miércoles 25 de marzo de 2026
25 de marzo de 2026 - 08:07

Fin de semana sobre ruedas con folklore, tango, asadoras y bicicletas

Música popular de Baradero a La Plata; carreras de bicis en Alberti, Chascomús y Mercedes; y para saborear el fin de semana, las asadoras de General Villegas.

Por Agencia DIB
En Baradero, el folklore tiene su gran fin de semana en Baradero.

En Baradero, el folklore tiene su gran fin de semana en Baradero.

@turismopba
Luján - Basílica
Alberti rural bike rs
carabela santa maria - la costa rs

51º Festival de Música Popular Argentina Baradero 2026

Viernes 27 al domingo 29, a las 19:30, en el Anfiteatro Municipal Pedro Carossi.

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Ex Escuela de suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), Faro de la Memoria, Mar del Plata.   

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Espectáculos musicales de folklore con Lázaro Caballero, Los Tekis, Soledad, Carafea, Cuti y Roberto Carabajal y Antonio Tarragó Ros. Entrada arancelada.

40° Fiesta Nacional Aniversario de Santa Teresita, partido de La Costa

Viernes 27 y domingo 29, a las 20:30; sábado 28, desde las 16:00, en la Plaza del Niño Jesús.

Sábado, desfile cívico institucional, elección de las representantes, reconocimiento a vecinos destacados, puestos gastronómicos y artesanías. Entrada gratuita.

Más información: https://lacosta.tur.ar/eventos/

carabela santa maria - la costa rs

72º Fiesta Fallera Valenciana Marplatense

Sábado 28, desde las 20:00, en la plaza Colón.

Desfile de colectividades, motos de colección, autos antiguos, espectáculo piromusical y la tradicional Cremá del Monumento Fallero. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/unionregionalvalenciana/ -

117° Aniversario de Juan N. Fernández, partido de Necochea

Sábado 28, a las 14:30, en la plaza Independencia.

Acto Protocolar, desfile de instituciones, agrupaciones tradicionalistas y el clásico corte de torta. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/

139º Aniversario de Empalme, partido de Lobos

Domingo 29, a las 16:00, en la estación de trenes, entrada por calle Emilio Castro.

Acto protocolar, intervenciones artísticas de instituciones, reconocimientos, patio de comidas, artesanías y espectáculos en vivo con cierre de Los Charros. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/cultura_lobos/

3° Festival de Mujeres Asadoras en General Villegas

Domingo 29, a las 10:00, en el Parque Municipal, predio Campo de Domas.

Espectáculos en vivo con Mónica León y Marta Moreira y cierre con Anitta Bottega. Feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/mgv.cultura/

Luján - Basílica

Luján y la Estación Basílica

Viernes 27, a las 19:30, en el Museo de la Ciudad, calle San Martín 53.

Primer encuentro del ciclo de charlas en el museo para conocer y redescubrir parte de la historia de la ciudad. Exposiciones de las museólogas Rosa Blotto y Mariana Luchetti; y del fotógrafo Marcelo Severino. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/

11° La Plata Baila Tango

Miércoles 1, a las 21:30; jueves 2 y viernes 3, a las 16:00; sábado 4, desde las 15:30, en el Pasaje Dardo Rocha.

Festival autogestivo con clases magistrales, espectáculos, teatro, cine, charlas y milongas con orquestas en vivo y DJs.

Más información: www.instagram.com/laplatabailatango/

Carrera Aniversario de General Guido

Sábado 28, a las 9:30, desde la Municipalidad.

Carrera competitiva, en el marco de los festejos por el 143 aniversario de General Guido. Recorrido por las calles de la ciudad con distancias de 7 kilómetros (competitivos) y 3,5 (participativos). Inscripción arancelada a través de www.okeventos.com.ar/carrera-aniversario-general-guido/

Alberti rural bike rs

Rural Bike 2026 - Estación Plá, partido de Alberti

Domingo 29, a las 11:00, en el Parque Municipal Gral. San Martín de Alberti.

Rural bike por los caminos rurales. Categorías: Damas y Caballeros, 60 kilómetros cada una; Promocionales, 40 kilómetros. Inscripción arancelada. Medallas y premios en efectivo.

Más información: www.instagram.com/municipalidaddealberti/

Desafío MTB Chascomús

Domingo 29, a partir de las 9:30, en Camino Circunvalación y Bosque las Cortaderas.

Participativa 18 kilómetros con largada a las 9:30; promocional 32 km, a las 10:30; y competitiva 48 km, a las 12:00. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/turismochascomus/

Rural Bike en Villa Cacique-Barker, partido de Benito Juárez

Domingo 29, a las 8:30, desde Villa Cacique.

Circuito para disfrutar del deporte y los paisajes serranos. Categorías: competitiva, 75 kilómetros y promocional, 37 km. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobenitojuarez/ -

Maratón 6 Ciudades en Trenque Lauquen

Domingo 29, a las 8:30, en la plaza San Martín.

Primera fecha de un campeonato que une a ocho municipios bonaerenses. Certamen de tres categorías: 2,5; 5; y 10 kilómetros. Actividad arancelada. Inscripción: www.deportesydesafios.com.ar/pag.php?t=ev&e=716

1º Encuentro de Cicloturismo en Mercedes

Domingo 29, a las 9:00, en el Parque Municipal Independencia.

Cicloturismo por los caminos rurales de Mercedes en las distancias 30 y 60 kilómetros (con asistencia y apoyo). Cupos limitados. Costo: $6.000. Incluye hidratación y seguridad.

Más información: www.instagram.com/turismo_mercedes/

Fuente: Agencia DIB

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