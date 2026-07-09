Feria Caminos y Sabores: la provincia de Buenos Aires, presente con más de 60 productores

La Feria Caminos y Sabores es una buena ocasión para conocer los sabores de la Provincia de Buenos Aires.

En la edición 20 de la feria internacional Caminos y Sabores, la Provincia de Buenos Aires expone sus productos, sabores, y paisajes en un stand propio de 300 metros cuadrados y con la presencia de más de 60 emprendedores, en el Pabellón Federal (islas HA, HB y GB).

Una Feria para recorrer y saborear La tradicional feria tiene lugar del 9 al 12 de julio, de 12 a 20 horas, en el predio de BA Ferial Costa Salguero, avenida Costanera Rafael Obligado 122, en CABA. Y el viernes 10, el stand de la Provincia de Buenos Aires tendrá como invitado especial al cocinero Juan Braceli, autor del libro Menú bonaerense, y que semanalmente publica sus recetas en dib.com.ar.

Con la tarea del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica a través de la Subsecretaría de Turismo provincial, la provincia de Buenos Aires desplegará su oferta gastronómica con degustaciones y venta al público, con descuentos y beneficios de Cuenta DNI del Banco Provincia. Además, el viernes 10, a las 15, la Provincia presentará su temporada turística invernal.

La Provincia en Caminos y Sabores Bahía Blanca: Finca Oliva Olivos y Finca Nobles Caciques (aceites de oliva)

Finca Oliva Olivos y Finca Nobles Caciques (aceites de oliva) Berazategui: Un Rincón Vegano (alfajores)

Un Rincón Vegano (alfajores) Brandsen: El Abascay (quesos) y Hocino Negro (vinos).

El Abascay (quesos) y Hocino Negro (vinos).

Cañuelas: Lácteos Mayol (dulce de leche)

Lácteos Mayol (dulce de leche) Coronel Dorrego: Finca Rumaroli Garbo y Olio Pampa (aceites de oliva)

Finca Rumaroli Garbo y Olio Pampa (aceites de oliva) Daireaux: La Simona (Turrones)

La Simona (Turrones) Dolores: Don Abel (alfajores) y La Narcisa (quesos)

Don Abel (alfajores) y La Narcisa (quesos) General Pueyrredon: Kinturray y Adorada (mieles)

Kinturray y Adorada (mieles) General San Martín: Sur (gin, vermut y destilados) y Poder Nutritivo + Shiva (alimentos)

Sur (gin, vermut y destilados) y Poder Nutritivo + Shiva (alimentos)

Junín: Floreo (gin, vermut, destilados)

Floreo (gin, vermut, destilados) La Costa: La Fille des Chocolats (chocolates)

La Fille des Chocolats (chocolates) La Plata: Lebrel Focaccería y Bodegón (panificados) y Monje Negro (alfajores)

Lebrel Focaccería y Bodegón (panificados) y Monje Negro (alfajores)

Las Heras: Las Quinas (mermeladas)

Las Quinas (mermeladas) Mar Chiquita: Armandine (alfajores)

Armandine (alfajores) Mercedes: Silvestre DDL (dulce de leche). Fernet Cestari y Nueva Corinema (vinos)

Silvestre DDL (dulce de leche). Fernet Cestari y Nueva Corinema (vinos)

Moreno: Kaiken Cultivo Natural (funghi)

Kaiken Cultivo Natural (funghi) Morón: Nero 53 (fernet)

Nero 53 (fernet) Necochea: Campero (dulce de leche)

Campero (dulce de leche) San Isidro: Mezcla de Frutos de la Tierra (granola)

Mezcla de Frutos de la Tierra (granola) San Pedro: Artesanales Facundo Srl (chacinados y embutidos)

Artesanales Facundo Srl (chacinados y embutidos) Tandil: Cluster Quesero de Tandil, Vermut Picapedrero y Grupo Fraccionadores de Miel de Tandil

Cluster Quesero de Tandil, Vermut Picapedrero y Grupo Fraccionadores de Miel de Tandil

Tres Arroyos : Argelanda (harinas)

: Argelanda (harinas) Vicente López: Mestizo Hummus Fuente: Agencia DIB

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