Azcuénaga, el nostálgico Pueblo Turístico de San Andrés de Giles

Azcuénaga es una joya del turismo rural bonaerense, en el partido de San Andrés de Giles, y se encuentra a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene unos 300 habitantes y fue fundado el 1 de abril de 1880, con la inauguración de la estación del ferrocarril.
Azcuénaga -uno de los 39 Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires elegios por la Subsecretaría de Turismo- parece detenido en el tiempo y allí reside su principal encanto para pasar un día o un fin de semana de tranquilidad. Y sin usar el auto ya que todo puede recorrerse de a pie.
Imperdibles de Azcuénaga
* La estación del ferrocarril: como en todo pueblo turístico, es el corazón.
* La capilla Nuestra Señora del Rosario: Construida a principios del siglo XX (su piedra fundamental fue en 1902), tiene un estilo neorrománico y un altar traído de Zaragoza.
Copia de Pueblos Turísticos_ Azcuénaga
* El Club Social y Deportivo Apolo, que ya cumplió 125 años y ofrece una pileta semiolímpica.
* Las casonas centenarias: El pueblo conserva muchas casas construidas por albañiles italianos a principios del siglo XX, como la Antigua fonda Sforzini, el conventillo de Casa Terrén, la sastrería La Porteña, la panadería La Moderna y el almacén de ramos generales Casa Terrén y Cía.
SanandresdeGiles-Azcuenaga-ClubRecreativoApolo(5).jpg
La mesa siempre está servida
Al igual que lo sucedido con otros Pueblos Turísticos como Uribelarrea o Carlos Keen, Azcuénaga se convirtió en un polo gastronómico, con cocina de campo y bodegones. También hay una riquísima panadería artesanal, como la centenaria La Emilia, donde se siguen usan hornos a leña originales.
Cómo llegar
Desde el AMBA hay que tomar por la RN Nº7 hasta la ciudad de San Andrés de Giles y desde allí por un camino asfaltado. También se puede ir por la RN N°8, hasta el kilómetro 98, a la altura de la localidad de Solís, y allí tomar por un acceso de asfalto, aunque los primeros 800 metros son de tierra.