De la sierra al mar: tradición, empanadas, cerveza, vermut, pesca y maratones

Fiesta Nacional de la Corvina Rubia en Mar de Ajó, La Costa
Del viernes 14 al domingo 16, desde las 14:00, en el Camping General Lavalle.
Los municipios bonaerenses celebran la semana de la Tradición con propuestas deportivas y gastronómicas bien camperas.
Concurso de pesca con importantes premios, cocción asada de 150 corvinas rubias para distribuir gratuitamente entre el público, feria de artesanías, emprendimientos, patio gastronómico y cervezas artesanales. Murgas y grupos de danzas. El viernes cerrará Sin Rumbo; el sábado, Los Charros y el domingo, La Nueva Luna. Concurso de pesca con inscripción arancelada. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/muni.lacosta
Domingo 16 a las 12:00, en el Predio Barrio Humo.
Torneo regional de tejo, feria de artesanías y manualistas, puestos comerciales, clases de zumba, paseo gastronómico y espectáculos en vivo. En caso de lluvia los espectáculos se realizarán en el Club Darregueira. Llevar reposera. Entradas anticipadas: $3.500 (participan de sorteo); en puerta $5000. Menores de 12 años, entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/fiestadarregueira/
Del viernes 14 al domingo 16, desde las 10:00, en el Parque Criollo.
Viernes, fogón surero; sábado, destrezas criollas y baile de campo; domingo, música en vivo, bailes tradicionales, comidas típicas, entrega de premios y desfile de la tradición en la Plaza Ruiz de Arellano. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/turismoareco
Del viernes 14 al domingo 16, en distintos horarios y espacios físicos.
Peñas folclóricas, gran baile popular, espectáculos de humor y destrezas criollas. Entrada arancelada.
Más información: www.instagram.com/p/DPzquKmDuOl/?img_index=1
Sábado 15, a partir de las 15:00; domingo 16, a las 10:00, en el Balneario Samuel Davies.
Distancias competitiva 66 kilómetros y promocional 33 kilómetros. Habrá puestos de hidratación en carrera, sorteos, patio de comidas y exposición con stands de ciclismo e indumentaria. Inscripción arancelada.
Más información: https://www.instagram.com/p/DNVeEtOusuN/?igsh=MTcxeW43bTUxZWV6cA%3D%3D
Sábado 15, a partir de las 19:00; domingo 16, desde las 15:00, en av. Guillermo Rawson desde av. Vieytes hasta San Martín.
Patio de comidas, feria de artesanías, desfile de carrozas y paseo de compras. Entrada gratuita.
Más información: https://www.instagram.com/fiestapcialdelaprimavera/
Sábado 15 y domingo 16, a partir de las 11:00, en el Parque Ameghino.
Música en vivo, patio gastronómico, variedades de cerveza artesanal y puestos de productores locales. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/
Sábado 15 y domingo 16, desde las 10:00, en el Campo de Pato General Las Heras.
Evento deportivo con eje en el Torneo Copa Capital Nacional de Pato y el Pato de Liga Femenina. Paseo de artesanías, patio de comidas, cantina y espectáculos en vivo. Entrada gratuita.
Más información: https://www.instagram.com/campodepatolh/?next=%2F
Domingo 16, de 12:00 a 22:00, en la Pulpería Nievas.
Evento que tiene como protagonista al vermut. Presentación de bandas, gastronomía criolla, sector para las infancias y food trucks. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/olavarria.va/
Domingo 16 a las 11:00, en la Plaza del Reencuentro.
Puestos de colectividades típicas, gastronomía, artesanías y espectáculo de Los Umbides. Entrada gratuita.
Más información: https://www.instagram.com/colectividadeselsocorro/?hl=es
Domingo 16, desde las 10:30, frente a la Capilla del Pueblo.
Encuentro creado por un grupo de alumnos y docentes que ganaron la Feria de Ciencias. En esta edición el jurado será Vicente Lanzavechia, Albano Cimminelli, Felipe Tarramasco, Ayelén Rocío Fernández y Patricio Daniel Castro. Categorías: pan artesanal, pan de campo y/o pan francés; profesional: baguette y/o galleta; e innovación: creatividad y originalidad en la elaboración. Patio de comidas, feria de artesanías, emprendimientos locales, música y baile. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/general_rivas/
Viernes 14, a las 20:00, en la estación Gorostiaga
Empanadas al disco, improvisación teatral, destrezas circenses, exposiciones artísticas, música y danzas en vivo. Entrada gratuita.
Más información: https://www.instagram.com/fiestadelaempanada.gorostiaga/
Sábado 15, a partir de las 17:00 y domingo 16, desde la mañana, en la Estación de Saldungaray
Patio gastronómico y cervecero, juegos y paseo de artesanías. Sábado: presentación de peñas invitadas, La Guarda, Carolina Centurión, La Chacarerata Santiagueña, y Dj Colo. Domingo: concurso de asadores, desfile a caballo, juegos de destrezas, espectáculos musicales, entrega de premios de asadores y juegos de destreza. Más información: www.instagram.com/turismosierradelaventana/
Domingo 16, desde las 13:00, en el predio de la estación de trenes de Pardo.
Gastronomía, espectáculos artísticos y paseo de artesanías regionales.
Más información: www.instagram.com/culturalasflores/
Domingo 16, desde el mediodía, en Berdier.
Artistas en vivo, feria de artesanías y emprendimientos, entretenimientos y las infaltables tortitas negras para degustar. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/saltocultura/ -
Sábado 15, a partir de las 12:00, en La Plata y domingo 16 a las 11:00, en La Plata- Punta Lara.
Sábado 12:00, taller de chacarera; 17:00, micrófono abierto en el Centro Cultural Estación Provincial y 21:00, proyección del documental “Raúl Barboza, la voz del viento". Domingo: 11:00, pedaleada hacia el encuentro desde La Plata hasta Punta Lara; 13:00, picnic musical, acordeonada libre en el mirador Nestor Kirchner; 16:00, ronda de acordeonistas y 17:00, presentación del grupo Sabor. Inscripciones a talleres y a la pedaleada [email protected].
Más información: https://www.instagram.com/encuentro_acordeonistas/ -
Fecha, hora y lugar: Sábado 15, a las 16:00, en la Sala San Martín
Participan el servicio musical “Juaglares del Señor”, la parroquia San José, el coro municipal de Daireaux, el torrecita de Urdampilleta y el polifónico de Catriló. Entrada gratuita.
Más información: https://www.instagram.com/direcciondeculturadaireaux/
Domingo 16, a las 21:00, en el Teatro La Ranchera.
Presentación de Carlos Buono, figura internacional del bandoneón, junto a Alfredo Farías en piano. Artistas invitados. Entrada arancelada.
Más información: www.instagram.com/p/DO9qMJWlEwG/
Domingo 16, desde las 16:00, frente al Palacio Municipal, av. San Martín 51.
Puestos gastronómicos y de bebidas artesanales, espectáculos de colectividades. Presentaciones de la ciudad de Berisso, Arakadz (colectividad Armenia), Ballet Shamrock (colectividad Irlandesa), Bashkimi (colectividad Albanesa), y Sedianka (colectividad Búlgara); de Azul y Olavarría, el ballet Dulce Vida (danzas alemanas y ucranianas); de Mar del Plata, Cuerpo de Baile Cosmo Silvaroli con danzas Italianas perteneciente a la Unione Regionale del Molise; de Balcarce, el ballet Arabe Al shams; de Tres Arroyos, el cuerpo de danza de Sociedad Francesa; de Tandil, el grupo Folclórico Italo Argentino Danzas Italianas; de Necochea, danzas Árabes de Ana Romero y la Escuela Astor Piazzolla; de Lobería, el cuerpo de Danzas Españolas de la Sociedad Española local y Carolina Villamayor, cantante de ópera y de canciones tradicionales italianas. Cierre a cargo de La Rutera. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/turismoloberia/
Sábado 15 y domingo 16, de 18:00 a 24:00, en distintos espacios físicos de la ciudad.
Música, danza, actuación, pintura, títeres. Seminarios de disciplinas culturales. Entrada gratuita.
Más información: https://www.instagram.com/culturacapitansarmiento/
Jueves 20 al lunes 24, durante todo el día, en el predio del Ferrocarril de Urdampilleta.
Música en vivo, teatro, patio gastronómico, fogón, artesanías, expositores, city tour, sorteo y actividades deportivas. Actividad arancelada: $20.000 por equipo.
Más información: www.instagram.com/turismobolivar/
Sábado 15, a las 18:00, desde las calles La Pastora y Misiones.
Se trata de la carrera más tradicional de Tandil, nacida en 1973. Tiene un recorrido de 11 kilómetros, individual y con postas. Inscripción arancelada.
Más información: https://www.tandil.tur.ar/eventos.php
Sábado 15 y domingo 16, salida a las 16:00 desde Puesto Estancia El Triunfo.
Música en vivo, acampe, fogón, gastronomía de campo, peña folclórica con el grupo Suyay, baile campero con Leo Etchett y recorrido guiado camino al Matadero. Inscripción: Hasta el jueves 13/11 (sin excepción) al (2241) 548662. Actividad gratuita.
Más información: www.instagram.com/lezama.gov.ar
Domingo 16, a las 08:30, en Espacio Quinta Devoto.
Maratón de 12 kilómetros competitivos y 6 kilómetros participativos, ambos recorridos se realizarán con inscripción previa y contará con una caminata recreativa de 1 kilómetro Kids. Acreditación a las 07:00. Actividad arancelada.
Más información: www.instagram.com/municipiomarcospaz
Domingo 16, desde las 8:00, en el Paraje Macedo.
Duatlón de distancias de 3, 25 y 3 kilómetros, a beneficio de las cooperadoras de las instituciones de la localidad. Inscripción arancelada.
Más información: www.instagram.com/turismomadariaga
Domingo 16, de 10:00 a 16:00, desde la zona del barco hundido hasta el caracolero y desde la bajada de los pescadores hasta las inmediaciones del Río Quequén.
Doscientos millones en premios, dinero y camionetas 4 x 4. Inscripción arancelada.
Más información: https://www.instagram.com/concurso.isa
Domingo 16, a las 14:00, salida desde calle 15 esquina av. Bvard. Chaves.
Visitas guiadas a plantación de peonias, de frutales y al Parque Idoyaga Molina. Merienda artesanal Mil Rumbos. Actividad arancelada.
Más información: www.instagram.com/turismobalcarce
Viernes 14, a las 9:00; sábado 15, a las 9:30 y domingo 16, desde las 16:00, en el predio Pista de Ciclismo, acceso Juan Domingo Perón.
Espacio de encuentro y fortalecimiento del sector productivo de Bragado y la región. Promoción de servicios, desarrollo de networking, exposiciones, conferencias de expertos, demostraciones en vivo y ronda de negocios de multisectorial a cargo del Ministerio Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y el municipio local. Gastronomía, juegos para las infancias, espectáculos y talleres. Entrada libre.
Más información:https://www.instagram.com/p/DQW4ZjeDHXq/