Feria Caminos y Sabores: la provincia de Buenos Aires, presente con más de 60 productores

En la edición 20 de la feria internacional Caminos y Sabores, la Provincia de Buenos Aires expone sus productos, sabores, y paisajes en un stand propio de 300 metros cuadrados y con la presencia de más de 60 emprendedores, en el Pabellón Federal (islas HA, HB y GB).
Una Feria para recorrer y saborear
La tradicional feria tiene lugar del 9 al 12 de julio, de 12 a 20 horas, en el predio de BA Ferial Costa Salguero, avenida Costanera Rafael Obligado 122, en CABA. Y el viernes 10, el stand de la Provincia de Buenos Aires tendrá como invitado especial al cocinero Juan Braceli, autor del libro Menú bonaerense, y que semanalmente publica sus recetas en dib.com.ar.
Con la tarea del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica a través de la Subsecretaría de Turismo provincial, la provincia de Buenos Aires desplegará su oferta gastronómica con degustaciones y venta al público, con descuentos y beneficios de Cuenta DNI del Banco Provincia. Además, el viernes 10, a las 15, la Provincia presentará su temporada turística invernal.