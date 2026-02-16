lunes 16 de febrero de 2026
16 de febrero de 2026 - 08:57

El Paraíso, el Pueblo Turístico de Ramallo que sedujo a Jorge Luis Borges

A 200 kilómetros del AMBA y 11 de la ciudad de Ramallo, El Paraíso concilia la típica paz del campo con historia y literatura.

Por Agencia DIB
El Castillo, símbolo de El Paraíso que está presente en el escudo del municipio de Ramallo.


La estación de El Paraíso hoy está abandonada.


La majestuosa mansión de La Rivera, donde Borges fue bibliotecario.


Quienes conocen El Paraíso son seducidos por la tranquilidad del campo.


La Vuelta de Obligado está cerca de El Paraíso.


La Capilla de El Paraíso va a cumplir 102 años.


Algunos comercios de El Paraíso se conservan intactos.



Quienes lo conocen dicen que el Pueblo Turístico El Paraíso tiene su nombre bien puesto. Es una pequeña localidad rural a unos 11 kilómetros de la ciudad de Ramallo con poco más de 500 habitantes que, como tantas otras, tomó forma con la llegada del tren.

La inauguración oficial de la Estación El Paraíso fue el 1° de febrero de 1883, en la línea del Ferrocarril Central Argentino que iba de Buenos Aires a Rosario. Se eligió ese nombre por la estancia cercana, pero a su vez ésta había sido bautizada así por la cantidad de árboles de paraíso -ese que da las famosas bolitas verdes- que había en la zona, “la zona de los paraísos”.

estación El Paraíso rs
La estación de El Paraíso hoy está abandonada.

El Paraíso de los intelectuales

Está cerca de la Vuelta de Obligado, el recodo del Paraná donde las fuerzas argentinas hicieron frente a la flota anglo francesa en 1845. Pero en El Paraíso también están las huellas de grandes plumas, como la del poeta Rafael Obligado -cuyo castillo de estilo europeo todavía es orgullo de la zona- y nada menos que la de Jorge Luis Borges.

Haciendo un poco de historia, se sabe que El Paraíso se destacó como un espacio cultural ya que varias personalidades de la historia argentina -además de los mencionados Obligado y Borges- como Bartolomé Mitre, Fermín Estrella Gutiérrez, Lía Simaglia de Espinosa, Leopoldo Lugones y Pedro Miguel Obligado lo visitaban asiduamente.

castillo la rivera rs
La majestuosa mansión de La Rivera, donde Borges fue bibliotecario.

Se reunían en las estancias El Castillo, la del poeta gauchesco Rafael Obligado, y La Rivera, de la pintora María Obligado y de su esposo, el escritor Francisco Soto y Calvo.

El Castillo fue construido en las barrancas del Río Paraná en 1896 y se caracteriza por un estilo romántico y ambientación gótica. Cuenta con tres pisos con ventanales ojivales, 24 habitaciones y seis baños. Actualmente, los visitantes no pueden acceder a ella, es una propiedad privada donde viven descendientes de Obligado. El Castillo es tan importante para la historia de Ramallo que está en el escudo de la ciudad.

Jorge Luis Borges, el joven bibliotecario

EL PARAISO 3 rs
Quienes conocen El Paraíso son seducidos por la tranquilidad del campo.

La Rivera, por su parte, perteneció a la pintora María Obligado y su esposo, el escritor Francisco Soto y Calvo. En esta estancia, durante unos meses Borges ejerció su profesión de bibliotecario.

El gran escritor viajaba en tren desde Retiro hasta la estación El Paraíso -la anterior a Ramallo- donde un carruaje lo llevaba hasta la estancia. La Rivera tenía una biblioteca fantástica, como casi no había en la ciudad de Buenos Aires. El joven Borges se quedaba en el Palacio -así lo llamaban- para participar de las tertulias literarias y musicales que allí se realizaban.

EL PARAISO 2 rs
La Vuelta de Obligado está cerca de El Paraíso.

Hasta que el dueño de casa -Soto y Calvo- lo invitó a retirarse al encontrarlo departiendo con una señorita en un cuarto oscuro, supuestamente revelando unos rollos fotográficos. Se dice que llamó al conductor de su carruaje quien de inmediato llevó a Jorge Luis a la estación. Por suerte para nuestro genial escritor hace un siglo el tren tenía mejor frecuencia que ahora, cuando pasa una vez al día -y no siempre-. Además, claro está, ya no se detiene en El Paraíso cuya otrora hermosa estación está semiderruida.

Años después, en 1945, la mansión --La Rivera-- fue demolida para vender su estructura de hierro, que por entonces tenía un alto valor comercial. El Palacio que había recibido a una generación de intelectuales terminó en un depósito de chatarra.

Un día en El Paraíso

EL PARAISO rs
Un típico almacén de ramos generales de El Paraíso.

Un típico almacén de ramos generales de El Paraíso.

  • Aunque está abandonada, vale la pena conocer la antigua Estación, de estilo inglés y próxima a cumplir un siglo y medio. También el tanque de agua que utilizaban las locomotoras a vapor y el "molino retorcido".
  • La Capilla Sagrado Corazón de Jesús, de 1924, tiene un pintoresco estilo colonial.
  • Arroyo Las Hermanas: cuenta con campings y una zona de pequeñas cascadas artificiales muy relajantes.
  • El pueblo es conocido por su comida casera. Hay almacenes de ramos generales y casonas que ofrecen generosos almuerzos criollos.
  • Club El Ombú: corazón del pueblo y sede de todas las penas.
  • La Estancia Estrella Federal, una de las más hermosas del norte bonaerense.
  • Día de la Independencia (9 de Julio): Esta es la fecha más importante para el pueblo que se luce con una gran fiesta popular con desfile de gauchos, carreras de sortija y folklore.
  La Capilla de El Paraíso va a cumplir 102 años.
    La Capilla de El Paraíso va a cumplir 102 años.

Cómo llegar a El Paraíso

Desde el AMBA son aproximadamente unos 200 kilómetros por la RN 9. Hay un camino de tierra consolidado o todo asfaltado si se llega por la ciudad de Ramallo, aunque hay que hacer unos 30 kilómetros más.

Fuente Agencia DIB

