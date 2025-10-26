Madariaga: la Fiesta del Talar celebra sus 30 años con una semana de tradición gaucha

La Fiesta del Talar, toda una tradición en General Madariaga. (Foto: El Mensajero de la Costa)

La trigésima edición de la Fiesta del Talar , un clásico de la tradición gaucha, comienza este lunes 27 de octubre en el predio La Invernada, ubicado sobre la Ruta 74, en el kilómetro 5.5, entre General Madariaga y Pinamar. Las jineteadas, destrezas criollas y shows folklóricos se extenderán toda la semana, hasta el domingo 2 de noviembre.

A pesar de las intensas lluvias de las últimas horas, que superaron los 60 milímetros y complicaron temporalmente el acceso al campo, los organizadores confían en que las condiciones meteorológicas mejorarán para recibir a los miles de visitantes de la región y de todo el país que año a año se dan cita en este emblemático evento.

La organización, que mantiene el espíritu original de su fundación en 1994 por el tropillero Carlos Isla, ha preparado un programa exhaustivo que se desarrollará a lo largo de toda la semana, hasta el domingo 2 de noviembre.

La apertura del lunes 27 estará marcada por una cabalgata que partirá desde la rotonda de General Madariaga hacia el Talar, seguida de un almuerzo para los participantes, un torneo de truco y un baile.

Las actividades continuarán el martes 28 con una exhibición de lazo, un partido de fútbol entre “Jinetes de la provincia vs. Jinetes de afuera” y una rueda de petisos.

El miércoles 29 estará dedicado a la mansedumbre, con pruebas de Caballos de Pecho Atados al Zulki y Caballos Camperos, finalizando con una Jineteada en Bastos con Encimera.

Para el jueves 30 se anuncia la Jineteada en Grupa, la presentación de “Ailín, la encantadora de caballos” y la desafiante Encimera Pelada.

El viernes 31 será el turno de la Final de Clasificados de la categoría Mansos, junto a las pruebas de Guero Tendido y Clina

El sábado 1 se vivirá la emocionante Prueba de Deriendas de Potros, Agarrados para el Talar, y la Rueda de Criadores.

El domingo 2, último día, ofrecerá una Rueda en Bastos, la exhibición de Tropillas Entabladas y la coronación del “Jinete Más Parejo en las 5 Categorías”. La gran final será por la tarde con los clasificados en la categoría Potros, Agarrados para el Talar.

Los artistas que estarán en Madariaga

Cada jornada contará con una amplia oferta musical en la carpa ¡Pa’ Tranca Me Gusta el Palo!. Entre los artistas confirmados se encuentran Los Carrera, Los Viejos Lobos, Los Auténticos, Diamante II, Grupo Campero Bolivar, Estilo Propio, Sin Rumbo, La Voz Del Acordeón, Vieja Escuela, Los Hermanos Díaz, La Ida, Dante Vera Y Su Conjunto, Perla Negra, Los Hidalgo, Va Con Ritmo, Germán Alejandro Y Su Grupo, Ángeles Del Amor y Damián Ramirez.

Además, la “Peña del Talar” del viernes 31 presentará a Carlos Marquesini y Los Pangi, y el “Patio del talar” del martes 28 tendrá como protagonista a Eugenia Quevedo.