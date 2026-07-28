"Por Anita, por todos": vecinos de Necochea convocan a una marcha por la construcción de la Autovía 88

La comunidad de Necochea se movilizará este sábado 1º de agosto para recordar a Anita Peralta Rondanina, fallecida en un evento vial días atrás, y con el fin de avivar el reclamo por la concreción el proyecto de la construcción de una autovía en la Ruta Provincial 88.

Madre de joven fallecida en siniestro vial: "Voy a luchar por la autovía para que nadie más muera en la ruta 88"

La convocatoria se realizará desde las 17 en la Plaza Dardo Rocha bajo el lema “Por Anita. Por todos. Autovía 88 para la vida” , e invita a quienes se sumen a llevar una vela por la memoria de Anita y las víctimas de sinestros viales.

La marcha busca acompañar a Andrea Rondanina, madre de Anita, y a toda su familia, quienes transformaron el dolor por la pérdida de la joven en un firme pedido para que se concrete una obra cuyo reclamo lleva décadas.

El fallecimiento de Anita, como consecuencia de un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 88, generó una profunda conmoción no solo en Necochea, sino también en toda la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional.

El caso, además, volvió a poner en el centro del debate la necesidad de realizar inversiones que garanticen una circulación más segura en una ruta que, a lo largo de los años, se ha cobrado numerosas vidas.

La Ruta Provincial 88 conecta Mar del Plata con Quequén a lo largo de unos 125 kilómetros y constituye un corredor estratégico para el transporte de la producción, la actividad turística y el tránsito cotidiano de miles de personas. El crecimiento del flujo vehicular de las últimsa décadas contrasta con una infraestructura que, desde hace años, es señalada como insuficiente para la demanda actual.

Katopodis anunció que presentará nuevo proyecto

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, anunció días atrás en una visita a la ciudad de Necochea que el gobierno provincial elaborará un proyecto para transformar en autovía la Ruta Provincial 88.

Katopodis hizo el anuncio durante una entrevista con Ecos Diarios, de Necochea, luego de reunirse con la madre de Ana Peralta Rondanina. "Estuve con la mamá de Ana. Ella me pidió una entrevista y, por supuesto, coordinamos rápidamente para encontrarnos. Conocía el caso, muy triste y muy doloroso, desde que ocurrió", expresó el funcionario al medio necochense.

Katopodis dijo que le explicó a la mujer el anuncio que luego le hizo a Ecos Diarios sobre el reclamo por la ruta. "Lo que le manifesté es la posibilidad de dar un primer paso. ¿Cuál es? Tener un proyecto que sea viable para la doble vía de la Ruta 88", afirmó el ministro.

Fuente: Agencia DIB