Anabel Sánchez, de Quilmes a la pasarela de Nueva York: "Lloré de orgullo antes de salir"

Anabel, en la Semana de la Moda de Nueva York.

Anabel con Valeria Mazza, una de las personalidades que más la ha apoyado.

En una Nueva York nevada, Anabel Sánchez está feliz con su debut internacional.

“Todavía estoy tratando de encontrar las palabras para describir lo que viví en Nueva York; necesito sentarme y bajar todo a papel para poder ordenarlo”, dice Anabel Sánchez (21) a DIB desde la ciudad donde acaba de cumplir uno de sus mayores sueños.

La modelo de San Francisco Solano, partido de Quilmes , debutó este fin de semana en la Semana de la Moda de Nueva York -New York Fashion Week- dentro del circuito Runway 7 y se largó a llorar de orgullo minutos antes de salir a la pasarela. “Pensé: ‘No puede ser que esté acá, a punto de desfilar en la ciudad de Nueva York’”, recuerda.

La historia de Anabel comenzó con un video subido a TikTok que se volvió viral y la conectó con la convocatoria internacional conocida como Vogue Open Call. Lo que empezó como un contenido espontáneo para sus entonces 3.000 seguidores terminó funcionando como puerta de entrada a la industria.

Tras esa exposición inicial, comenzaron los castings, la preparación y el trabajo sostenido. “La viralización fue el comienzo, pero lo que de verdad sostuvo todo fueron los castings, estudiar inglés, insistir una y otra vez . Desfilar afuera es muy difícil y hay que intentarlo muchas veces”, explica.

En ese proceso se incorporó a Multitalent Agency, paso clave para ordenar su proyección profesional y comenzar a construir una carrera dentro de un circuito altamente competitivo. El respaldo de referentes del sector también ayudó a amplificar su historia: Valeria Mazza fue una de las figuras que la acompañó públicamente y con quien incluso llegó a compartir pasarela.

Anabel y Valeria Anabel con Valeria Mazza, una de las personalidades que más la ha apoyado. Álbum personal.

NYFW 2026 por dentro: el backstage antes de los 15 segundos

New York Fashion Week es uno de los eventos más importantes del calendario internacional de la moda. Durante dos semanas reúne desfiles, presentaciones y producciones que convocan a diseñadores, prensa, compradores e invitados de todo el mundo.

“El backstage era un mundo de gente de todos lados, todos compartiendo el mismo sueño de representar a su país de la mejor manera. Había nervios, incertidumbre, pero también una energía hermosa”, cuenta Anabel, segura a su 21 años.

El ritmo es intenso y el margen de error, mínimo. “En un momento pensé: fueron ocho horas de vuelo, meses de preparación, y todo se va en quince segundos de pasarela. Pero esos segundos valen absolutamente todo".

Runway 7, una puerta real de entrada

La participación de Sánchez se dio dentro de Runway 7, una plataforma que organiza desfiles durante NYFW y reúne propuestas de diseñadores internacionales y emergentes, funcionando como puente profesional para modelos y marcas que buscan insertarse en la escena neoyorquina.

Para talentos internacionales, estos espacios representan una primera experiencia concreta dentro del circuito global: trabajo real, visibilidad y generación de contactos.

“También fue muy especial poder desfilar para diseñadores y marcas argentinas acá. Sentí que era un sueño compartido: nos alentábamos entre nosotros, muy a lo argentino, a puro ‘dale, vamos’”, cuenta.

De las redes a la carrera profesional

El caso de Sánchez refleja una tendencia creciente en la industria: muchas trayectorias comienzan en redes sociales, pero se consolidan a partir del trabajo sostenido, la formación y la continuidad en castings y proyectos.

“Vengo de San Francisco Solano y a veces me cuesta reconocer mis logros; tengo muy incorporado ese síndrome del impostor. En este desfile decidí decirme ‘basta’ a esos pensamientos y abrazar mi nombre y mi historia”, admite.

anabel 3 rs Anabel, en la Semana de la Moda de Nueva York. Álbum personal

El valor simbólico del origen

El dato del origen suma una dimensión especial a la historia: la presencia de una modelo bonaerense en la pasarela de Nueva York vuelve visible una idea simple pero potente: el talento puede nacer en cualquier lugar y encontrar su camino hacia los escenarios más exigentes de la industria.

“Si me contrataron para estar acá representando a Argentina, entonces sé que puedo seguir soñando más alto”, reflexiona. “Lo que más deseo es que, cada vez que se hable de mí, sea por mi trabajo.”

La experiencia tuvo además un costado personal. “Esta vez vine con mi novio y su familia, y poder compartir esto con ellos lo hizo todavía más especial.”

Hoy, tras su debut internacional, Sánchez mira hacia adelante. “La primera vez que vine a Nueva York me fui diciendo ‘tengo que volver por trabajo’. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que iba a volver. Hoy puedo decir: acá estoy. Y ojalá sea el primero de muchos.”

(Desde Nueva York, Sofía Gallo, periodista y diseñadora de modas)

Fuente Agencia DIB