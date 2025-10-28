El mes de la Tradición llega con folklore, vida rural y mucho asado

Noviembre comienza en la provincia de Buenos Aires con una agenda repleta de propuestas gastronómicas, productivas y sobre todo, que conmemoran la tradición , cuyo día es el 10 de noviembre, en honor al nacimiento de José Hernández, el autor del "Martín Fierro".

El país de la miel: auge exportador y sello bonaerense en la apicultura argentina

Madariaga: la Fiesta del Talar celebra sus 30 años con una semana de tradición gaucha

Del Jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre, en el Predio Municipal Puesto La Invernada, Ruta 74 km 5,5.

Prueba de riendas con más de 1.800 potros, desfile de emprendados y tropillas entabladas, peña, baile todas las noches y gastronomía criolla. Entrada arancelada.

4° Fiesta de la Tradición y el Asado en Lobos

Viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, desde el mediodía, en el Parque Municipal.

Viernes, noche de guitarreada y fogón. Sábado y domingo, Concurso del Mejor Asado a la Estaca, apertura con más de cien bailarines en escena, entrega de reconocimientos a caballos premiados en distintas competencias, muestra de adiestramiento libre, artistas en vivo, ballet folclórico, gastronomía criolla, feria de artesanías, puestos gastronómicos y viveros. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/cultura_lobos/

142° Aniversario de Olascoaga, partido de Bragado

Sábado 1, a las 21:00, en el salón de eventos de la comunidad Mapuche y domingo 2, a las 10:45, en el predio del ferrocarril de Olascoaga.

Sábado, actuación de Marcelo Siri, Amistad Chamamecera, Bernardo Caputo, Sentimiento del Monte y Rancho Apa. Servicio de cantina con entrada arancelada. Domingo, encuentro de peñas, desfile institucional, reconocimiento a colaboradores, inauguración del salón y pruebas de riendas. A las 18:30, espectáculo de Ivan Emiliano y Kino. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/elgalpondelacomunidadmapuche/

Fiesta del Pueblo - Suipacha

Fiesta del Pueblo en Suipacha

Sábado 1 y domingo 2, desde el mediodía, en diferentes espacios físicos de Suipacha.

Actividades culturales sobre escenario mayor -ubicado en la plaza central-, espectáculos en vivo, desfile de centros tradicionalistas con la participación de más de 200 jinetes, almuerzo criollo en el Centro Tradicionalista, artistas, patio gastronómico y feria de artesanías. En el marco del 161 aniversario de Suipacha. Entrada gratuita.

Más información:www.instagram.com/municipalidad_de_suipacha/

10° Encuentro del Budín en Argerich, partido de Villarino

Fecha, hora y lugar: Sábado 1, a las 11:00, en el predio del ferrocarril.

Desfile tradicional gaucho y de autos antiguos, artesanías y emprendimientos, presentación de peñas, artistas locales y venta de budines artesanales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DQHBf5RjsyQ/?img_index=2

Fiesta del Isleño El Río Nos Une en Campana

Sábado 1, desde las 12:00, en la Casa de Turismo e Islas Campana, Manuel Iglesias S/N.

El festival muestra el trabajo de los isleños campanenses y honra a los habitantes de la islas del Delta del Paraná. Habrá puestos gastronómicos, feria de productores, artesanías, artistas locales y colocación de un mural con materiales autóctonos del lugar. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/campanagov -

Florencio Verela - frutillas

Fiesta de la Frutilla 2025 en Florencio Varela

Domingo 2, a partir de las 10:00, en el Museo Guillermo Hudson.

Puestos de productores frutilleros, emprendimientos, food truck, artistas y talleristas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/varelamunicipio/-

8º Fiesta del Sabor Alemán en el Pueblo Turístico Arboledas, Daireaux

Domingo 2, a partir de las 10:00, en Arboledas.

Tercer concurso de cocina con importantes premios, espectáculo del espiche, cerveza artesanal y comidas típicas alemanas. Espectáculos musicales con el conjunto de danzas Vesna (Alemania, Eslovenia y Ex-Yugoslavia) y Dúo Camino. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Daireaux y la Delegación Municipal de Arboledas.

Más información: https://daireaux.gob.ar/arboledas-domingo-12-de-octubre/

ARBOLEDAS

1° Fiesta del Juguete Artesanal en Rawson, partido de Chacabuco

Domingo 2, a las 14:30, en la plaza San Martín.

Talleres de construcción de juguetes con materiales reutilizados, calle de juegos, paseo de juguetes artesanales, estación sustentable, espacio de literatura infantil, intervenciones artísticas, feria de artesanías, exposición de juguetes de colección, gastronomía y conversatorio “Hacia un consumo sustentable de juegos y juguetes”. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestadeljugueteartesanal/

129° Aniversario de Florentino Ameghino

Domingo 2, desde las 16:30, en la plaza principal.

Desfile de instituciones, acto protocolar, espectáculos de artistas y danzas locales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/gobiernoameghino/

Fiesta del Peón Rural en Saforcada, partido de Junín

Domingo 2 de noviembre, desde la mañana, en Saforcada.

Desfile, juego de riendas, carrera de sortijas, almuerzo criollo y espectáculos en vivo. Actuarán Engualichados, Alma Romero, Nuevos Sueños, Escuela de Danzas Lirolay y Camperito y Reserva.

Más información:https://www.instagram.com/juninturismo/

7° Fiesta del Asado Criollo en Bordenave, partido de Puan

Domingo 2, a partir de las 08:00, predio de la fiesta.

Concurso de asadores en pareja, espectáculos, paseo de artesanías, patio de comida, peña Danza y Sentimiento, agrupación bombos Santa Teresa, taller de danza Bordenave y Kumara folclore. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/stories/turismopuan/

2° Guaminí Cocina

Sábado 1, desde el mediodía, en Lago del Monte.

Jornada con sabores y música en familia. Cocineros y espectáculos en vivo, puestos gastronómicos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/guaminicocina/

4º ÑAM 2025 en Coronel Suárez

Sábado 1 y domingo 2, desde las 17:00, en el Mercado de las Artes.

Paseo gastronómico gourmet con productos regionales, degustaciones, sorteos, catas, clases de cocina y música en vivo a cargo de artistas locales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/suarezmunicipio/

4° Kermesse Rural y 3° Concurso de Asado en Tandil

Sábado 1 y domingo 2, de 10:00 a 21:00, en el Parque de la Industria y el Comercio.

Feria de emprendimientos rurales, degustaciones, juegos para la familia, espectáculos teatrales y folclóricos. Cantinas a cargo de clubes de la Liga Tandilense de Fútbol. El concurso se realizará en base a asado de carne vacuna, al asador en cruz, respetando la cultura gastronómica de los pueblos rurales. Entrada gratuita.

Más información: www.tandil.gov.ar/novedades/576205

2° Fiesta de la Galleta de los Pueblos en Dufaur, Saavedra

Domingo 2, a las 11:00, en el Parque Municipal Dufaur.

Corredor gastronómico "Tradición y Sabores", degustaciones de galleta, exposición de autos y motos, espectáculos en vivo con artistas locales, patio gastronómico y paseo de emprendedores, artesanías y manualistas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismosaavedrapigue/

12º Encuentro Provincial de Cerámica Negra en Las Flores

Viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, desde las 14:00, en la Secretaría de Cultura de Las Flores, General Paz 570.

Exposiciones de destacados ceramistas de Buenos Aires, charla sobre los pueblos originarios a cargo de Sergio Smith, talleres sobre técnicas como torno, silbatos, tratamiento de superficies, sigillatas, barbotina y construcción de hornos. Inscripción arancelada: $10.000. Incluye un guiso carrero el día domingo.

Más información: www.instagram.com/culturalasflores/

Mercedes Flota 2025

Sábado 1, a las 15:00, en el Parque Municipal.

Actividades interactivas, paseos temáticos, bandas en vivo y el esperado espectáculo Night Glow, donde los globos iluminan la noche con un espectáculo de luces, colores y música. Entrada arancelada. Fechas alternativas en caso de lluvia o vientos fuertes: 02/11, 15/11 o 16/11.

Más información: https://flotatour.com.ar/

18° Encuentro Nacional Chevrolet en Junín

Sábado 1 y domingo 2, desde el mediodía, en el Parque Natural Laguna de Gómez.

Caravana por el parque y el autódromo, juegos de destreza, cena show, bandas en vivo, sorteos y desayuno. Entrada gratuita. Cena arancelada. Organiza Chivo Club Junín.

Más información: https://junin.tur.ar/events

21º Retiro Internacional de Yoga & Meditación en Necochea

Viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, durante todo el día, en el camping de UATRE.

Prácticas y técnicas de maestros, linajes de diferentes corrientes, sesiones impartidas por disertantes de Rusia, Inglaterra, Eslovaquia, Alemania, Uruguay, Bolivia. Maestros de Natha Yoga que desarrollarán conocimientos ancestrales. Programa de actividades gratuitas para quienes lleguen a la ciudad del 31 de octubre al domingo 2. Podrán aprovechar el paquete de alojamiento, hacer yoga en la playa, caminatas y observación del amanecer.

Más información: www.escueladenathayoga.com.ar/

Mes de la Tradición en San Vicente

Sábado 1, a las 18:00, en el Paseo del Bicentenario.

Presentación de Marta Suint, José Curbelo, David Tokar, Saturno Santana, Luciano Bares, Aron Juárez, Juan Lalanne y Emanuel Gaboto. Especial reconocimiento al payador uruguayo Juan Carlos López. En caso de lluvia se realiza en el Galpón de las Artes. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/sanvicenteculturaenred_2020/

9º Juntada La Oxidada en Álvarez Toledo, Saladillo

Sábado 1 y domingo 2, desde las 10:00, en Álvarez Toledo.

Bandas en vivo, food trucks, autojumple, remates, Oxifest y sorteos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/juntadalaoxidada/

Celebrar Colón 2025

Domingo 2, desde las 16:00, en el Polo Cultural.

En el marco de los festejos por el 133 aniversario del partido de Colón, se presentarán Milena Salamanca y cerrará Chelo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/lamunidecolon/ -

65° Caravana de la Primavera en Mar del Plata, General Pueyrredón

Domingo 2, a las 08:00, desde la Parroquia San José, Matheu 3349.

Tradicional caravana en bicicleta, presidida por la imagen de la Virgen María, desde la avenida Independencia hasta el faro de la ciudad. Habrá bandas en vivo. Actividad gratuita. Bono contribución a beneficio: $3000.

Más información: www.instagram.com/caravanamdp/ -

Napa Vuelve a Correr en Napaleofú, Balcarce

Fecha, hora y lugar: Sábado 1, a las 20:30, en Napaleofú.

Carrera nocturna que se realiza en las distancias caminantes 5 kilómetros, y corredores en 8 y 15 km. Servicio de cantina. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/elfogonnapaleofu/