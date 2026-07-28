Trenque Lauquen: anunciaron la inscripción para viviendas municipales de Círculo Cerrado

Quedó abierta en Trenque Lauquen la inscripción para 38 viviendas de Círculo Cerrado que se construyen con fondos municipales. Así lo anunció el intendente Francisco Recoulat , que retomó “una política pública histórica del Municipio”.

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De acuerdo con un comunicado de la Intendencia, el sistema “responde a una demanda de la comunidad y es prácticamente única en el país, por sus características y forma de financiación a valores por debajo de mercado”.

El intendente brindó este martes todos los detalles sobre el proceso para anotarse a través de la página web oficial del Municipio, los requisitos, los valores y las cuotas, el sistema de financiamiento y la modalidad de adjudicación en una conferencia de prensa en el Auditorio del Centro Cívico, junto al secretario Legal y Técnico Gustavo Marchabalo y el director de Sistemas Luis Carabelli.

La inscripción permanecerá abierta desde este martes hasta el lunes 31 de agosto , inclusive. Se realizará de manera 100% online a través de la página web oficial de la Municipalidad de Trenque Lauquen: https://www.trenquelauquen.gov.ar/viviendascirculocerrado/ .

El intendente Francisco Recoulat, junto al secretario Legal y Técnico Gustavo Marchabalo y el director de Sistemas Luis Carabelli.

Herramienta

Durante el anuncio, el intendente destacó que el programa representa “una herramienta para dar respuesta a una de las principales demandas de la comunidad” y remarcó “el esfuerzo económico y financiero que realiza el Municipio para poder ejecutar la obra y ofrecer valores accesibles y en cuotas, que permitan concretar el sueño de la casa propia mediante un sistema transparente”.

“Es un esfuerzo económico enorme para el Municipio, pero sabemos que hay una demanda de la comunidad”, afirmó Recoulat, y agradeció “a los vecinos que pagan sus tasas, al equipo técnico municipal y al Honorable Concejo Deliberante, que aprobó el Presupuesto municipal que incluía este plan de viviendas”.

En este sentido, aseguró que “este programa no invalida que haya otros programas, de hecho, nos encontramos gestionando programas habitacionales con otros estamentos del Estado, estamos trabajando con el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, que encabeza Silvina Batakis, y el Instituto Provincial de la Vivienda en la posibilidad de avanzar en la firma de un convenio para complementar este programa”.

“Durante estos años hemos logrado mantener el equilibrio fiscal y sostener un importante plan de obras públicas en todas las localidades del distrito. Hoy esa administración responsable también nos permite avanzar con un nuevo plan municipal de viviendas”, señaló el jefe comunal.

Asimismo, destacó que “la situación económica es compleja, pero decidimos llevar adelante este programa con fondos municipales”, y señaló que “Trenque Lauquen es uno de los pocos municipios del país en llevar adelante un programa de esta magnitud, con una inversión que solamente en la parte edilicia supera los 2.300 millones de pesos”.

Inscripciones

La inscripción permanecerá abierta desde este martes hasta el lunes 31 de agosto y se deberá realizar únicamente de manera online a través del sitio web oficial del Municipio, en forma libre y gratuita.

Los interesados deberán completar el formulario correspondiente y presentar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos.

Para acceder al formulario, el aspirante deberá ingresar en el segmento de Construcción de 38 viviendas por Círculo Cerrado en la página web del Municipio, hacer click en el link de inscripción, elegir entre ARCA o Mi Argentina, colocar usuario y contraseña para acceder al Portal Ciudadano municipal, tocar en el botón de Círculo Cerrado y continuar paso a paso completando todos los casilleros y cargando toda la documentación requerida.

“Es importante contar con la documentación requerida previamente lista para realizar fácilmente el trámite online. Una vez completada correctamente toda la información el sistema le dará al usuario una constancia de inscripción y enviará una copia al mail declarado”, se afirmó.

Destinatarios

El programa está destinado a distintos grupos de aspirantes:

Grupos familiares con o sin hijos: 28 viviendas (25 en Trenque Lauquen y 3 en 30 de Agosto).

Personas solas: 8 viviendas (7 en Trenque Lauquen y 1 en 30 de Agosto).

Personas con discapacidad: 2 viviendas (1 en Trenque Lauquen y 1 en 30 de Agosto).

Requisitos

Entre los principales requisitos para participar se encuentran:

Ser mayor de edad.

No ser propietario de otro inmueble.

Acreditar ingresos suficientes mediante recibos de sueldo y/o facturación de los últimos 12 meses para trabajadores autónomos, conforme a lo establecido en la Ordenanza Nº 891/94.

Acreditar domicilio no menor a cinco (5) años en el distrito de Trenque Lauquen. En el caso de personas nativas, deberán acreditar una residencia actual no menor a dos (2) años.

Presentar una garantía real consistente en un inmueble libre de gravámenes e inhibiciones.

En el caso de personas con discapacidad, presentar la documentación oficial emitida por autoridad competente que acredite dicha condición.

Valor de la vivienda y forma de pago

El valor del terreno es de $ 16.335.000 incluyendo las obras de infraestructura para acceder a los servicios públicos básicos. Los lotes contarán con la infraestructura para agua por red, cloacas, cordón cuneta, tendido eléctrico y alumbrado público.

En tanto que el valor de la vivienda propiamente dicha se fijó en $ 59.936.492. El valor total de cada vivienda con el terreno con servicios será de $ 76.271.492.

De acuerdo al decreto 1939/26 que enmarca el actual Círculo Cerrado, el sistema prevé una forma de pago con un anticipo del 30% del valor total de la vivienda, equivalente a $ 22.881.447,60, que podrá abonarse en seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas, de $ 3.813.574,60 cada una.

El saldo restante, de $ 53.390.044,40, se abonará en 120 cuotas mensuales y consecutivas, a partir de la entrega de la casa. El valor de cada cuota al día de hoy es de $ 444.917,03 y se actualizará cada tres meses de acuerdo con la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) publicado por el INDEC.

Las viviendas

El programa contempla la construcción de 38 viviendas de 58,27 metros cuadrados, de las cuales 33 estarán ubicadas en la ciudad de Trenque Lauquen y 5 en la localidad de 30 de Agosto. Las obras ya se encuentran en ejecución y el plazo estimado de construcción es de 15 meses.

Las viviendas se construyen mediante el sistema tradicional y contarán con dos dormitorios, un baño completo y cocina-comedor integrada, diseñada como un espacio único y luminoso.

Sorteo público

Una vez finalizada la inscripción, el Municipio publicará un listado provisorio con todas las personas inscriptas que completaron correctamente el trámite online. Este listado ingresará en un período de observaciones y/o impugnaciones dentro de un plazo máximo de 10 días.

Posteriormente, se realizará el sorteo público con fecha a confirmar, transmitido de manera oficial a través de las redes sociales del Municipio y los medios de comunicación con la presencia de un Escribano Público.

Luego del sorteo, se publicará el listado de los preadjudicatarios titulares y suplentes.

La Dirección de Asuntos Legales del Municipio iniciará el proceso de análisis exhaustivo de la documentación presentada para confeccionar el listado final.

Finalmente, se publicará el listado final de los adjudicatarios de cada vivienda.

Fuente: Agencia DIB