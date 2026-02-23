Villa Gesell: lo detienen por correr con su camioneta entre motos en la playa

La Policía detuvo a un joven de 24 años que se metió el fin de semana con su una camioneta Volkswagen Amarok en un evento de motos en las playas de Villa Gesell y realizó maniobras que puso en peligro la vida de decenas de personas .

El momento quedó registrado en una grabación en donde se ve las maniobras tipo “picada”, durante el evento “ Enduro del Verano ”. El joven al mando de camioneta comenzó a hacer maniobras zigzagueantes que pusieron en peligro a los presentes.

En el video se ve cómo el vehículo circulaba detrás de una moto, en medio de los médanos, a una velocidad visiblemente rápida y haciendo zig-zag . El personal de la SubDDI Villa Gesell junto con efectivos del GAD y de la Policía Comunal avanzó con el procedimiento tras detectar las conductas de alto riesgo que forman parte del Operativo “Sol a Sol 2025/2026”.

Las autoridades establecieron que las acciones del conductor generaron un riesgo concreto para la integridad física de los asistentes, por lo que se dispuso un seguimiento controlado de la situación.

Pudo ser una tragedia en Villa Gesell Un conductor se metió con su Amarok en medio de una picada de motos en la zona de médanos, fuera del circuito del tradicional Enduro del Verano, y realizó maniobras peligrosas entre la multitud. La Policía identificó al hombre, lo… pic.twitter.com/L5731V6Bo5

En este sentido, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 de Villa Gesell y el Juzgado de Garantías N° 6 de Dolores, dispuso la aprehensión del conductor por infracción al Artículo 193 Bis del Código Penal. Además, se procedió al secuestro de la camioneta Volkswagen Amarok, y de la licencia de conducir del involucrado.

El Enduro del Verano es considerado uno de los eventos más convocantes del calendario deportivo off road en la Argentina. Justamente por esa masividad, las autoridades refuerzan cada año los controles para evitar hechos como este, que contrastan con el espíritu deportivo de la competencia.

Fuente: Agencia DIB