jueves 07 de mayo de 2026
7 de mayo de 2026 - 18:46

Best Tourism Villages 2026: cuáles son los cinco pueblos bonaerenses en competencia

Cada año ONU Turismo elige a los mejores pueblos turísticos del planeta. Por nuestro país se presentaron 55 candidatos, cinco de ellos de la provincia de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
Sierra de la Ventana (Tornquist), uno de los pueblos bonaerenses postulados al concurso de la ONU.

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El casco urbano y el muelle de la Isla Martín García (administrativamente depende de La Plata).

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@turismopba
Mar de las Pampas (Villa Gesell)

Mar de las Pampas (Villa Gesell)

Carhué, en el partido de Adolfo Alsina.

Carhué, en el partido de Adolfo Alsina.

La tradición vive en Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita.

La tradición vive en Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita.

Desde su lanzamiento en 2021, Best Tourism Villages -organizado por ONU Turismo- ha recibido más de 1.000 solicitudes de pueblos de 100 países de los cinco continentes. Este año, Argentina presentó 55 pueblos postulantes, entre ellos, cinco de la provincia de Buenos Aires.

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Mar de las Pampas (Villa Gesell)

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El reconocimiento que otorga la ONU distingue a destinos rurales de baja densidad demográfica que se destacan por su vinculación con los recursos naturales y culturales, el desarrollo de su oferta de servicios turísticos y la implementación de iniciativas sostenibles e innovadoras.

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Carhué, en el partido de Adolfo Alsina.

Carhué, en el partido de Adolfo Alsina.

A diferencia de otros premios, no busca los destinos más posicionados ni los que poseen atractivos más jerarquizados, sino aquellos que sobresalen por su identidad, su trabajo, su autenticidad y su compromiso con la comunidad.

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La tradición vive en Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita.

La tradición vive en Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita.

La secretaria general de Turismo de la ONU, Shaikha Al Nuwais, señaló que "el turismo es un cambio de juego comprobado para las comunidades más pequeñas, las que tratan de mantener vivas las tradiciones y preservar la naturaleza”, en estos pueblos que no deben tener más de dos mil habitantes.

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El casco urbano y el muelle de la Isla Martín García (administrativamente depende de La Plata).

El casco urbano y el muelle de la Isla Martín García (administrativamente depende de La Plata).

Con la lista preseleccionada, cada país tiene hasta el 9 de junio para elegir sus ocho postulantes. Ahora, la Secretaría de Turismo de la Nación, a cargo de Daniel Scioli, deberá determinar los candidatos definitivos, entre 55 que se presentaron de 20 provincias.

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Las cinco precandidatos bonaerenses

  • Mar de las Pampas (Villa Gesell)
  • Isla Martín García (depende del municipio de La Plata)
  • Sierra de la Ventana (Tornquist)
  • Carhué (Adolfo Alsina)
  • Coronel Vidal (Mar Chiquita)

Fuente: Agencia DIB

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