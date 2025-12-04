Colapinto, "El Eternauta" y las elecciones bonaerenses, entre lo más buscado en Google en 2025

Como todos los diciembres, Google dio a conocer lo más buscado en su plataforma durante el año en curso, tanto a nivel global como en cada país, lo que se denomina Google’s Year in Search . En Argentina , entre lo más buscado estuvieron Franco Colapinto , el Mundial de Clubes , el papa Francisco , “ El Eternauta” y el “calor excesivo” .

Varias personas y acontecimientos y personajes marcaron la agenda y los intereses de los usuarios del país. El el deporte lideró el ranking de búsquedas, pero entre los resultados se colaron varios temas bonaerenses .

En el ránking global de búsquedas de nuestro país está en primer lugar la Copa Mundial de Clubes que se disputó entre junio y mitad de julio en Estados Unidos y en la que el Chelsea , equipo inglés, se consagró campeón.

En segundo lugar, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es uno de los términos más populares de este año. Y el calor excesivo ocupa el tercer lugar.

En cuarta posición vuelve a aparecer el deporte con búsquedas relacionadas con la Selección de Fútbol Sub-20 de Argentina que llegó a la final contra Marruecos.

El quinto puesto quedó para el papa Francisco, quien falleció el 21 de abril de este año.

El se sexto lugar es para el Padrón electoral. La reconocida boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien falleció este año de manera repentina a causa de un ACV, también está entre lo más buscado, con el séptimo puesto.

Los lugares octavo y noveno vuelven a ser para el deporte, con el PSG que llegó a la final contra el Chelsea en el Mundial de Clubes, y el piloto argentino en la Fórmula 1, Franco Colapinto.

El listado de los primeros diez puestos lo completa “El Eternauta”, la serie basada en el cómic de Héctor Oesterheld protagonizada por Ricardo Darín y un gran elenco.

Personas y fallecidos

Después, Google muestra lo más buscado por categorías. La primera es “Personas”. Allí, aparece a la cabeza Franco Colapinto, la figura argentina más popular del año.

Luego, Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano, que estuvo al borde de la muerte tras un grave accidente de tránsito. En tercer lugar se ubica la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La siguen la modelo Julieta Prandi y Robert Prevost, el papa León XIV.

En la sección de los fallecidos más buscados del año, “In Memoriam”, aparecen el papa Francisco, Locomotora Oliveras, Diogo Jota, Ozzy Osbourne y Michelle Trachtenberg.

Dos bonaerenses

Mientras que entre los “Acontecimientos” más buscados durante el año aparecen dos eventos relacionados con la provincia de Buenos Aires. Porque la lista comienza con la Copa Mundial de Clubes, sigue con el calor excesivo, la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 y la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol. Pero en quinto puesto se ubica la inundación de Bahía Blanca, ocurrida en marzo de este año. Y en el octavo lugar de la lista aparecen las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que tuvieron lugar en septiembre de 2025.

La última lista que aparece en la web es la de “Entretenimiento”. Allí, lideran las series “El Eternauta”, “En el barro” y “Homo Argentum”.

Lista por lista

A continuación, las listas completas en Google’s Year in Search:

Lo más buscado

Copa Mundial de Clubes ARCA Calor Excesivo Selección de Fútbol Sub-20 Argentina Papa Francisco Padrón Electoral Locomotora Oliveras PSG Franco Colapinto El Eternauta

Personas

Franco Colapinto Thiago Medina Cristina Fernández de Kirchner Julieta Prandi Robert Prevost Ander Herrera Dua Lipa Mercedes Oviedo Cris Morena Karen Reichhardt

Acontecimientos

Copa Mundial de Clubes Calor Excesivo Copa Mundial de Fútbol Sub-20 Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol Inundación Bahía Blanca Liga de Campeones de la UEFA Hot Sale Elecciones Legislativas de la Provincia de Buenos Aires Cónclave Paro General del 10 de Abril

Partidos de fútbol

Boca Juniors vs. River Plate Argentina vs. Brasil River Plate vs. Platense Auckland City vs. Boca Juniors Argentina vs. Colombia Racing vs. River Plate River Plate vs. Independiente del Valle Boca Juniors vs. Independiente Bayern Múnich vs. Boca Juniors Barracas Central vs. Boca Juniors

In memoriam

Papa Francisco Locomotora Oliveras Diego Jota Ozzy Osbourne Michelle Trachtenberg Charlie Kirk Miguel Ángel Russo Diane Keaton Toti Ciliberto Robert Redford

Entretenimiento

El Eternauta En el barro Homo Argentum Anora Nosferatu El juego del calamar Adolescencia Destino final: lazos de sangre Menem Cómo entrenar a tu dragón

Fuente: Agencia DIB