Argentina llega a Kansas con bajas y dudas: el parte médico que inquieta a Scaloni

Se terminó el Torneo Apertura, se definieron los pasajes a la siguiente instancia de la Libertadores y la Sudamericana y solo quedan un puñado de partidos de Copa Argentina. Hasta se definió la Champions League, que también atrapa al hincha argentino. Quedará el Ascenso, claro, pero nuestro país empieza a tomar color de Mundial. Desde las publicidades en los canales abiertos y de cable que conviven con las plataformas de streaming hasta los avisos callejeros y decorados de los negocios. Todo en concordancia con la llegada de la Selección a la concentración de Kansas, donde iniciará el sueño de la cuarta estrella.

La competencia comenzará en diez días con México-Sudáfrica, que abrirán el fuego en el estadio Azteca. Argentina recién lo hará el 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium. Sin embargo, hoy la principal preocupación del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni es la cantidad de lesionados. Son nueve y entre ellos, nada menos, están dos piezas clave: Emiliano Martínez y Lionel Messi.

“Dibu” se fracturó el dedo anular de la mano izquierda en el calentamiento precompetitivo de la final de la Europa League. A pesar de la lesión, el arquero fue titular en Aston Villa, que se consagró ante Friburgo (3 a 0).

No requirió una intervención quirúrgica, pero viajó hasta Estados Unidos con su mano vendada. El marplatense de 33 años hará reposo médico hasta el debut, por lo que no atajará ante Honduras (el sábado) e Islandia (el martes 9). ¿Llegará en condiciones para el choque con los africanos? Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid) serán los números uno en los amistosos.

Las molestias físicas de Messi

Messi arrastra un dolor en la pierna izquierda que está relacionada a un desgarro mal curado en 2007, cuando era figura del Barcelona. El bíceps femoral suele ser traicionero para el crack rosarino que cumplirá 39 años el 24 de junio. Su salida de urgencia ante Philadelfia en la MLS encendió una señal de alerta. Tampoco jugará los test amistosos ante los centroamericanos y los europeos. El “10” hará trabajos diferenciados, sin cargas y llegará al bautismo de su sexto Mundial.

De los titulares, además de Martínez y Messi, Scaloni está atento a la recuperación de Julián Alvarez, quien se torció el tobillo derecho ante Arsenal, en el duelo de ida de las semifinales de la Champions League. El delantero cordobés de Calchín pudo jugar la revancha, pero no pudo completar el partido. Fue reemplazado por su compañero de Selección, Thiago Almada, a los 21 minutos del segundo tiempo.

Y a propósito del ex delantero de Vélez, arrastra una sobrecarga muscular producto de la acumulación de partidos en el último tramo de la temporada, aquella que incluyó la Champions y La Liga. Se someterá a sesiones de kinesiología para llegar a punto.

La recuperación de Cuti Romero

Otro que es una fija en el once es Cristian Romero. El “Cuti” sufrió una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha el 12 de abril. Fue en el duelo entre Tottenham Hotspurs y Sunderland. Desde entonces, el zaguero central cordobés repartió su período de recuperación entre nuestro país e Inglaterra. Llegará con lo justo.

Un problema grande está en el lateral derecho. Tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel tienen dolencias que los comprometen. El jugador del Atlético de Madrid se desgarró el isquiotibial derecho el 10 de mayo, en ocasión del partido contra Celta de Vigo; llegaría bien para el primer encuentro mundialista. El defensor de River también está desgarrado, pero en el cuádriceps de la pierna izquierda. Ocurrió durante el choque con Rosario Central, por las semifinales del Torneo Apertura. Por las dudas, Agustín Giay (Palmeiras) y Nicolás Capaldo (Hamburgo) están en las gateras.

Nicolás Paz también arriba tocado. Un traumatismo en la rodilla izquierda en el duelo contra Hellas Verona lo dejó fuera de carrera en los últimos partidos del Como. Por recomendación del cuerpo técnico de la Selección, el chico de 21 años estuvo trabajando de manera diferenciada.

El caso más polémico envuelve a Leandro Paredes. El volante sintió un pinchazo en el isquiotibial derecho en la previa del choque con Universidad Católica por la Copa Libertadores. El capitán de Boca jugó los noventa minutos, pero no estaba en condiciones. Al otro día, se informó un desgarro, pero en Estados Unidos se cambió el diagnóstico por una contractura. ¿Cuál será la verdad? El “5” es uno de los jugadores más queridos en la intimidad, amigo de Messi y Rodrigo De Paul. Clave para el grupo.

Scaloni tiene tiempo hasta el 15 de junio, 24 horas antes del debut, para hacer cambios en la lista de 26 jugadores. Los posibles reemplazos no tienen que venir exclusivamente de la pre-lista de 55 que se presentó el mes pasado. Por las dudas, el entrenador campeón del mundo llevó 7 reservas. Además de los mencionados Giay y Capaldo, el arquero Santiago Beltrán (River), el defensor Agustín Ovando (Rosario Central), los volantes Simón Escobar (Vélez) y Tomás Aranda (Boca) y el delantero Joaquín Freitas (River).

Fuente: Agencia DIB