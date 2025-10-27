lunes 27 de octubre de 2025
27 de octubre de 2025 - 18:09

Ya está en venta el Gordo de Navidad de Lotería de la Provincia: repartirá $ 1.755.750.000 en premios

El billete entero cuesta $ 50.000 y la fracción, $ 5.000. Todos los números están disponibles en todas las agencias. También está en venta Reyes.

Por Agencia DIB
Ya están en venta los billetes del Gordo de Navidad.

Ya están en venta los billetes del Gordo de Navidad.

Más noticias
Viajar en familia y disfrutar de la naturaleza.

Llega noviembre y el último feriado XL del año: cuándo será
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

La Anmat flexibiliza la importación de productos cosméticos y de higiene personal

Este año, el Gordo de Navidad repartirá un total de $ 1.755.750.000 en premios. El primer premio será de más de $ 800 millones, mientras que el segundo entregará $ 250 millones; el tercero, $ 65 millones; el cuarto, $ 25 millones, y el quinto, $ 12 millones por billete entero. Además, también habrá ganadores con las terminaciones del primer premio y por aproximación hasta la quinta posición.

El billete se puede adquirir en cualquiera de sus modalidades: entero, por un valor de $ 50.000, o por fracción, con un valor de $ 5.000. Al igual que en las ediciones anteriores, el apostador tendrá la posibilidad de elegir su número de juego y el agenciero emitirá el ticket por la terminal en forma inmediata.

El sorteo del Gordo de Navidad se realizará el día 26 de diciembre a las 21 en el Salón de Sorteos y será transmitido en vivo por el canal de Youtube de Lotería de la Provincia.

El Sorteo de Reyes

En tanto, los billetes del Sorteo de Reyes también ya están disponibles en todas las agencias oficiales de la Provincia. Se repartirán más de $ 500 millones en premios con un premio mayor de $ 300 millones. El valor del entero es de $ 20.000, y cada fracción, $ 2.000.

El sorteo de Reyes se realizará el 16 de enero. (DIB)

Temas
Ver más

Llega noviembre y el último feriado XL del año: cuándo será

La Anmat flexibiliza la importación de productos cosméticos y de higiene personal

La Plata: denuncian golpiza en la puerta del colegio donde votaban

"El voto es sagrado": una mujer de 103 años fue a las urnas en La Plata

Elecciones: ¿habrá clases en las escuelas bonaerenses?

Cinco detenidos en la Provincia durante la jornada electoral

Milagros Malagreca: desesperada búsqueda de la adolescente desaparecida en Laferrere

Chivilcoy: vecinos de la localidad de Ramón Biaus denuncian que volvieron a quedar aislados

Temporal en el AMBA: calles anegadas, miles de usuarios sin luz y un fallecido en medio del diluvio

Revocaron una cautelar que protegía a los carpinchos en Nordelta, a solo un mes de haber sido dictada

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Viajar en familia y disfrutar de la naturaleza.

Llega noviembre y el último feriado XL del año: cuándo será

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El dólar bajó tras el triunfo de La Libertad Avanza.

El día después: euforia de los mercados, baja del dólar y Riesgo País en 652 puntos

Por  Agencia DIB