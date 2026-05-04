lunes 04 de mayo de 2026
4 de mayo de 2026 - 13:02

Violencia social: mató al vecino porque dejó el auto mal estacionado sobre su vereda

El episodio ocurrió en Lomas del MIrador, partido de La Matanza. Un entredicho verbal escaló a un nivel de violencia desmedido y uno de los vecinos, desde el interior de su vivienda, sacó un arma de fuego y le disparó al otro.

Por Agencia DIB
Lomas del MIrador vecino auto

Una discusión por un auto mal estacionado terminó en un violento crimen en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. En una circunstancia que escaló un grado de violencia desmedido, Jorge Mario Borsani quedó detenido, acusado de matar de un disparo a su vecino Abel Emilio Barboza, de 60 años.

Más noticias
Donación de sangre.

El Gobierno actualizó el sistema de donación de sangre: no más pedido de dadores de familiares
Las tormentas tendrán un fuerte impacto en el agro. 

Alerta amarilla por tormentas en casi toda la provincia: cuándo llegan las lluvias

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Roque Sáenz Peña e Irigoyen de la mencionada localidad. Todo se desencadenó tras una discusión entre los vecinos por un auto estacionado en la puerta de una de las casas. En medio del entredicho verbal, Borsani sacó un arma de fuego calibre .22 largo y le disparó a Barboza a la altura del pecho.

Embed

Según precisó el sitio El Nacional de la Matanza, el agresor ingresó a su vivienda tras la discusión y desde allí, sacó el brazo por una ventana con el arma y comenzó a efectuar disparos hacia el exterior. Uno de esos disparos impactó en la víctima, quien se encontraba en la vereda.

Barboza fue trasladado de urgencia al Hospital Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires por su hijastro de 24 años. Más allá de los esfuerzos, los médicos confirmaron que Barboza llegó sin vida al centro de salud.

Luego del crimen, el hijastro de la víctima entregó el arma a la Policía y aseguró que se la quitó a Borsani en el momento del ataque. Los policías secuestraron el revólver y pusieron al agresor a disposición de la Justicia. Intervino personal de la Comisaría Norte 4º de Lomas del Mirador.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El Gobierno actualizó el sistema de donación de sangre: no más pedido de dadores de familiares

Alerta amarilla por tormentas en casi toda la provincia: cuándo llegan las lluvias

Nación reguló la venta de vapeadores y bolsitas de nicotina

Lobería: tiene 19 años, atropelló y mató a una psicóloga y cargaba con otra muerte

Aves Mar Chiquita lanzó un curso gratuito y online de avistaje: el paso a paso para ingresar

Aumenta el colectivo en líneas bonaerenses: todas las tarifas y por qué es importante registrar la SUBE

Tres muertos y casos sospechosos de hantavirus en un crucero que salió desde Ushuaia

Fin de semana largo: nuevamente, consumo austero y escapadas más cortas

Tornquist: cuatro muertos en un choque en el Abra de la Ventana

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ADEPA pide respeto al trabajo periodístico

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El brote se desató en el MV Hondius, un barco operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, que salió de Ushuaia tenía previsto llegar a Cabo Verde, África.

Tres muertos y casos sospechosos de hantavirus en un crucero que salió desde Ushuaia

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La campaña del Automóvil Club Argentino (ACA). 

El Automóvil Club Argentino presenta su nueva campaña "Hinchas de nuestros socios", desarrollada con inteligencia artificial