La Niña, el invencible Pueblo Turístico del municipio de 9 de Julio

La estación La Niña le dio nombre al pueblo que había nacido como La Aurora.

Este pueblo es un ejemplo de resiliencia. La Niña nació a principios del siglo XX gracias al empuje del ferrocarril, creció por el auge agrícola, empezó a decaer cuando el tren se fue, luego una inundación lo dejó aislado hasta que finalmente encontró un futuro.

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Oficialmente, el pueblo fue fundado el 12 de diciembre de 1912 , pero su nombre original como trazado urbano era La Aurora. Sin embargo, la estación de tren que se instaló allí pertenecía a la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires y fue bautizada como La Niña. Pero, ¿por qué ese nombre?

La versión más aceptada sugiere que el nombre hace referencia a una de las carabelas de Cristóbal Colón. Esta hipótesis se basa en que en General Arenales hay una estación que se llama La Pinta. Con el tiempo, el nombre de la estación terminó por absorber al del pueblo.

Los años dorados

cementerio de La Niña rs La Niña tuvo el primer cementerio judío de la provincia. @turismopba

Tras su fundación, el pueblo vivió un crecimiento acelerado gracias a la actividad agropecuaria. Llegó a tener cerca de 2.000 habitantes, cuatro veces más que la población actual. El tren era la salida para su enorme actividad agropecuaria.

En esas primeras décadas, se asentaron inmigrantes, sobre todo italianos y españoles. Rápidamente surgieron la escuela, la iglesia y centros recreativos. El Club Atlético La Niña, fundado en 1917, era el sitio obligado para lo social y deportivo. El pueblo se convirtió en un centro logístico para las estancias de los alrededores, con almacenes de ramos generales que abastecían a toda la región.

Un hito fundamental fue la instalación de la empresa láctea Mendizábal en la década de 1950. Esta fábrica fue el pulmón del pueblo, dando empleo a más de 100 personas y produciendo productos icónicos (como el postre Shimy o el queso Mendicrim).

La Yesca rs La laguna La Yesca. @turismopba

Un día, para La Niña se dio vuelta la taba

A comienzos de los años 60 el tren dejó de pasar por la estación y La Niña quedó vinculada a la ciudad de 9 de Julio por gastados caminos de tierra. De inmediato se dio un éxodo de jóvenes hacia ciudades más grandes.

El segundo golpe fueron las inundaciones que golpearon a La Niña entre los 80 y los primeros años del siglo XXI, en las últimas, en el 2002, cuando se desbordó el Canal Mercante.

Sin trenes y con tierras anegadas, la láctea Mendizábal también decidió marcharse a otros destinos. Sobre llovido, mojado. Hasta que La Niña encontró la salida en sus propios males.

la niña capilla rs La capilla del pueblo. @turismopba

El turismo, el capital para el siglo XXI

El agua creó nuevas lagunas ricas en fauna ictícola que generó un nuevo atractivo, la pesca deportiva. El cierre de la fábrica láctea trajo silencio, muy buscado en las escapadas de fin de semana por el turismo rural. Así fue que La Niña se transformó en un destino que conserva esa estética de calles de tierra, casas de ladrillo a la vista y fachadas antiguas que parecen detenidas en el tiempo.

La Niña hoy tiene menos de 500 habitantes, nada de asfalto, arboledas añejas y una capilla que aún repica los domingos. Su famoso almacén de ramos generales, donde se vende pan casero y fiambre fresco, también es oficina de correo y lugar de encuentro. La estación sigue en pie y está el proyecto de convertirla en museo. Y la laguna La Yesca ofrece buen pique de pejerreyes.

La fiesta aniversario de La Niña rs En diciembre se celebra el día del pueblo. @turismopba

Cómo llegar

La Niña se encuentra a 300 kilómetros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se accede por la Autopista del Oeste hasta Luján donde se empalma con la RN Nº 5. En el kilómetro 281, luego de 9 de Julio, se encuentra la bajada de acceso por tierra durante 20 kilómetros.

Fuente: Agencia DIB