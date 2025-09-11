Con el homenaje al inmigrante, Berisso y toda la provincia de Buenos Aires son una fiesta

El territorio bonaerense es un verdadero crisol de razas que la hizo grande y próspero. En homenaje a esas raíces y desde Berisso –Capital Provincial del Inmigrante- se pone en marcha una nueva edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante , como homenaje a las raíces de quienes decidieron hacer de este lugar su hogar.

Otros destinos de la provincia de Buenos Aires también hacen honor a su identidad: la Fiesta de las Colectividades, en Tandil; la Fiesta del Día del Inmigrante, en Olavarría; el Matsuri, en Almirante Brown y la festividad de la gastronomía italiana, en La Plata.

Organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE) , que agrupa a 25 colectividades y con el auspicio de la Municipalidad de Berisso y el Gobierno bonaerense, la Fiesta Provincial del Inmigrante rinde tributo a la resiliencia y al tesón de quienes eligieron estas tierras para forjar un nuevo futuro. Esa herencia se ve en las calles, los trajes típicos, las danzas y los sabores que invitan a recorrer los distintos continentes del planeta sin salir de Berisso .

El evento se despliega durante más de un mes a lo largo de septiembre y octubre, con una agenda repleta de actividades que van desde lo solemne hasta lo festivo. Todo comienza el 14 de septiembre , con la Posta del Inmigrante y el encendido de la Lámpara Votiva. Una semana después, el 21 de septiembre, el Desembarco Simbólico recrea la llegada de los inmigrantes a esas costas.

El corazón de la fiesta late en la gran carpa de colectividades. Allí, los días 27 y 28 de septiembre; y 4, 5 y 11 de octubre, los aromas se mezclan en un verdadero banquete global con varenikes, shawarma, moussaka, paella, feijoada, strudel y empanadas además de presentaciones artísticas.

El broche de oro llega el 12 de octubre con el desfile de clausura, cuando miles de descendientes de inmigrantes recorren las calles con sus trajes, músicas y banderas. Un mar de colores y emociones que confirma a Berisso como capital del inmigrante.

BERISSO INMIGRANTE

Más festejos en la Provincia

Tandil: La 35º Fiesta de las Colectividades, el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, a las 16:00, en el Centro Cultural Universitario, calle Irigoyen 662. Con cultura, sabores y artesanías. Entrada arancelada.

Olavarría: La Fiesta del Día del Inmigrante, el domingo 14 de septiembre, a las 12:00, frente al Centro Cultural Municipal San José. Feria gastronómica, patio cervecero , danzas típicas, talleres de idiomas y espectáculos musicales.

MATSURI BURZACO

Almirante Brown: el noroeste asiático celebra el 17° Matsuri. Un día cargado de cultura japonesa para toda la familia. Domingo 5 de octubre, de 10:00 a 17:00, en la Asociación Japonesa, av. Japón y av. Monteverde, Burzaco.

La Plata: Italia celebra su gastronomía y costumbres. Sábado 8 y domingo 9 de noviembre.