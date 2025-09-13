Javier Rodríguez inauguró la 50ª Fiesta Nacional del Salame Quintero: "Celebramos la producción y el trabajo"

La ciudad de Mercedes fue el escenario de la inauguración de la 50ª edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero , un evento emblemático que combina tradición, cultura y desarrollo productivo. El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez , encabezó la apertura oficial este viernes, junto al intendente local, Juan Ustarroz , el embajador de la Fiesta, Eduardo Wado de Pedro y Francisco Dinova , director de Turismo de Mercedes.

A su vez, Javier Rodríguez participó de la entrega de reconocimientos a productores destacados. A continuación se llevó adelante la entrega de una placa a la familia de Útiles D’Andrea , miembro fundacional del festejo.

El evento continuará hasta este domingo 14, con shows de Teresa Parodi , La Chilinga y Barbarita Palacios , sumado a espacios gastronómicos, una feria artesanal, actividades para niños y degustaciones.

Por su parte, el ministro resaltó: “Celebramos 50 años de tradición con esta fiesta, un patrimonio de la provincia que une historia, cultura y economía local. Apoyar a los productores que mantienen viva esta tradición es garantizar empleo y arraigo en Mercedes ”.

Y sumó: “Traigo un saludo especial de nuestro gobernador, Axel Kicillof, y quiero especialmente saludar a los productores y las productoras que están presentes. La fiesta dice que celebramos el Salame Quintero, y es verdad, pero fundamentalmente estamos celebrando la producción y el trabajo, que muchas veces está hecho de manera invisible y que se visibiliza a través del salame. Quiero reconocer ese esfuerzo”.

Tras la ceremonia, el ministro recorrió la carpa de productores y conversó con los participantes del concurso de salames, que convoca a más de 40 elaboradores. “Estos días de alegría, además de recibir a los visitantes y disfrutar de la fiesta en sí misma, sirven para consolidar la comunidad. Es fortalecer la identidad bonaerense, asociada al trabajo, a la tradición y a la cultura. Celebrar el Salame Quintero es celebrar la comunidad de Mercedes y de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el funcionario.

Apoyo a la infraestructura y la industria frigorífica

Según comunicó el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), en el marco de la gestión habilitó 19 nuevos frigoríficos provinciales, con lo que aumentó en un 28% la capacidad productiva desde 2019 y se amplió la faena bovina, porcina y ovina. “Garantizar infraestructura y habilitaciones seguras es fundamental para que los productores puedan crecer y consolidar sus mercados. La tradición y la calidad van de la mano con la modernización y el acompañamiento estatal”, sostuvo Javier Rodríguez. (DIB)