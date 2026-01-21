Correr, nadar, comer: fin de semana con adrenalina, termas y buena mesa

Gesell Corre de Noche, un clásico de los veranos que llega este fin de semana.

Sábado 24, a las 21:00, en el Club de Playa Eliseo.

Fin de semana con rugby, yoga, carreras, rock, ecología y mucho "Morfi"

Se viene un fin de semana con toda la música: rock, folklore, clásica y comparsas

Circuitos de tres distancias: 6 kilómetros, competitivos; 3, participativos y 1, kids. Kit del corredor: remera técnica, dorsal, chip (6K), hidratación y medalla finisher. Puestos de hidratación en circuito y llegada. Recomendado: linterna frontal y calzado para arena. Inscripción arancelada.

Sábado 24, a las 19:00, en el Parque Miguel Lillo.

Circuito de tres distancias: 10 kilómetros, prueba principal; 5, competitivos y 1 caminata participativa, destinada a personas de todas las edades. Competencia a beneficio de los hospitales municipales Dr. Emilio Ferreyra y José Irurzun de Quequén. Actividad arancelada para los amantes del deporte.

12° Triatlón Ciudades de San Andrés de Giles

Sábado 24, largando a las 18:00, desde el Natatorio de Parque Municipal.

Competencia en modalidad postas mixtas con equipos de 3 participantes (cada uno realiza una disciplina): 500 metros de natación, 20 kilómetros de MTB por tierra y 5 kilómetros de pedestrismo. Inscripción $30.000 por equipo. Cupos limitados. Formulario de inscripción: https://goo.su/DVRUSoV

28º Triatlón del Paraíso en Laprida

Domingo 25, a las 09:30, en el balneario El Paraíso.

Distancias individuales y dúos: 500 metros, natación; 20 kilómetros, ciclismo MTB y 5, pedestrismo. Entre los participantes del equipo deben completar las tres disciplinas. Distancia tríos: 500 metros, natación; 30 kilómetros,ciclismo MTB y 5, pedestrismo. Actividad arancelada.

33º Desafío Uniendo Pueblos en Empalme Lobos

Fecha, hora y lugar: Domingo 25, largada a las 07:30, desde el Club Rivadavia.

Descripción: Recorrido que une pueblos y corredores con tres opciones de competencia. Actividad arancelada.

16° Cruce a Nado - Homenaje a Pablo Sainato, en Cochicó, partido de Guaminí

Domingo 25, a las 10:30, desde el Balneario Cochicó.

Competencia de aguas abiertas con distancias de 1.000 metros, competitiva y recreativa y 3.000 metros, competitiva. Actividad arancelada. Inscripciones bahiacorre.com.ar.

13° Fiesta Regional de la Empanada Costera en Santa Elena, Mar Chiquita

Viernes 23 al domingo 25, desde las 18:00, en la plaza principal.

Concurso a la mejor empanada, puestos gastronómicos, paseo de emprendimientos y actuación de artistas y bandas locales. Presentaciones de Nico Mattioli, Rocío Quiroz, El Traidor y Los Pibes. Entrada gratuita.

23° Fiesta Provincial del Turismo Termal en Carhué, partido de Adolfo Alsina

Viernes 23 al domingo 25, en distintos horarios y lugares de Carhué.

Viernes, de 21:00 a 00:00, Noche de las Termas, con 50% de descuento en el ingreso al Complejo Termal Mar de Epecuén; a las 21:00, en la cortada de la plaza, bandas en vivo, bailódromo y la Kuky Band. Sábado, celebración del 149° aniversario de Carhué y Fiesta del Turismo Termal: puestos gastronómicos de las instituciones, emprendimientos, artesanías y espectáculos musicales con Gadu, Lo Luiggi y cierre a cargo de Estelares. Domingo, Tardecita de Música en la playa Eco Sustentable con la actuación de Pau Herrera a las 20:00; a las 21:00, en la cortada de la plaza, bailódromo y la presentación de Rubén y sus teclados. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/carhue_ar/

Fiesta del Pueblo 2026 en Salto

Sábado 24, a las 19:00, en Plaza San Martín; domingo 25, a las 08:00, en el Balneario Municipal y otros espacios físicos de Salto.

Sábado, desfile de Centros Tradicionalistas. Domingo, por la mañana, Carrera Atlética Luis Lagoa; desde las 18:00, en el Parque Tobin, festejo popular con espectáculos musicales, feria gastronómica y de emprendimientos. Entrada gratuita.

34º Fiesta Provincial de la Golondrina en Villa Ventana, partido de Tornquist

Sábado 24 y domingo 25, a las 18:30, en plaza Salerno.

Sábado, espectáculos de humor con Chichilo Viale y Rudy Güemes y la actuación de la Escuela Municipal de Folklore. Domingo, presentación de Los Rancheros, taller de coreografía del Centro de Jubilados Los Aromos y La F Etchemendy. Patio gastronómico y cervecero, paseo de artesanías, emprendimientos y zona de juegos infantiles. Entrada gratuita.

65º Festival Nacional Infantil en Necochea

Jueves 29 de enero al domingo 1 de febrero, en el parque Miguel Lillo.

Teatro, música, juegos y talleres para las infancias; espectáculos musicales y obras de teatro, en el escenario principal; zona de juegos deportivos, didácticos e inflables. Entrada gratuita.

Visita Guiada a la Isla Maciel, partido de Avellaneda

Sábado 24, a las 11:00, con punto de encuentro en el puente transbordador Nicolás Avellaneda, av. Pedro de Mendoza y av. Almirante Brown, La Boca.

Recorrido, a pie o en bote, que cruza el riachuelo a través del puente peatonal Nicolás Avellaneda hacia la Isla Maciel, donde se visitan murales, casas históricas y espacios públicos que forman parte de la vida del barrio. El circuito finaliza en el Museo Carpintero de Ribera. Duración: 2 horas. Actividad gratuita con cupos limitados.

