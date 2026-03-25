Fin de semana sobre ruedas con folklore, tango, asadoras y bicicletas

51º Festival de Música Popular Argentina Baradero 2026
Viernes 27 al domingo 29, a las 19:30, en el Anfiteatro Municipal Pedro Carossi.
Música popular de Baradero a La Plata; carreras de bicis en Alberti, Chascomús y Mercedes; y para saborear el fin de semana, las asadoras de General Villegas.
Viernes 27 al domingo 29, a las 19:30, en el Anfiteatro Municipal Pedro Carossi.
Espectáculos musicales de folklore con Lázaro Caballero, Los Tekis, Soledad, Carafea, Cuti y Roberto Carabajal y Antonio Tarragó Ros. Entrada arancelada.
Más información: www.instagram.com/festivaldemusicabaradero/ -
Viernes 27 y domingo 29, a las 20:30; sábado 28, desde las 16:00, en la Plaza del Niño Jesús.
Sábado, desfile cívico institucional, elección de las representantes, reconocimiento a vecinos destacados, puestos gastronómicos y artesanías. Entrada gratuita.
Más información: https://lacosta.tur.ar/eventos/
Sábado 28, desde las 20:00, en la plaza Colón.
Desfile de colectividades, motos de colección, autos antiguos, espectáculo piromusical y la tradicional Cremá del Monumento Fallero. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/unionregionalvalenciana/ -
Sábado 28, a las 14:30, en la plaza Independencia.
Acto Protocolar, desfile de instituciones, agrupaciones tradicionalistas y el clásico corte de torta. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/necocheatur/
Domingo 29, a las 16:00, en la estación de trenes, entrada por calle Emilio Castro.
Acto protocolar, intervenciones artísticas de instituciones, reconocimientos, patio de comidas, artesanías y espectáculos en vivo con cierre de Los Charros. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/cultura_lobos/
Domingo 29, a las 10:00, en el Parque Municipal, predio Campo de Domas.
Espectáculos en vivo con Mónica León y Marta Moreira y cierre con Anitta Bottega. Feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/mgv.cultura/
Viernes 27, a las 19:30, en el Museo de la Ciudad, calle San Martín 53.
Primer encuentro del ciclo de charlas en el museo para conocer y redescubrir parte de la historia de la ciudad. Exposiciones de las museólogas Rosa Blotto y Mariana Luchetti; y del fotógrafo Marcelo Severino. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/
Miércoles 1, a las 21:30; jueves 2 y viernes 3, a las 16:00; sábado 4, desde las 15:30, en el Pasaje Dardo Rocha.
Festival autogestivo con clases magistrales, espectáculos, teatro, cine, charlas y milongas con orquestas en vivo y DJs.
Más información: www.instagram.com/laplatabailatango/
Sábado 28, a las 9:30, desde la Municipalidad.
Carrera competitiva, en el marco de los festejos por el 143 aniversario de General Guido. Recorrido por las calles de la ciudad con distancias de 7 kilómetros (competitivos) y 3,5 (participativos). Inscripción arancelada a través de www.okeventos.com.ar/carrera-aniversario-general-guido/
Domingo 29, a las 11:00, en el Parque Municipal Gral. San Martín de Alberti.
Rural bike por los caminos rurales. Categorías: Damas y Caballeros, 60 kilómetros cada una; Promocionales, 40 kilómetros. Inscripción arancelada. Medallas y premios en efectivo.
Más información: www.instagram.com/municipalidaddealberti/
Domingo 29, a partir de las 9:30, en Camino Circunvalación y Bosque las Cortaderas.
Participativa 18 kilómetros con largada a las 9:30; promocional 32 km, a las 10:30; y competitiva 48 km, a las 12:00. Inscripción arancelada.
Más información: www.instagram.com/turismochascomus/
Domingo 29, a las 8:30, desde Villa Cacique.
Circuito para disfrutar del deporte y los paisajes serranos. Categorías: competitiva, 75 kilómetros y promocional, 37 km. Inscripción arancelada.
Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobenitojuarez/ -
Domingo 29, a las 8:30, en la plaza San Martín.
Primera fecha de un campeonato que une a ocho municipios bonaerenses. Certamen de tres categorías: 2,5; 5; y 10 kilómetros. Actividad arancelada. Inscripción: www.deportesydesafios.com.ar/pag.php?t=ev&e=716
Domingo 29, a las 9:00, en el Parque Municipal Independencia.
Cicloturismo por los caminos rurales de Mercedes en las distancias 30 y 60 kilómetros (con asistencia y apoyo). Cupos limitados. Costo: $6.000. Incluye hidratación y seguridad.
Más información: www.instagram.com/turismo_mercedes/
Fuente: Agencia DIB