jueves 04 de diciembre de 2025
4 de diciembre de 2025 - 10:41

Llega el Día de la Virgen María y Luján despliega celebraciones y actividades

Las misas comenzarán desde la mañana del domingo 7, mientras que el Santuario permanecerá abierto de manera ininterrumpida hasta el lunes a la noche.

Por Agencia DIB
El Santuario de la Virgen de Luján, en el corazón de la basílica.

DIB | Marcelo Metayer

Este lunes 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y el Municipio de Luján detalló el programa de celebraciones y actividades organizadas por el Santuario y Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján, en el marco de la celebración religiosa que reúne a una multitud de peregrinos.

“Los invitamos a que se acerquen al Santuario de Luján y así todos juntos podamos rezarle a nuestra Madre, la Virgen. Es un día que tiene que ser de alegría, paz y tranquilidad”, sostuvo el rector del Santuario, Padre Lucas García, citado por El Civismo.

Hora a hora

Las actividades comenzarán el día previo, el domingo 7 de diciembre, desde las 7.30 horas. El santuario comenzará con sus misas habituales de fin de semana pero permanecerá abierto hasta el lunes 8, a las 20 horas.

Las actividades del domingo comienzan, justamente, a partir de las 8 de la noche. Las misas y actividades se desarrollarán enla Plaza Belgrano, a las puertas del Santuario, en vísperas de la llegada de los peregrinos que realizan su procesión desde distintos puntos de la provincia.

Éste será el cronograma:

  • 30 horas: Misa
  • 30 horas: Peña de la Virgen
  • 30 horas: Rosario de Luces
  • horas: Repiqueteo de Campanas

Mientras que el 8, el Día de la Virgen, las celebraciones continuarán durante la madrugada del lunes, con misas a las 00.30, 2, 4, 6, y 8 horas.

Desde las 9 horas del lunes las misas y ofrendas a la Virgen tendrán lugar en el interior de la Basílica.

Para mayor información, las personas interesadas podrán ingresar al sitio web oficial del Santuario: santuariodelujan.org.ar/horarios.

Cortes y controles

Mientras tanto, habrá cortes y controles tanto el domingo como el lunes. El ingreso de los fieles a la ciudad de Luján será por la calle Las Heras. Se permitirá el cruce vehicular en Las Heras y Humberto, Las Heras y Güemes, y Las Heras y Belgrano.

Por otra parte, habrá cortes de calles en: Las Heras, Rotonda Ana de Matos en la intersección de las calles Francia y Carlos Pellegrini, Francia y Chávez, Francia y Ugarte, Francia y Cervantes, Francia y Dr. Real, Francia y Almirante Brown, Francia y 25 de Mayo, Francia y Lavalle, Francia y San Martín, Francia y Mitre, Francia y Las Heras, Francia e Ituzaingó, Lezica y Torrezuri y 25 de Mayo, 9 de Julio y Dr. Muñiz, Padre Salvaire y Dr. Muñiz, Puente Mitre, Gogna y San Roque, Julio A. Roca y San Roque, Rivadavia y Muñiz, Ituzaingó e Italia, Mitre e Italia, Francia y Dr. Muñiz, Mitre y Alvear, y M. Moreno y Carlos Pellegrini.

Asimismo, habrá cortes dinámicos en Las Heras y Humberto (ambas manos), Las Heras y Güemes, y Las Heras y Belgrano.

Mientras tanto, entre el sábado a las 6 de la mañana hasta la finalización del evento el día domingo los colectivos saldrán desde Avenida Nuestra Señora de Luján entre Almirante Brown y Dr. Real. La línea Atlántida saldrá desde Avenida Nuestra Señora de Luján entre Ugarte y Cervantes.

Estos cortes y controles entrarán en vigencia desde las primeras horas del domingo hasta la mañana del lunes.

Según la municipalidad, “los dispositivos de control programados tienen por objeto garantizar la integridad de los peregrinos, impedir los congestionamientos de tránsito a fin de permitir el desplazamiento de los vehículos de emergencia y agilizar la desconcentración, y facilitar las actividades laborales y el normal desplazamiento de nuestros vecinos”.

Fuente: Agencia DIB

