miércoles 03 de diciembre de 2025
3 de diciembre de 2025 - 09:05

Azcuénaga, el nostálgico Pueblo Turístico de San Andrés de Giles

Con 145 años de historia y a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Azcuénaga es un viaje al pasado y a la buena mesa.

Por Agencia DIB
La estación es el corazón de Azcuénaga. (@turismopba)

Azcuénaga es una joya del turismo rural bonaerense, en el partido de San Andrés de Giles, y se encuentra a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene unos 300 habitantes y fue fundado el 1 de abril de 1880, con la inauguración de la estación del ferrocarril.

Azcuénaga -uno de los 39 Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires elegios por la Subsecretaría de Turismo- parece detenido en el tiempo y allí reside su principal encanto para pasar un día o un fin de semana de tranquilidad. Y sin usar el auto ya que todo puede recorrerse de a pie.

Imperdibles de Azcuénaga

* La estación del ferrocarril: como en todo pueblo turístico, es el corazón.

* La capilla Nuestra Señora del Rosario: Construida a principios del siglo XX (su piedra fundamental fue en 1902), tiene un estilo neorrománico y un altar traído de Zaragoza.

* El Club Social y Deportivo Apolo, que ya cumplió 125 años y ofrece una pileta semiolímpica.

* Las casonas centenarias: El pueblo conserva muchas casas construidas por albañiles italianos a principios del siglo XX, como la Antigua fonda Sforzini, el conventillo de Casa Terrén, la sastrería La Porteña, la panadería La Moderna y el almacén de ramos generales Casa Terrén y Cía.

La mesa siempre está servida

Al igual que lo sucedido con otros Pueblos Turísticos como Uribelarrea o Carlos Keen, Azcuénaga se convirtió en un polo gastronómico, con cocina de campo y bodegones. También hay una riquísima panadería artesanal, como la centenaria La Emilia, donde se siguen usan hornos a leña originales.

Cómo llegar

Desde el AMBA hay que tomar por la RN Nº7 hasta la ciudad de San Andrés de Giles y desde allí por un camino asfaltado. También se puede ir por la RN N°8, hasta el kilómetro 98, a la altura de la localidad de Solís, y allí tomar por un acceso de asfalto, aunque los primeros 800 metros son de tierra.

