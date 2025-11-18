martes 18 de noviembre de 2025
18 de noviembre de 2025 - 11:06

Con tres tenistas bonaerenses, Argentina se ilusiona en la final de la Copa Davis

Los bonaerenses Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Horacio Zeballos, más los porteños Francisco Cerúndolo y Andrés Molteni, en la final de la Copa Davis.

Por Agencia DIB
El plantel argentino de la Copa Davis.

En Bolonia, Italia, el seleccionado argentino es uno de los ocho que pelearán por la mítica Ensaladera de Plata de la Copa Davis, con un plantel integrado por tres tenistas bonaerenses. El equipo de Javier Frana está conformado por el platense Tomás Etcheverry y dos marplatenses, Francisco Comesaña y Horacio Zeballos, además de los porteños Francisco Cerúndolo y Andrés Molteni.

El torneo de eliminación directa comienza este martes 18 y se define el domingo 23.

Los partidos de la Copa Davis

Francia vs. Bélgica - Martes 18 de noviembre a las 12 (hora argentina).

Italia vs. Austria - Miércoles 19 de noviembre a las 12.

España vs. República Checa - Jueves 20 de noviembre a las 6.

Argentina vs. Alemania - Jueves 20 de noviembre (no antes de las 12)

El sábado serán las semifinales y el domingo la final.

El primer rival de Argentina

Bajo la capitanía de Michael Kohlmann, así es el plantel de Alemania: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff y Yannick Hanfmann, en singles, y Kevin Krawietz y Tim Puetz, en dobles.

