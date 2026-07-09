jueves 09 de julio de 2026
9 de julio de 2026 - 16:32

Feria Caminos y Sabores: la provincia de Buenos Aires, presente con más de 60 productores

Del 9 al 12 de julio, en el predio de Costa Salguero en CABA, la gastronomía y los productores bonaerenses se lucen en la Feria Caminos y Sabores.

Por Agencia DIB
La Feria Caminos y Sabores es una buena ocasión para conocer los sabores de la Provincia de Buenos Aires.

La Feria Caminos y Sabores es una buena ocasión para conocer los sabores de la Provincia de Buenos Aires.

stand PBA rs
vinos rs
alfajores rs
Quesos de Dolores rs
VInos Brandsen rs
Dulce de leche Mayol rs
hummus rs
FLoreo gin junin rs

En la edición 20 de la feria internacional Caminos y Sabores, la Provincia de Buenos Aires expone sus productos, sabores, y paisajes en un stand propio de 300 metros cuadrados y con la presencia de más de 60 emprendedores, en el Pabellón Federal (islas HA, HB y GB).

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Una Feria para recorrer y saborear

La tradicional feria tiene lugar del 9 al 12 de julio, de 12 a 20 horas, en el predio de BA Ferial Costa Salguero, avenida Costanera Rafael Obligado 122, en CABA. Y el viernes 10, el stand de la Provincia de Buenos Aires tendrá como invitado especial al cocinero Juan Braceli, autor del libro Menú bonaerense, y que semanalmente publica sus recetas en dib.com.ar.

Con la tarea del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica a través de la Subsecretaría de Turismo provincial, la provincia de Buenos Aires desplegará su oferta gastronómica con degustaciones y venta al público, con descuentos y beneficios de Cuenta DNI del Banco Provincia. Además, el viernes 10, a las 15, la Provincia presentará su temporada turística invernal.

La Provincia en Caminos y Sabores

  • Bahía Blanca: Finca Oliva Olivos y Finca Nobles Caciques (aceites de oliva)
  • Berazategui: Un Rincón Vegano (alfajores)
  • Brandsen: El Abascay (quesos) y Hocino Negro (vinos).
  • Cañuelas: Lácteos Mayol (dulce de leche)
  • Coronel Dorrego: Finca Rumaroli Garbo y Olio Pampa (aceites de oliva)
  • Daireaux: La Simona (Turrones)
  • Dolores: Don Abel (alfajores) y La Narcisa (quesos)
  • General Pueyrredon: Kinturray y Adorada (mieles)
  • General San Martín: Sur (gin, vermut y destilados) y Poder Nutritivo + Shiva (alimentos)
  • Junín: Floreo (gin, vermut, destilados)
  • La Costa: La Fille des Chocolats (chocolates)
  • La Plata: Lebrel Focaccería y Bodegón (panificados) y Monje Negro (alfajores)
  • Las Heras: Las Quinas (mermeladas)
  • Mar Chiquita: Armandine (alfajores)
  • Mercedes: Silvestre DDL (dulce de leche). Fernet Cestari y Nueva Corinema (vinos)
  • Moreno: Kaiken Cultivo Natural (funghi)
  • Morón: Nero 53 (fernet)
  • Necochea: Campero (dulce de leche)
  • San Isidro: Mezcla de Frutos de la Tierra (granola)
  • San Pedro: Artesanales Facundo Srl (chacinados y embutidos)
  • Tandil: Cluster Quesero de Tandil, Vermut Picapedrero y Grupo Fraccionadores de Miel de Tandil
  • Tres Arroyos: Argelanda (harinas)
  • Vicente López: Mestizo Hummus

Fuente: Agencia DIB

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