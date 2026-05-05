martes 05 de mayo de 2026
5 de mayo de 2026 - 17:38

Presentaron en el CONICET La Plata los proyectos que serán financiados por un fondo provincial

Se trata del FITBA, una convocatoria impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial que vincula al sector científico para dar respuestas a demandas de la sociedad. En su última edición se seleccionaron 28 iniciativas de la región capital.

Por Agencia DIB
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El CONICET La Plata puso presentó los 28 proyectos de la región capital que fueron seleccionados para ser financiados por el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA) en el marco de su cuarta convocatoria. El FITBA es una herramienta impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial por intermedio de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación que tiene como objetivo fomentar el vínculo entre diversos sectores públicos y privados para resolver demandas de la sociedad.

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La actividad fue encabezada por el director del CONICET La Plata, Gonzalo Veiga, y el director provincial de Planeamiento Estratégico del Sistema de Innovación Matías Mancini, y moderada por el director de Planeamiento Estratégico Ángel Del Re.

A lo largo de la jornada, se expusieron las características de los 28 proyectos seleccionados, todos vinculados al CONICET La Plata, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional La Plata (UTN-FRLP) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA), además de otros presentados de forma independiente.

Durante su presentación, Veiga destacó a la actividad como una “hermosa tarea de socializar los proyectos seleccionados” y remarcó que el FITBA “es un instrumento muy valioso, muy bien pensado y ejecutado, y esas características hacen que genere un interés genuino en la comunidad científica platense. Los proyectos expuestos representan muy bien todo el trabajo que realiza nuestro sector en la región”. Para finalizar, subrayó la “inclusión territorial” que implican las iniciativas elegidas y su contribución al “esfuerzo del CONICET por tener un posicionamiento territorial más fuerte”.

Fuente: Agencia DIB

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