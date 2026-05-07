Best Tourism Villages 2026: cuáles son los cinco pueblos bonaerenses en competencia

El casco urbano y el muelle de la Isla Martín García (administrativamente depende de La Plata).

Sierra de la Ventana (Tornquist), uno de los pueblos bonaerenses postulados al concurso de la ONU.

Desde su lanzamiento en 2021, Best Tourism Villages -organizado por ONU Turismo - ha recibido más de 1.000 solicitudes de pueblos de 100 países de los cinco continentes. Este año, Argentina presentó 55 pueblos postulantes, entre ellos, cinco de la provincia de Buenos Aires.

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El reconocimiento que otorga la ONU distingue a destinos rurales de baja densidad demográfica que se destacan por su vinculación con los recursos naturales y culturales, el desarrollo de su oferta de servicios turísticos y la implementación de iniciativas sostenibles e innovadoras.

A diferencia de otros premios, no busca los destinos más posicionados ni los que poseen atractivos más jerarquizados, sino aquellos que sobresalen por su identidad, su trabajo, su autenticidad y su compromiso con la comunidad.

Coronel-Vidal rs La tradición vive en Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita.

La secretaria general de Turismo de la ONU, Shaikha Al Nuwais, señaló que "el turismo es un cambio de juego comprobado para las comunidades más pequeñas, las que tratan de mantener vivas las tradiciones y preservar la naturaleza”, en estos pueblos que no deben tener más de dos mil habitantes.

vista aérea de Martín García rs El casco urbano y el muelle de la Isla Martín García (administrativamente depende de La Plata). @turismopba

Con la lista preseleccionada, cada país tiene hasta el 9 de junio para elegir sus ocho postulantes. Ahora, la Secretaría de Turismo de la Nación, a cargo de Daniel Scioli, deberá determinar los candidatos definitivos, entre 55 que se presentaron de 20 provincias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SecreTurAmbDep/status/2051402969887687145&partner=&hide_thread=false Record de postulaciones argentinas para los Best Tourism Villages 2026 de @UNWTO.



Más info https://t.co/ZpwAW8Do1G pic.twitter.com/hzviTwgcXm — Secretaría de Turismo y Ambiente (@SecreTurAmbDep) May 4, 2026

Las cinco precandidatos bonaerenses

Mar de las Pampas (Villa Gesell)

Isla Martín García (depende del municipio de La Plata)

Sierra de la Ventana (Tornquist)

Carhué (Adolfo Alsina)

Coronel Vidal (Mar Chiquita)

Fuente: Agencia DIB