Llega la primavera y la provincia de Buenos Aires lo sabe

Del viernes 19 al domingo 21, desde el mediodía, en la Plaza Parque General San Martín. Entrada gratis.

Javier Rodríguez inauguró la 50ª Fiesta Nacional del Salame Quintero: "Celebramos la producción y el trabajo"

Con el homenaje al inmigrante, Berisso y toda la provincia son una fiesta

Tres días para disfrutar comidas, música en vivo, DJs y actividades para toda la familia. El sábado 20, estarán Luceros y El Ojo Daltónico, y el domingo 21, El Zar, una de las bandas revelación del indie argentino.

Del viernes 19 al domingo 21, de 10:00 a 20:00, en la plaza Dr. Buján. Entrada gratis.

Gran feria de las y los floricultores de Moreno. Habrá exposición y venta de plantas y flores de producción local, charlas, talleres, feria, sorteos y shows en vivo. Moreno es la Capital Provincial del Plantín Floral.

Más información: www.instagram.com/imdel_moreno/

MORENO - Fiesta del Plantín Floral 2021 (4)

BERISSO

48º Fiesta Provincial del Inmigrante

Sábado 20 y domingo 21, desde el mediodía, en diferentes espacios físicos de Berisso. Entrada gratis.

Sábado, té de representantes infantiles (Colectividad Ucraniana Prosvita); domingo 21, a las 15:00 se hará desembarco Simbólico con la tradicional recreación histórica de la llegada de los inmigrantes, en la explanada del Puerto La Plata,. Desde el mediodía estará el patio gastronómico. La fiesta continuará el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre; y los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre finalizando el domingo 12 con el desfile de clausura.

Más información: www.instagram.com/fiestaprovincialdelinmigrante/

CHIVILCOY (MOQUEHÚA)

4º Fiesta del Asado Criollo

Sábado 20, a las 18:00; y domingo 21, desde las 13:00, en el predio del ex ferrocarril de la localidad de Moquehúa.

El sábado será una noche a puro ritmo con artistas en vivo y el gran cierre del DJ Toto Cajales. El domingo a partir de las 13:00, se presentarán espectáculos para toda la familia, peñas, folklore y un show final con El Inicio. Además, habrá concurso de asadores, feria de artesanos y emprendedores, desfile criollo, y muchas sorpresas más. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestadelasado.moquehua

BARADERO

3º Fiesta Regional de la Vaquillona con Cuero y el Chimichurri

Domingo 21, de 09:00 a 19:00, en el Centro Tradicionalista El Resero (San Lorenzo y Mitre).

Música en vivo con la presentación del Ballet Corazón Argentino, El León Talense, el Grupo de Baile Folkloreando, Estampa Litoraleña, Latidos de Mi Tierra – Danzas folklóricas, Los Porteñitos-Dueños de la Diversión, Facu Larrieta. Además, concurso de baile, canto y sapucay, paseo de artesanos, parque infantil, patio de mates, y sorteos con la entrada. Entrada $4.000, menores de 10, gratis, Estacionamiento (opcional) $3.000. Organiza el Centro Tradicionalista El Resero con el acompañamiento de la Municipalidad de Baradero.

Más información: www.instagram.com/fiestadelavaquillonaconcuero/ -

Fiesta de la Galleta de Campo-oliden

BRANDSEN (OLIDEN)

8º Fiesta de la Galleta de Campo

Domingo 21, a las 12:00, en el predio de la Estación Oliden (Ruta 36 Km 77).

Descripción: Venta de galleta de campo local, patio gastronómico, feria de artesanías y números artísticos en vivo, entre otras propuestas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo_brandsen

PUAN (17 DE AGOSTO)

14° Fiesta de la Agricultura Familiar "Homenaje a la Mujer Rural"

Domingo 21, a las 09:00, en instalaciones del CEPT n°30

Patio de comida, espectáculos, feria de artesanos y productores, stands demostrativos y recreativos, charlas, talleres y paneles de debate y espectáculos de música y danza. Organiza la escuela CEPT N° 30 de la localidad con el acompañamiento del Municipio de Puan.

Más información: www.instagram.com/turismopuan/ -

SAN ANDRÉS DE GILES (Pueblo Turístico-Azcuénaga)

SAN ANDRÉS DE GILES (AZCUÉNAGA)

8º Fiesta de la Galleta de Campo en Horno a Leña

Domingo 21, a partir de las 11:00, en el Predio de la Estación de Ferrocarril de Azcuénaga.

Exposición y venta de galleta de campo hecha en horno a leña, paseo de artesanos, patio de comidas, stands de feriantes, shows artísticos en vivo y muestra fotográfica.Azcuénaga forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiosag/ -

VEINTICINCO DE MAYO

Fiesta del Puchero

Domingo 21, desde las 10:00, en el Club de Pesca (Laguna Mulitas).

Espectáculos en vivo, Concurso del Mejor Puchero, y la chacarera más grande del mundo. Será un día único, con sabor, tradición y fiesta popular. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo.25demayo/ -

CORONEL PRINGLES

143º Aniversario de Coronel Pringles

Miércoles 24 a las 11:00 en la explanada municipal y sábado 27 a partir del mediodía en el Balneario Municipal.

El miércoles se hará el acto protocolar. En caso de mal tiempo se realizará en la Casa del Bicentenario. El sábado habrá desfile de instituciones, shows musicales, peñas, emprendedores y patio de comidas. El espectáculo serán Los Totora. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiocoronelpringles/ -

CHASCOMÚS

Vino en Casa

Sábado 20, de 19:00 a 24:00, en Casa de Casco.

Feria de vinos, música y tapeo en la Casa de Casco. Degustación de una selección especial de vinos, sabores de la gastronomía local y un set musical en vivo de los DJs de Kambass Music. Organiza la Municipalidad de Chascomús, Lo de Toribio, La Cata, La Posta de las Brujas, La Bodeguita, Casa Laurel, Chancho Aurelio.

Más información: www.instagram.com/culturaabiertachascomus/ -

SANTA TERESITA (PARTIDO DE LA COSTA)

Festival Primavera Start Music

Viernes 19, de 16 a 21:30, en la Carabela de Santa Teresita.

Bandas emergentes, DJs, streamers y artistas locales, en un espacio pensado para todas las edades. Además, habrá food trucks, ferias y stands, cosplay y pintura en vivo. Entrada gratuita.

Más información:www.instagram.com/turismolacosta

SAN PEDRO

11° Encuentro Fanáticos del Jeep IKA

Viernes 19, a las 17:30; sábado 20, a las 10:00; y domingo 21, a las 11:30, en el Paseo Público Municipal y otros espacios de San Pedro.

Tres días para los fanáticos del icónico Jeep. Organiza Fanáticos del Jeep IKA con el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro.

Más información: www.instagram.com/fanaticos_del_jeep_ika/?hl=es -

MORENO

21° Encuentro de las Provincias y su Cultura

Viernes 19, a las 16:00; y sábado 20, a las 14:00, en la Plaza Dr. Buján (Ruta Provincial N°7. Km 35.5 - Paso del Rey).

Música y danzas, comidas típicas, artesanías y productos regionales, entre otras propuestas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturaeducacionydeportemoreno/

ALBERTI

Tarde de las Camelias

Sábado 20, a las 15:00, en la Casa Museo Histórico Provincial El Molino.

La tarde de las Camelias. Sabores, lectura y patrimonio.

Merienda arancelada en el patio de la Casa Museo Histórico Provincial “El Molino”. Reserva de tarjetas comunicarse al (2346) 362575. Organiza la Municipalidad de Alberti.

Más información: www.instagram.com/albertiturismo/ -

CHASCOMÚS

7º Chascomús Classic y Antiguos

Sábado 20, de 10:00 a 18:00, en el Parque de la Esperanza.

Muestra de autos clásicos y antiguos frente a la laguna. Habrá food trucks, música en vivo y sorteos. En caso de lluvia se posterga para el sábado 27/09. Entrada gratuita. A beneficio de la Cooperadora del Hospital Municipal de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/caacmach/

MAIPÚ

Carnaval de Primavera

Sábado 20, a las 00:00, en el Club Jorge Newbery

Shows musicales y la presentación de Ariel El Traidor y Los Pibes, DJ Tiziano, y El Tanque, entre otros. Una noche explosiva, con espuma, cumbia y calor de Maipú. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/carnavaldemaipu/ -

PELLEGRINI-flor de festival

PELLEGRINI

Flor de Festival

Sábado 20, desde las 18:00, Anfiteatro Roberto Etchegaray.

Bandas en vivo y DJ locales. Con la presentación especial, desde Santa Rosa, del grupo Tréboles, y gran cierre con Agapornis. Además, clases de baile, juegos, sorteos, y feria de emprendedores. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipio_de_pellegrini/

TRENQUE LAUQUEN

Fiesta de la Primavera

Sábado 20, desde las 16:00, en Plaza San Martín y sobre calle Villegas.

Gran fiesta al aire libre con la presentación de cuatro bandas locales y un gran cierre a cargo de “Cruzando el Charco”. La propuesta incluye también música en vivo con artistas locales, feria de artesanos, y puestos gastronómicos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/trenquelauquen/

LOBOS

Rock al Parque 2025

Sábado 20 y domingo 21, desde el mediodía, en el Parque Ingeniero Hiriart.

Bandas de rock en vivo, mercado artesanal local y regional, patio gastronómico, viveros y espacios verdes, actividades para todas las edades. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/cultura_lobos/ -

GENERAL LAS HERAS (VILLARS)

1º Fiesta Nacional del Rodantero

Sábado 20 y domingo 21, de 10:00 a 20:00, en el Zaparrancho, predio cercano al acceso de Villars.

Música en vivo, fiestas, food trucks, camping y otras propuestas. Evento pet friendly. Entrada $15.000 por persona (incluye la visita de los dos días). Menores de 12 años, gratis.

Más información: www.instagram.com/gobiernodelasheras -

ALBERTI

Tarde de las Camelias

Sábado 20, a las 15:00, en la Casa Museo Histórico Provincial El Molino.

Sabores, lectura y patrimonio. Merienda arancelada en el patio de la Casa Museo Histórico Provincial “El Molino”. Reserva de tarjetas comunicarse al (2346) 362575. Organiza la Municipalidad de Alberti.

Más información: www.instagram.com/albertiturismo/ -

ALBERTI (PLA)

Día de la Primavera

Domingo 21, a las 14:30, en el Centro Cultural Estación Pla.

A las 19:00, acto de apertura de la Semana de la Juventud, presentación de los equipos y de las mascotas, en el Parque Municipal General San Martín. Desde el 21 al 26 de septiembre estudiantes de secundaria y de segundo ciclo de primaria realizarán diferentes actividades culturales y deportivas en el marco de la semana de la juventud. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/albertiturismo/ -