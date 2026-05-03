Las Marianas, el pueblo turístico de Navarro que lleva el nombre de dos primas

La estación de Las Marianas por las que hace casi cuatro décadas que no pasa un tren.

Aunque Las Marianas fue fundado formalmente el 23 de septiembre de 1908, momento en el que se aprobaron los planos del trazado urbano, la historia de este pueblo turístico se remonta a fines del siglo XIX , con la llegada de inmigrantes italianos, españoles y familias de origen sirio-libanés que se dedicaron a la agricultura y a la industria láctea.

De la A a la Z, los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires

Incluso antes de la fundación -en 1907- se inauguró la estación de la Compañía General de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires, ya que el tren era la única forma de conectar la producción de leche y granos con la ciudad de Buenos Aires.

El pueblo debe su nombre a las hijas de los hermanos Juan José y Mariano de la Riestra , quienes eran los propietarios originales de estas tierras. Bautizaron “Las Marianas” a la estancia familiar. Y también fue el nombre de la estación. Y también fue el nombre del pueblo.

Poco después se instalaron los primeros almacenes de ramos generales, surgieron las panaderías con hornos de leña, que dieron origen a la famosa tradición de las tortas negras. Además, el pueblo se convirtió en un polo lácteo, con varios tambos y una cremería que procesaba la producción local.

Hasta que en 1993, con “ramal que para, ramal que cierra”, el tren dejó de pasar y Las Marianas recibió un golpe casi mortal. Su población cayó abruptamente al punto de estar cerca de convertirse en un “pueblo fantasma”.

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Un presente distinto

Como tantos otros, el pueblo encontró una nueva vida a través del turismo rural. En 2008, para el centenario, se revalorizó la historia local y se impulsó la gastronomía casera. Además, se convirtió en un imán para ciclistas y turistas que buscan paz e historia. Y hasta tiene una personalidad ilustre nacida allí: la actriz Sabrina Garciarena es de Las Marianas. Tampoco olvidemos que este pueblo fue la locación del videoclip de León Gieco, “Bandidos Rurales”

Embed - León Gieco - Bandidos Rurales

Los centenarios hornos a leña también cimentan este presente turístico. Para julio, Las Marianas es la sede de la Fiesta del Mate y el Pan Casero. y en noviembre, la Fiesta del Mate y la Torta Negra. En esos días, sus 500 habitantes pasan a ser cerca de dos mil, gracias al turismo. Entre otros motivos, porque Las Marianas es uno de los 39 pueblos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

las marianasx almacen rs Uno de los almacenes de ramos generales de Las Marianas. @turismopba

Cómo llegar a Las Marianas

Las Marianas está a 145 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Autopista Acceso Oeste hasta Luján, y luego la RP 47 que llega a Navarro. Finalmente, son otros 25 kilómetros de tierra por la misma RP 47, hasta Las Marianas.

Fuente Agencia DIB