pleno proceso de recuperación, a través de un proyecto que busca devolverle vida este espacio clave en la cultura musical platense, que cuenta con eclécticas y prestigiosas agrupaciones de diversos géneros.

Foto desde cancha lobo mirando a la ciudad 2 El Teatro del Lago enmarcado por el Estadio Uno y el imponente verde del Paseo del Bosque. (Foto: Agencia DIB/Merlín Aspiroz) La iniciativa que proyecta la puesta en valor este icónico escenario es impulsada por el ministerio de Infraestructura bonaerense y el Instituto Cultural, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

triptico Lago Detalles del Teatro del Lago. (Foto: Agencia DIB/Merlín Aspiroz) De estilo neoclásico, fue construido en 1949 y forma parte de las construcciones características del bosque platense junto al Museo de Ciencias Naturales y al actual Bioparque platense (ex zoológico). El proyecto, asignado por el gobierno bonaerense al arquitecto Albertoli de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, surgió bajo el concepto de un teatro al aire libre, pensado como un espacio de encuentro, ocio y recreación que dialoga directamente con el entorno natural en que está inmerso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agencia DIB (@agenciadib) En su interior el teatro presenta una distribución de butacas en forma concéntrica hacia el escenario con capacidad para 2.400 personas. Está construido en altura, para quedar a resguardo de las crecidas del lago que lo enmarcan. Esta estructura heredó el espíritu de anfiteatro a cielo abierto que anidó los primeros espectáculos que se realizaron en el islote donde se emplaza, en la primera década del siglo XX, con el nacimiento de la capital provincial. Fuente: Agencia DIB

