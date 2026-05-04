Violencia social: mató al vecino porque dejó el auto mal estacionado sobre su vereda

Una discusión por un auto mal estacionado terminó en un violento crimen en la localidad de Lomas del Mirador , partido de La Matanza. En una circunstancia que escaló un grado de violencia desmedido, Jorge Mario Borsani quedó detenido, acusado de matar de un disparo a su vecino Abel Emilio Barboza, de 60 años.

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El ataque ocurrió en el cruce de las calles Roque Sáenz Peña e Irigoyen de la mencionada localidad. Todo se desencadenó tras una discusión entre los vecinos por un auto estacionado en la puerta de una de las casas . En medio del entredicho verbal, Borsani sacó un arma de fuego calibre .22 largo y le disparó a Barboza a la altura del pecho.

Según precisó el sitio El Nacional de la Matanza , el agresor ingresó a su vivienda tras la discusión y desde allí, sacó el brazo por una ventana con el arma y comenzó a efectuar disparos hacia el exterior. Uno de esos disparos impactó en la víctima, quien se encontraba en la vereda.

Barboza fue trasladado de urgencia al Hospital Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires por su hijastro de 24 años. Más allá de los esfuerzos, los médicos confirmaron que Barboza llegó sin vida al centro de salud.

Luego del crimen, el hijastro de la víctima entregó el arma a la Policía y aseguró que se la quitó a Borsani en el momento del ataque. Los policías secuestraron el revólver y pusieron al agresor a disposición de la Justicia. Intervino personal de la Comisaría Norte 4º de Lomas del Mirador.

Fuente: Agencia DIB