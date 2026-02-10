jueves 12 de febrero de 2026
Feriado de Carnaval: la provincia de Buenos Aires se viste de fiesta

Del Carnaval Artesanal 2026 de Lincoln al Carnaval de la Memoria en Quilmes, 23 ciudades bonaerenses que viven un fin de semana largo de Carnaval.

Cada año el festejo de Carnaval toma más fuerzas en la provincia de Buenos Aires.

Carnaval Artesanal de Lincoln 2026

Viernes 6 al domingo 8; sábado 14 al lunes 16, a las 21:00, en avenida 25 de Mayo y avenida Massey.

Los famosos autos del Carnaval de Lincoln.

Con más de 100 años de historia el Carnaval Artesanal de Lincoln vuelve a sorprender con desfiles de carrozas gigantes, muñecos realizados con la técnica de cartapesta, comparsas y atracciones mecánicas. Espectáculos en vivo con amplia variedad de géneros: cuarteto, cumbia, trap, rock y ska y presentaciones de Valentina Márquez, Mario Luis, Rusherking, La Kermesse, Max Carra y Los Caligaris. Cantinas y puestos gastronómicos. Entrada gratuita. Lincoln fue declarada en 1994 Capital Nacional del Carnaval Artesanal. Auspicia: subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires.

14º Carnaval de la Región en Ensenada

Domingo 15 y lunes 16, desde las 20:00, sobre avenida Horacio Cestino, desde La Merced hasta avenida Bossinga.

Comparsas, murgas y cuerdas de candombe con desfile de pasistas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/prensaensenada/

Carnaval del Arte y la Alegría en Guaminí

Sábado 14 y domingo 15, a las 20:00, en el corsódromo de avenida Gregorio García Pereyra.

Fiesta de la Espuma, desfile de carrozas, carros de ingenio, carros dicharacheros, comparsas y murgas. Entrada general por persona: $8.000 anticipada y $10.000 el día de carnaval. Con la entrada se participa por el sorteo de un auto 0KM, kits de pesca y camping, bicicletas.Con la misma entrada pueden ingresar todas las noches.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.guamini/

Carnaval de 25 de Mayo

Sábados 14, 21 y 28 de febrero, a las 22:00 y domingo 1 de marzo, a las 20:00, en el boulevard Valmarosa del Parque Laguna Las Mulitas.

Desfile de comparsas, batucadas, pasistas y carrozas. El predio tiene una capacidad para seis mil espectadores, cuenta con sectores VIP, sillas, mesas y servicio de gastronomía. Entrada arancelada.

Más información: https://carnaval25demayo.com.ar/

7º Carnaval del Sol en Dolores

En el Corsódromo Antú Kawin. Jueves 12 y domingo 15, Carnaval Tradicional con batucadas y agrupaciones; Carnaval de noche. Entrada gratuita el 13 de febrero. El resto de los días, entrada arancelada: $2.000 para locales y $3.000 para visitantes. Jubilados 50% de descuento. Personas con discapacidad, ingreso y estacionamiento gratuito. Importante: solo pago en efectivo tanto para entradas como para cantinas.

Más información: www.instagram.com/carnavaldelsoldolores/

Carnaval de Los Toldos 2026, partido de General Viamonte

Sábado 14 al lunes 16, a las 22:00, en avenida San Martín.

Cinco noches para disfrutar del trabajo, la creatividad y la pasión de las comparsas y carrozas locales.

Más información: www.instagram.com/carnavalviamonte/

Carnaval en Saldungaray 2026, partido de Tornquist

Sábados 14 y 21 y domingo 15, a partir de las 21:00, sobre la avenida Juan B. Gil, Saldungaray.

Sábado 14, desfile de carrozas, elección de la reina y servicio de cantina; 01:30, baile en el club con una entrada de $ 5.000 pesos. Domingo 21, desfile de carrozas y música; sábado 21, quema de Rey Momo, entrega de premios y baile en el club. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/saldungaray.delegacion/

Carnaval Infantil de Chascomús

Del viernes 13 al lunes 16, a las 20:00, en el Corsódromo, avenida Presidente Alfonsín entre Ricchieri y Mendiola.

Desfile comparsas, carrozas, disfraces y murgas. Habrá un sector principal de escenario para espectáculos artísticos y una zona destinada a gastronomía y a la promoción de organizaciones locales. Actividad gratuita.

Más información:www.instagram.com/turismochascomus

Arenales es Carnaval 2026

Viernes 14 al domingo 16, a partir de las 22:00.

Tres noches de música, color, comparsas, y batucadas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/arenales.es.carnaval/

Carnaval Azul 2026

Sábado 14 y lunes 16, a las 21:00; domingo 15, a partir de las 18:00, en el Balneario Municipal.

Comparsas, batucadas, baterías, cuerdas de tambores y cuerpos de baile de la Ciudad de Azul. Domingo, Carnaval Infantil; lunes, cierre con la quema del momo y baile abierto a la comunidad.

Más información: www.instagram.com/municipiodeazul/

2º Desfile de Máscaras en Necochea

Domingo 15, de 19:00 a 22:00, desde avenida 2 y 87.

Evento que celebra la llegada del carnaval con desfiles, música, murgas y actividades artísticas para toda la familia. Se invita a vecinos y turistas a participar con sus propias máscaras y disfraces. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/direcciondeculturaneco/?g=5

54º Corsolandia en Las Flores

Sábados 21 y 27; domingos 22 y 28, de 20:00 a 22:00, en la avenida General Paz entre Alem y Avellaneda.

54 ediciones del Carnaval Infantil. Desfile en categorías individual, individual bebé, dupla, automotor, carroza, gauchesco, grupal menor y grupal mayor. Entrada gratuita.

Más información: https://lasflores.tur.ar/calendario/

Carnavales 2026 en Capitán Sarmiento

Domingo 15 y lunes 16, a partir de las 20:00, en la calle Centenario, próximo a la estación de tren.

Premio a la mejor carroza y al disfraz más creativo, elección del rey y la reina del carnaval, puestos y espectáculos gastronómicos. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/culturacapitansarmiento/

Carnaval de Brandsen

Del sábado 14 al lunes 16, a partir de las 21:00, en avenida Mitre desde Larrea hasta Azcuénaga.

Participan comparsas y murgas locales. Invitada especial: Mari Mari. Patio gastronómico, espuma y DJ todas las noches al finalizar el desfile de carnaval. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismo_brandsen

Carnaval de Magdalena

Sábados 14, 21 y 28, en Atalaya; domingos 15 y 22, en Bavio; viernes 13, en Vieytes; lunes 16 y martes 17, en la ciudad cabecera de Magdalena.

Participación de comparsas de la región, bailarinas, máscaras sueltas y espectáculos artísticos. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/p/DT0KxgIEi3t/

Carnavales de Villa Gesell

Domingo 15 y lunes 16, desde las 20:00, en el Anfiteatro del Pinar. Comparsas locales e invitadas, espectáculos musicales, puestos gastronómicos, feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita.

Más información: https://www.gesell.tur.ar/eventos/carnaval-villa-gesell-2026-DA49BF14D0

Carnavales en Labardén, partido de General Guido

Del viernes 13 al domingo 15, desde las 21:00, en la plaza del pueblo.

Desfiles de máscaras, carrozas y malabaristas. Presentación de comparsas Beleza, Alexpama, Colibrí y Aljibera. Espectáculos artísticos con Citroen Show, Diamante II, Anabella y Banda libre y DK Fran Mastronardi. Patio cervecero, puestos gastronómicos y paseo de artesanías. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/generalguidomunicipalidad/

Baile de Carnaval en Trenque Lauquen

Lunes 16, a partir de las 20:00, en la Plaza San Martín.

Música en vivo. Presentaciones de la Vejentud Murguera, la Comparsa Yasi Purá y reconocidas bandas de cumbia: La BanDeja Cumbia (San Vicente), Cumbia a Fondo (General Villegas) y cierre con TRU-LA-LÁ. Entrada libre gratuita.

Más información: www.trenquelauquen.gov.ar

Carnavales con Memoria en Quilmes

Domingo 15 y lunes 16, de 17:00 a 24:00, en el Parque de la Ciudad, Quilmes.

Murgas locales, puestos y muestras por la memoria, juegos para las infancias, patio gastronómico y actividades para disfrutar en comunidad. Entrada gratuita.

Más información: www.quilmes.gob.ar

Carnaval de Daireaux

Sábado 14 y domingo 15, por la noche, en avenida Rova y avenida 9 de Julio.

Dos noches de puro carnaval con espectáculos, premios y sorpresas. Entrada gratuita. Más información: www.daireaux.gob.ar

Carnavales en Felipe Solá y Villa Iris, partido de Puan

Sábado 14, desde las 20:00, en avenida San Martín, Felipe Solá; domingo 15, a partir de las 20:00, en boulevard San Martín, Villa Iris.

Presentación de la comparsa Marí Marí en ambas localidades.

Desfile de murgas, carrozas y participación de la comparsa Ritmo Imponente de Punta Alta. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/direct/t/118903189505615/?hl=es

Carnaval 2026 en Salvador María, partido de Lobos

Lunes 16 de febrero, a partir de las 20:00, en las calles de Salvador María.

Concurso de disfraces y sorteos. Presentaciones de El Colo y la Banda Fest, Lalo y Pety y cierre con El Bocha Lobosco. Bono contribución de $3.000.

Más información: www.instagram.com/turismolobos

Carnaval 2026 en Goyena, Saavedra y Pigüé

Sábado 14, a las 20:00, frente a la Sociedad Española, Goyena; domingo 15, a las 20:00, en el Ferro, Saavedra; y lunes 16, a las 19:00, en el Galpón, Pigüé.

Sábado, en Goyena, feria de artesanías, DJ Fito, servicio de cantina, premios para carrozas e individuales y presentaciones artísticas. Domingo, en Saavedra, servicio de cantina, quema del Rey Momo, premios a disfraces y espectáculos musicales. Lunes, en Pigüé, murgas, baile popular, bandas locales, manualistas y emprendimientos. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/munisaavedrapigue/?hl=es

Carnaval 2026 de Saladillo

Sábado 14 y domingo 15, a las 21:00, en el centro de la ciudad.

Comparsas, batucadas, murgas, puestos gastronómicos, cantina, emprendimientos, premios y un gran cierre musical. Llevar reposera. Entrada gratuita.

Más información: https://www.facebook.com/munisaladillo

