Pigüé: con más de 20 mil huevos, se viene la fiesta de la Omelette Gigante

El domingo 7 de diciembre, desde las 10, el Parque Fortunato Chiappara será el escenario de la Omelette Gigante Gratuita, una fiesta que cada año atrae a miles de visitantes y que cumple su 26ª edición en coincidencia con el aniversario de Pigüé

La protagonista, como siempre, será la imponente omelette elaborada por la Cofradía Mundial de los Caballeros de la Omelette Gigante . Para esta edición se romperán más 20.000 huevos , que serán batidos y cocinados en una sartén de 4,30 metros de diámetro , junto con jamón, perejil y cebollita de verdeo. La preparación permitirá servir unas 8.000 porciones , todas gratuitas.

La ceremonia tiene sus raíces en Francia y se replica en países como Bélgica, Canadá, Estados Unidos y las Islas de Nueva Caledonia. Es fundamental la precisión y la coordinación del equipo: 5 grandes maestros, 40 caballeros, 20 cofrades y 20 ayudantes participan del proceso.

A pesar de las dimensiones, la rotura y batido de los huevos demanda apenas 45 minutos, y otros 45 minutos después comienzan a servirse las primeras porciones, un clásico que el público espera con entusiasmo cada año.

Cabecera del partido de Saavedra y al pie de las sierras de Cura Malal, Pigüé fue fundada por inmigrantes franceses un 4 de diciembre de 1884. Estos colonos eran cuarenta familias occitanas procedentes del Departamento de Aveyron. De allí vino una peculiar festividad. Se trata de la Fiesta del Omelette gigante, que este año cumple veinticinco años de sabor y festejo.

Omelette Gigante y con historia

La Omelette Gigante Gratuita de Pigüé comenzó en 1973, en la localidad francesa de Bessières. Se recibían huevos en donación y se compartía entre quienes lo necesitaban, como una forma de celebrar la Pascua. Los fundadores se propusieron llevar la ceremonia a otros lugares del mundo, y así llegó a Pigüé, que es la cofradía más joven y la única de América del Sur.

La primera vez que realizaron la omelette gigante en el partido de Saavedra fue en el año 1999, cuando se rompieron 5000 huevos. Este año se quintuplicará la cantidad.

Los huevos se baten con taladros que tienen cada uno un batidor fabricado especialmente. Las espátulas son de madera, de dos metros de largo. La sartén tiene 4,3 metros de diámetro y fue fabricada en Tres Arroyos por una empresa que se dedica, en realidad, a la fabricación de camiones de tanque.

Obviamente, si hay omelette, debe haber pan. Y los habrá caseros, de 3,30 metros de largo y 30 kilos. Celíacos no abstenerse: también se horneará un pan especial para ellos, y la omelette se cocina en otro sartén.