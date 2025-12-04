jueves 04 de diciembre de 2025
4 de diciembre de 2025 - 15:13

Colapinto, "El Eternauta" y las elecciones bonaerenses, entre lo más buscado en Google en 2025

El buscador publicó, como lo hace siempre para esta época, la lista de los términos más “googleados”.

Por Agencia DIB
Franco Colapinto.

Franco Colapinto.

Más noticias
lamode, indumentaria femenina de primer nivel con identidad marplatense

Lamode, indumentaria femenina de primer nivel con identidad marplatense
Alumnos usando teléfonos celulares.

Avanza la prohibición del uso de redes sociales para chicos

Varias personas y acontecimientos y personajes marcaron la agenda y los intereses de los usuarios del país. El el deporte lideró el ranking de búsquedas, pero entre los resultados se colaron varios temas bonaerenses.

Lista global

En el ránking global de búsquedas de nuestro país está en primer lugar la Copa Mundial de Clubes que se disputó entre junio y mitad de julio en Estados Unidos y en la que el Chelsea, equipo inglés, se consagró campeón.

En segundo lugar, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es uno de los términos más populares de este año. Y el calor excesivo ocupa el tercer lugar.

En cuarta posición vuelve a aparecer el deporte con búsquedas relacionadas con la Selección de Fútbol Sub-20 de Argentina que llegó a la final contra Marruecos.

El quinto puesto quedó para el papa Francisco, quien falleció el 21 de abril de este año.

El se sexto lugar es para el Padrón electoral. La reconocida boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien falleció este año de manera repentina a causa de un ACV, también está entre lo más buscado, con el séptimo puesto.

Los lugares octavo y noveno vuelven a ser para el deporte, con el PSG que llegó a la final contra el Chelsea en el Mundial de Clubes, y el piloto argentino en la Fórmula 1, Franco Colapinto.

El listado de los primeros diez puestos lo completa “El Eternauta”, la serie basada en el cómic de Héctor Oesterheld protagonizada por Ricardo Darín y un gran elenco.

Personas y fallecidos

Después, Google muestra lo más buscado por categorías. La primera es “Personas”. Allí, aparece a la cabeza Franco Colapinto, la figura argentina más popular del año.

Luego, Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano, que estuvo al borde de la muerte tras un grave accidente de tránsito. En tercer lugar se ubica la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La siguen la modelo Julieta Prandi y Robert Prevost, el papa León XIV.

En la sección de los fallecidos más buscados del año, “In Memoriam”, aparecen el papa Francisco, Locomotora Oliveras, Diogo Jota, Ozzy Osbourne y Michelle Trachtenberg.

Dos bonaerenses

Mientras que entre los “Acontecimientos” más buscados durante el año aparecen dos eventos relacionados con la provincia de Buenos Aires. Porque la lista comienza con la Copa Mundial de Clubes, sigue con el calor excesivo, la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 y la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol. Pero en quinto puesto se ubica la inundación de Bahía Blanca, ocurrida en marzo de este año. Y en el octavo lugar de la lista aparecen las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que tuvieron lugar en septiembre de 2025.

La última lista que aparece en la web es la de “Entretenimiento”. Allí, lideran las series “El Eternauta”, “En el barro” y “Homo Argentum”.

Lista por lista

A continuación, las listas completas en Google’s Year in Search:

Lo más buscado

  1. Copa Mundial de Clubes
  2. ARCA
  3. Calor Excesivo
  4. Selección de Fútbol Sub-20 Argentina
  5. Papa Francisco
  6. Padrón Electoral
  7. Locomotora Oliveras
  8. PSG
  9. Franco Colapinto
  10. El Eternauta

Personas

  1. Franco Colapinto
  2. Thiago Medina
  3. Cristina Fernández de Kirchner
  4. Julieta Prandi
  5. Robert Prevost
  6. Ander Herrera
  7. Dua Lipa
  8. Mercedes Oviedo
  9. Cris Morena
  10. Karen Reichhardt

Acontecimientos

  1. Copa Mundial de Clubes
  2. Calor Excesivo
  3. Copa Mundial de Fútbol Sub-20
  4. Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol
  5. Inundación Bahía Blanca
  6. Liga de Campeones de la UEFA
  7. Hot Sale
  8. Elecciones Legislativas de la Provincia de Buenos Aires
  9. Cónclave
  10. Paro General del 10 de Abril

Partidos de fútbol

  1. Boca Juniors vs. River Plate
  2. Argentina vs. Brasil
  3. River Plate vs. Platense
  4. Auckland City vs. Boca Juniors
  5. Argentina vs. Colombia
  6. Racing vs. River Plate
  7. River Plate vs. Independiente del Valle
  8. Boca Juniors vs. Independiente
  9. Bayern Múnich vs. Boca Juniors
  10. Barracas Central vs. Boca Juniors

In memoriam

  1. Papa Francisco
  2. Locomotora Oliveras
  3. Diego Jota
  4. Ozzy Osbourne
  5. Michelle Trachtenberg
  6. Charlie Kirk
  7. Miguel Ángel Russo
  8. Diane Keaton
  9. Toti Ciliberto
  10. Robert Redford

Entretenimiento

  1. El Eternauta
  2. En el barro
  3. Homo Argentum
  4. Anora
  5. Nosferatu
  6. El juego del calamar
  7. Adolescencia
  8. Destino final: lazos de sangre
  9. Menem
  10. Cómo entrenar a tu dragón

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Lamode, indumentaria femenina de primer nivel con identidad marplatense

Avanza la prohibición del uso de redes sociales para chicos

La historia de dos balnearios que soñaron ser como Mar del Plata y se apagaron antes de empezar

Estrenos con Lali, los Montaner, The Doors y la ganadora de Cannes

A.N.A., la robot sensible, fue distinguida en Bahía Blanca y hará una presentación en la UNS

¿Bajan los precios? Desde enero se eliminarán aranceles a los celulares importados

Qué "poder" tiene el pasaporte de la Argentina

La 36ª 1000 Millas Sport conmueven a los turistas que llegaron a Bariloche

Brasil: las tres playas más elegidas por los argentinos

Aerolíneas Argentinas lanza "Aerolíneas Friday" con descuentos y financiación para volar por todo el país

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Trabajan para restaurar el antiguo Hotel Boulevard Atlántico 

La historia de dos balnearios que soñaron ser como Mar del Plata y se apagaron antes de empezar

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El policía, de 20 años, se encuentra en grave estado tras ser atacado durante un operativo antidrogas. (Foto Gentileza Ahora Mar del Plata)

Mar del Plata: balearon a un policía durante un allanamiento y permanece en estado crítico